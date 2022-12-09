В подмосковном «Мега Химки» сгорел магазин и склад OBI Статьи редакции
Источники «РИА Новости» назвали основной причиной поджог, но версию не подтвердили в экстренных службах.
- Возгорание произошло около 6:00 мск на складе строительного магазина OBI. По данным «Интерфакса», к 8:00 мск площадь пожара достигла 17 тысяч м². У здания частично обрушилась крыша.
- Пожару присвоен третий (повышенный) уровень сложности. Тушение осложняют взрывы лакокрасочной продукции, находящейся в OBI. ТАСС сообщило об одном погибшем.
- По информации «Интерфакса», в качестве причин возгорания рассматриваются различные версии, в том числе короткое замыкание и «преднамеренные действия». Источник «РИА Новостей» заявил, что основная версия возникновения пожара — поджог.
- Немецкая OBI объявила о прекращении работы в России в марте. В апреле «Ведомости» сообщили, что российский бизнес ритейлера перейдёт в доверительное управление на фоне конфликта головной компании с местными топ-менеджерами. В конце апреля-начале мая сеть возобновила работу. 27 июля OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса — источники «Ведомостей» рассказали, что её сумма составила €1.
3248 просмотров
Сварщики в пристройке сожгли мегацентр. А где система пожаротушения?
была европейская от геев, поэтому пришлось снять позавчера
В последнее время много чего горит по стране и много чего взрывается. Власти нам все и вся запрещают, говорят, что защищают от террористов. А по итогу, террористов нет, но стало больше взрывов, поджогов и различных саботажей.
Зачем она? Сразу в рай, без этих ваших технологий
Really?
Произошло утреннее помутнение. Прошу прощения!
Утонула.
Што таково в этой картинке?
Да откуда столько пожаров...?
Может, ликвидация убыточного бизнеса, за счет страховых выплат.
То ли еще нас ждёт впереди.
оборудование все было европейское
https://www.forbes.ru/biznes/474131-mne-bylo-obidno-smotret-na-eto-pervoe-interv-u-novogo-vladel-ca-obi-v-rossii
полнолуние. не иначе
По классике ждём срочную проверку во всех ТЦ страны.
На бумаге, конечно
Красиво 💥💥💥
МЧС ещё до того, как пожар потушили, заявило, что причина возгарания - неисправная проводка ;)
А на улице перед зданием нашли охранника с проломленным черепом. И следователи тут же заявили, что на него просто металлоконструкция упала ;)
Ну я думаю вы поняли, конечно же это всё несчастный случай.
Информация конечно же достоверная. Ответственное лицо в МЧС прямо заявило, не какой то дядька рядом с пожаром, а именно ответственное лицо заявило что причина пожара- проводка, не "возможно", не "скорее всего", не "основная версия", а именно заранее уже дали ответ.
Про охранника тоже я так понимаю достоверная информация, про проломленный череп, про причину смерти, которую я так понимаю вы уже установили. И естественно во время таких взрывов ничего не могло прилететь в человека, живого или уже нет к сожалению.
Я правильно вас понял?
Да можно было не закрывать.
90е вернулись
не хочешь продавать бизнес за нашу цену? тогда мы идем к вам
Так уже давно продали за 1€.
это уже заработок нового руководителя пошел.
набрали кредитов. застраховали на 3 лицо.
случайно сгорело. поджег исключается. фирма банкрот (товар то сгорел который по докам хранится на складе) а бабки уже за бугром (куплен товар)
осталось получить страховку и можно след бизнес покупать.
Там ещё врывы весьма впечатляющие были.
OBI на €1, а жахнуло на 5 000 000, не меньше.
на 30 000 000 000 сказали в союзе страховщиков
а чо система автоматического пожаротушения опять в жoпe была?......
Она вся была на гейском европейском оборудовании, а пропаганду ЛГБТ запретили, пришлось снять.
Все притензии к Хинштейну
Жахнуло будь здоров, конечно.
выглядит очень устрашающе как сцена апокалипсиса
В связи с возникновением пожара в торгово-развлекательном центре "Мега" в г. Химки Московской области Управлением Роспотребнадзора по Московской области осуществлен выезд на место чрезвычайной ситуации с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ.
Отобранные пробы атмосферного воздуха направлены в лабораторию для проведения исследований.
Эпичные взрывы в один ряд наводят некие сомнения
((( ОБИ классный, там много разных красивых выключателей для светильников
да уж, вначале продали за такие деньжища, а в итоге еще и поджог
А что там так красиво хлопало?