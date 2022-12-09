Торговля
Металлургический будильник

«Вкусвилл» запустил доставку товаров в Казахстан, Армению и другие страны в партнёрстве с Boxberry Статьи редакции

Цены такие же, как в магазинах сети, говорят в компании.

  • Сервис уже доступен для покупателей Казахстана, Беларуси, Киргизии, Армении и Таджикистана, объявил ритейлер.

  • В ассортименте — более 1255 товаров с большими сроками годности: витамины, косметика и бытовые средства, сладости, товары для животных и другие.
  • Для отправки в страны ближнего зарубежья «Вкусвилл» собирает заказы в одном из своих дарксторов в Москве, а Boxberry доставляет их курьером на дом или в свои отделения. Стоимость и сроки зависят от адреса получателя и способа доставки. В среднем она занимает 3-10 дней.
  • Boxberry доставляет товары российских интернет-магазинов в страны ближнего зарубежья с 2020 года. В 2022-м, по оценкам оператора, доля отправлений выросла на 4%, а основная часть приходится на Беларусь и Казахстан.
  • В конце ноября 2022 года «Вкусвилл» начал тестировать продажу наборов еды под собственным брендом в Китае — на маркетплейсе Tmall Global.

#новость #вкусвилл #boxberry

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59 комментариев
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 Dark Soul

Аудитория уехала и кажется до кое кого стало доходить кто является их клиентами и куда они делись. Рекомендую компаниям организовать доставку в полевые лагеря некоторых частей украины. Там много их клиентов из тех что не уехали добровольно и не обладают критическим мышлением.

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Александр Голубев

Клиенты в Украине немножко заняты. Не всегда постоянные адреса имеют.
Или наоборот быстро обретают вечную прописку. Така вот бида-пичаль.

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3 комментария
Анатолий

Вся аудитория уехала??

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1 комментарий
Сидор

Вопрос «зачем это клиентам?» звучал на презентации руководству ВкусВилл этой услуги ?

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Владислав Воркель

Я в Москве питался только во Вкусвилл. Очень люблю этот магазин и рад, что они делают эту доставку. Сейчас я в Ереване
Пока ассортимент маленький, но если они его расширят, то думаю закажу
А вообще жду оффлайн магазин в Ереване))

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36 комментариев
Антон Штадлер

Ну это тоже не аргумент. Во Франции полно восточно-европейских магазинов. Хотя, казалось бы. Это не про качество, а вкусовые сосочки ;)

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Пляжный крокодил

А ещё Казахстанские банки получили от OFCA разрешение на осуществление операций по платежным картам системы «Мир» — регулятор.

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Murat Oshroev

Не видел нигде новость. Есть ли ссылка?

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2 комментария
Вадим Д.

И нахрена? Этакое псевдорасширение? Или забота о россияназ на чужбине?

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Алекс

Видимо, дела совсем швах. Пытаются выжить как могут. Но, вряд ли, поможет. Пусть пробуют бухлом дешевым торговать, сейчас для путирашки - самое то.

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Кузьмич

Так уж прям выжить?

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Олег Павлов

Красавчики, Самокат бы ещё туда)

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Степан Фадеев

Когда клиентура разъехалась.

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Андрей Комягин

не преувеличивайте. уехало явно меньше 1-2% от их клиентской базы. обычный pr ход. не более. показать инвесторам как они захватывают новые рынки

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Serge Tikhonenko

Казы с кумысом

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VBZASH
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Дима Анонимный

Соевые

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