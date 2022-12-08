Роспотребнадзор проверит сообщения о «подозрительной Coca-Cola» в московских магазинах Статьи редакции
РБК писал, что в магазинах стали продавать «свежую» газировку с похожими на оригинальные этикетками с российских заводов.
- Ведомство получило жалобы на «продукцию неустановленного происхождения» в управления по Москве и Московской области и начало проверку. Об этом говорится в Telegram-канале Роспотребнадзора.
- Там отметили, что в начале декабря 2022 года в Telegram-каналах «активно расходилась новость о подозрительной Coca-Cola», которая продаётся в некоторых магазинах Москвы и области.
- 4 декабря РБК писал, что нашёл в двух магазинах «Светофора» и одном из несетевых московских магазинов газировку с датой выпуска в октябре и ноябре 2022 года. При этом этикетки на ней были похожи на оригинальные этикетки Coca-Cola российского производства.
- В Multon Partners, которая выпускала газировку в России, сообщили, что Coca-Cola с датой производства в ноябре не может быть оригинальной — компания прекратила выпуск этих напитков ещё в апреле, а концентраты для них больше не поставляют. Источник издания на рынке безалкогольных напитков предположил, что «свежая» Coca-Cola, с высокой долей вероятности, была «произведена с несанкционированным использованием этикетки».
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Подозрительная Coca-Cola
Сколько хожу в магаз и прохожу мимо этой фигни, вообще нет доверия к ней
Прочитал как КуколдКола
А кто произвёл смотрели? На днях купил такую, тоже дата 20.10.2022. Оказалась из Казахстана.
Я тоже недавно на это наткнулся. Сам в Казахстане, правда.
Подозрительная — это оригинальная?
Нет.
Разве в Добрый кола не тот же порошок что и в оригинальной коле?
думаю что нет. если бы не было проблем с импортом концентрата - то и не ушли бы
На вкус идентичные, только добрый кола чуть менее сладкая, чем оригинал.
Нет, вкус разный
нет, оригинальный вроде делали во Франции, новый замешали в России. Старались сделать максимально похожим.
Но вообще имея возможность попробовать "колы мира", могу сказать что "оригинал" - понятие весьма растяжимое.
подтверждаю. в спб та же шляпа, очень много подобной. На вид как оригинал, отличие в каком то выступающем клее из под этикетке и дате относительно недавней. На вкус сладкая, отстойная газированная вода, с привкусом то ли пластика, то ли сахарозаменителя, кислое послевкусие. Производство питер. Казахстанская кола с этикеткой на казахстанском языке и она как раз очень даже норм.
для любителя колы - попробуй в питере зайти в Верный. У них иранская кола с арабским логотипом. Самое то
а я уже хотел было купить попробовать ...
В Ароматном мире иранская за смешные 59 рублей, в магазе на районе и в самокате польская.
в самокате подделка. Польша не может поставлять что то в РФ, ведь мы "страна террорист" и спонсировать запрещено
А из чего «Добрую Колу» делают, если «концентрат не поставляют»? Она на вкус как раз как оригинальная.
так добрый колу сама кока кола и делает, они то думаю знают где брать всё что им для производства нужно
Добрый Cola — это оригинал после якобы ухода Coca-Cola из России.
Вкус другой там, как минимум менее сладкая она. Купите иранскую/узбекскую/казахскую и сравните
из сделанного в России концентрата.
Набутылят или сморгнут?
На местном рынке в Перми месяц назад примерно удивились наличию оригинальной Колы.
По дате тоже была от октября 2022, если не ошибаюсь. Но этикетка, видно было, что переклеена (неровно). Копирайт от 2021 года, а QR код просто с набором случайных чисел.
При вопросе, говорили что из Казахстана. Даже если так, не очень понятно зачем этикетки переклеивать. Доверия то не добавляет. Там может быть что угодно.
в алкотеке кокакола из турции. наклеена допнаклейка на русском
Взял такую в местном магазине литровую. Сделал глоток и вылил сразу остатки. Какая-то жёсткая палёнка с отвратительным привкусом, хз что это и что туда добавляют. Поэтому, ребята, «Добрый Кола» или «Alfa Cola Fresh Bar» это сейчас самые топовые и вкусные напитки серии Кола. А «Cool Cola» тоже в помойку, такое чувство что они там воду берут из ближайшего обоссаного водоёма с трупами животных.
попробуй из кб "классик кола" - просто топ
в Москве попадалась из Азербайджана и Узбекистана. Мои вкусовые рецепторы говорят вкус соответствует, ничего плохого не скажу.
Параллельным стало всё: кока-кола, виски,
Шмот, авто, хардвер, ПО, корм любимой киске.
И теперь аж в ПДД есть строкой отдельной:
Запрещаются парковки, кроме параллельной.
то импортозамещайте, то не импортозамещайте
В Москве в торговых автоматах армянская кола (Zero и обычная), в Азбуке вкуса Польша, Дания, Бельгия, Германия, Великобритания, Турция - что хочешь. Даже всякие фановые Limited Edition.
В общем, кока-кола теперь - роскошь, а не средство передвижения. :)
В АВ сто лет в обед была иностранная кола. Причем дороже чем сейчас )))
Если прекратить пить cola, могут случиться "страшные" вещи — потеря веса, отказ от необходимости часто бегать в туалет, улучшение здоровья зубов и даже появление пары-тройки лишних лет жизни.
Сдались они вам эти лишние годы при таких раскладах