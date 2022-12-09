CDEK.Shopping начал принимать и доставлять заказы с Asos Статьи редакции
В конце ноября заказы из британского интернет-магазина начала принимать «Почта России».
- На платформе представлено более 7 тысяч товаров с Asos с прямой доставкой из Великобритании, объявила компания. Это женская и мужская одежда, обувь и аксессуары.
- Сейчас доступны коллекции Asos Design — Tall, Petite, Curve, Maternity. В ближайшее время компания обещает расширить ассортимент другими брендами, представленными на оригинальном сайте Asos — Topshop, Reclaimed Vintage, Miss Selfridge и другими.
- Оплатить товар можно картами российских банков. Доставка входит в стоимость товара на сайте. Средний срок доставки — 30 дней.
- СДЭК запустил маркетплейс для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping в мае 2022 года. Сейчас на нём представлены техника Apple, Samsung, Dyson, одежда Uniqlo и H&M, товары IKEA и другое.
- В конце ноября «Почта России» тоже начала принимать и доставлять заказы с Asos и других европейских магазинов через «Почту Global». Доставка в Россию занимает от 14 дней, её стоимость — 10% от стоимости заказа или минимум $7.
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И также кидать, как с электроникой ?
Кто кого кинул?)
Естественно, по другому никак)
Вот были времена асовские. Меняешь профиль на польский и товар дешевле становится, хотя оплата и доставка также в рублях.
Видел забавную фотку заказа на АСОСе и сотрудницы почты. Поделитесь, пожалуйста кто найдет.
Кто нибудь вообще их услугами пользуется?
Я пользовался, заказывал недавно с Польши и Финляндии, всё привезли , месяц где то ждал, с момента покупки товара, пока пришло к ним и тд.
цены - конь там какие то. пусть сами за такие деньги везут асос. при это там коллекция Asos Design, даже не бренды какие то - на нее всегда демократичные цены были, насколько я помню. у Почта Глобал как то по приятнее условия, на мой взгляд, - там и промокоды асоса можно указывать и самому смотреть на сайте немецком что тебе нужно из вещей.
Что ещё за почта глобал?) Приложение такое искала не нашла
не приложение, посреднические услуги по логистическим цепочка Почты России. была новость тут тоже ранее, и везде ее форсили https://pochtaglobal.ru/
А вы заказывали через почтаглобал? Все норм там?
пока нет, не пользовался. но полагаю, что воспользуюсь при случае. опыт с такими же посредническими конторами имеется - особо проблем не было никогда, ну кроме сроков - это дело случая, но совершенно точно нужно учитывать что долго)
Можно с эстонского сайта асос заказать через почту глобал попробовать, там зачастую цены ниже.
14 пар крос?) спасибо)
а вообще с учетом того сколько людей в РФ асос кинул после 24 февраля - хз даже как там брать вещи
Помню как заказывал там товары и какая там задержка. Прошло пару лет, но задержка все такая же..
Принимать понятно. А доставлять ли?
А хер ли толку, хоть сам Путин будет доставлять, все равно не работают)