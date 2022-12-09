Торговля
Детский Мурод

В подмосковном «Мега Химки» сгорел магазин и склад OBI Статьи редакции

Источники «РИА Новости» назвали основной причиной поджог, но версию не подтвердили в экстренных службах.

  • Возгорание произошло около 6:00 мск на складе строительного магазина OBI. По данным «Интерфакса», к 8:00 мск площадь пожара достигла 17 тысяч м². У здания частично обрушилась крыша.
  • Пожару присвоен третий (повышенный) уровень сложности. Тушение осложняют взрывы лакокрасочной продукции, находящейся в OBI. ТАСС сообщило об одном погибшем.
  • По информации «Интерфакса», в качестве причин возгорания рассматриваются различные версии, в том числе короткое замыкание и «преднамеренные действия». Источник «РИА Новостей» заявил, что основная версия возникновения пожара — поджог.
  • Немецкая OBI объявила о прекращении работы в России в марте. В апреле «Ведомости» сообщили, что российский бизнес ритейлера перейдёт в доверительное управление на фоне конфликта головной компании с местными топ-менеджерами. В конце апреля-начале мая сеть возобновила работу. 27 июля OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса — источники «Ведомостей» рассказали, что её сумма составила €1.
Обновлено в 9:20 мск. В экстренных службах сообщили «РИА Новости», что версия поджога не подтверждается. ТЦ «Мега Химки» будет закрыт 9 декабря, сообщили в контактном центре магазина.
Обновлено в 9:50 мск. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о производстве, хранение и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ).

#новость #мега #obi

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53 комментария
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 Михаил Мн

Сварщики в пристройке сожгли мегацентр. А где система пожаротушения?

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Oleksandr Yatsenko

была европейская от геев, поэтому пришлось снять позавчера

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5 комментариев
Георгий Пришкин

В последнее время много чего горит по стране и много чего взрывается. Власти нам все и вся запрещают, говорят, что защищают от террористов. А по итогу, террористов нет, но стало больше взрывов, поджогов и различных саботажей.

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2 комментария
Никита Климанов

Зачем она? Сразу в рай, без этих ваших технологий

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Олег Макаров

Really?

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Слегка Придурковатый
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4 комментария
Детский Мурод

Произошло утреннее помутнение. Прошу прощения!

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1 комментарий
Philipp Novikov

Утонула.

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Dmitry Voloshin

Што таково в этой картинке?

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Извинись

Да откуда столько пожаров...?

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Роман Гайнутдинов

Может, ликвидация убыточного бизнеса, за счет страховых выплат.

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1 комментарий
Эм и точка

То ли еще нас ждёт впереди.

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Oleksandr Yatsenko

оборудование все было европейское

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Alexander Golubev

https://www.forbes.ru/biznes/474131-mne-bylo-obidno-smotret-na-eto-pervoe-interv-u-novogo-vladel-ca-obi-v-rossii

«Мне было обидно смотреть на это»: первое…
Закрытие бизнеса в России немецким OBI GmbH стало одной из самых драматичных историй исхода…
www.forbes.ru
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Специальный крюк

полнолуние. не иначе

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Мурад Муртазалиев

По классике ждём срочную проверку во всех ТЦ страны.

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Dmitry Voloshin

На бумаге, конечно

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Andrey Andreyev

Красиво 💥💥💥

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Киприан Лейн

МЧС ещё до того, как пожар потушили, заявило, что причина возгарания - неисправная проводка ;)

А на улице перед зданием нашли охранника с проломленным черепом. И следователи тут же заявили, что на него просто металлоконструкция упала ;)

Ну я думаю вы поняли, конечно же это всё несчастный случай.

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Игорь

Информация конечно же достоверная. Ответственное лицо в МЧС прямо заявило, не какой то дядька рядом с пожаром, а именно ответственное лицо заявило что причина пожара- проводка, не "возможно", не "скорее всего", не "основная версия", а именно заранее уже дали ответ.
Про охранника тоже я так понимаю достоверная информация, про проломленный череп, про причину смерти, которую я так понимаю вы уже установили. И естественно во время таких взрывов ничего не могло прилететь в человека, живого или уже нет к сожалению.
Я правильно вас понял?

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2 комментария
ИгорьOK
ТЦ «Мега Химки» будет закрыт 9 декабря, сообщили в контактном центре магазина.

Да можно было не закрывать.

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Маркетолог

90е вернулись
не хочешь продавать бизнес за нашу цену? тогда мы идем к вам

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Alexander Golubev

Так уже давно продали за 1€.

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1 комментарий
Специальный крюк

это уже заработок нового руководителя пошел.
набрали кредитов. застраховали на 3 лицо.
случайно сгорело. поджег исключается. фирма банкрот (товар то сгорел который по докам хранится на складе) а бабки уже за бугром (куплен товар)
осталось получить страховку и можно след бизнес покупать.

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Вадим Д.

Там ещё врывы весьма впечатляющие были.
OBI на €1, а жахнуло на 5 000 000, не меньше.

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Грустный колос

на 30 000 000 000 сказали в союзе страховщиков

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3 комментария
Protein Wars

а чо система автоматического пожаротушения опять в жoпe была?......

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Sky

Она вся была на гейском европейском оборудовании, а пропаганду ЛГБТ запретили, пришлось снять.
Все притензии к Хинштейну

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Слегка Придурковатый

Жахнуло будь здоров, конечно.

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Ольга Николина

выглядит очень устрашающе как сцена апокалипсиса

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Роспотребнадзор

В связи с возникновением пожара в торгово-развлекательном центре "Мега" в г. Химки Московской области Управлением Роспотребнадзора по Московской области осуществлен выезд на место чрезвычайной ситуации с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ.

Отобранные пробы атмосферного воздуха направлены в лабораторию для проведения исследований.

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RobinzonCruzo

Эпичные взрывы в один ряд наводят некие сомнения

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Таисия Игнатьева

((( ОБИ классный, там много разных красивых выключателей для светильников

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Anton Barinov

да уж, вначале продали за такие деньжища, а в итоге еще и поджог

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Игорь Протасов

А что там так красиво хлопало?

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