«Вкусвилл» запустил доставку товаров в Казахстан, Армению и другие страны в партнёрстве с Boxberry Статьи редакции
Цены такие же, как в магазинах сети, говорят в компании.
Сервис уже доступен для покупателей Казахстана, Беларуси, Киргизии, Армении и Таджикистана, объявил ритейлер.
- В ассортименте — более 1255 товаров с большими сроками годности: витамины, косметика и бытовые средства, сладости, товары для животных и другие.
- Для отправки в страны ближнего зарубежья «Вкусвилл» собирает заказы в одном из своих дарксторов в Москве, а Boxberry доставляет их курьером на дом или в свои отделения. Стоимость и сроки зависят от адреса получателя и способа доставки. В среднем она занимает 3-10 дней.
- Boxberry доставляет товары российских интернет-магазинов в страны ближнего зарубежья с 2020 года. В 2022-м, по оценкам оператора, доля отправлений выросла на 4%, а основная часть приходится на Беларусь и Казахстан.
- В конце ноября 2022 года «Вкусвилл» начал тестировать продажу наборов еды под собственным брендом в Китае — на маркетплейсе Tmall Global.
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Аудитория уехала и кажется до кое кого стало доходить кто является их клиентами и куда они делись. Рекомендую компаниям организовать доставку в полевые лагеря некоторых частей украины. Там много их клиентов из тех что не уехали добровольно и не обладают критическим мышлением.
Клиенты в Украине немножко заняты. Не всегда постоянные адреса имеют.
Или наоборот быстро обретают вечную прописку. Така вот бида-пичаль.
Вся аудитория уехала??
Вопрос «зачем это клиентам?» звучал на презентации руководству ВкусВилл этой услуги ?
Я в Москве питался только во Вкусвилл. Очень люблю этот магазин и рад, что они делают эту доставку. Сейчас я в Ереване
Пока ассортимент маленький, но если они его расширят, то думаю закажу
А вообще жду оффлайн магазин в Ереване))
Ну это тоже не аргумент. Во Франции полно восточно-европейских магазинов. Хотя, казалось бы. Это не про качество, а вкусовые сосочки ;)
А ещё Казахстанские банки получили от OFCA разрешение на осуществление операций по платежным картам системы «Мир» — регулятор.
Не видел нигде новость. Есть ли ссылка?
И нахрена? Этакое псевдорасширение? Или забота о россияназ на чужбине?
Видимо, дела совсем швах. Пытаются выжить как могут. Но, вряд ли, поможет. Пусть пробуют бухлом дешевым торговать, сейчас для путирашки - самое то.
Так уж прям выжить?
Красавчики, Самокат бы ещё туда)
Когда клиентура разъехалась.
не преувеличивайте. уехало явно меньше 1-2% от их клиентской базы. обычный pr ход. не более. показать инвесторам как они захватывают новые рынки
Казы с кумысом
Соевые