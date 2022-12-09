Торговля
Металлургический будильник

CDEK.Shopping начал принимать и доставлять заказы с Asos Статьи редакции

В конце ноября заказы из британского интернет-магазина начала принимать «Почта России».

  • На платформе представлено более 7 тысяч товаров с Asos с прямой доставкой из Великобритании, объявила компания. Это женская и мужская одежда, обувь и аксессуары.
  • Сейчас доступны коллекции Asos Design — Tall, Petite, Curve, Maternity. В ближайшее время компания обещает расширить ассортимент другими брендами, представленными на оригинальном сайте Asos — Topshop, Reclaimed Vintage, Miss Selfridge и другими.
  • Оплатить товар можно картами российских банков. Доставка входит в стоимость товара на сайте. Средний срок доставки — 30 дней.
  • СДЭК запустил маркетплейс для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping в мае 2022 года. Сейчас на нём представлены техника Apple, Samsung, Dyson, одежда Uniqlo и H&M, товары IKEA и другое.
  • В конце ноября «Почта России» тоже начала принимать и доставлять заказы с Asos и других европейских магазинов через «Почту Global». Доставка в Россию занимает от 14 дней, её стоимость — 10% от стоимости заказа или минимум $7.

#новость #сдэк

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19 комментариев
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 Последний Шанс

И также кидать, как с электроникой ?

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Дмитрий Луценко

Кто кого кинул?)

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Дмитрий Бондаренко

Естественно, по другому никак)

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Последний Шанс

Вот были времена асовские. Меняешь профиль на польский и товар дешевле становится, хотя оплата и доставка также в рублях.

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виктор сикрит

Видел забавную фотку заказа на АСОСе и сотрудницы почты. Поделитесь, пожалуйста кто найдет.

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Павел Кондратьев
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Apuox

Кто нибудь вообще их услугами пользуется?

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Aridj

Я пользовался, заказывал недавно с Польши и Финляндии, всё привезли , месяц где то ждал, с момента покупки товара, пока пришло к ним и тд.

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Василий Попов

цены - конь там какие то. пусть сами за такие деньги везут асос. при это там коллекция Asos Design, даже не бренды какие то - на нее всегда демократичные цены были, насколько я помню. у Почта Глобал как то по приятнее условия, на мой взгляд, - там и промокоды асоса можно указывать и самому смотреть на сайте немецком что тебе нужно из вещей.

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Сигрид Мун

Что ещё за почта глобал?) Приложение такое искала не нашла

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Василий Попов

не приложение, посреднические услуги по логистическим цепочка Почты России. была новость тут тоже ранее, и везде ее форсили https://pochtaglobal.ru/

Выкуп и доставка товаров из США (Америки) и…
Услуги по выкупу товаров из США и Европы в Россию. Сервис по покупке товаров из любых…
pochtaglobal.ru
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SURPRISED PANDA

А вы заказывали через почтаглобал? Все норм там?

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Василий Попов

пока нет, не пользовался. но полагаю, что воспользуюсь при случае. опыт с такими же посредническими конторами имеется - особо проблем не было никогда, ну кроме сроков - это дело случая, но совершенно точно нужно учитывать что долго)

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Алексей Волков

Можно с эстонского сайта асос заказать через почту глобал попробовать, там зачастую цены ниже.

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Trautmori

14 пар крос?) спасибо)

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Василий Попов

а вообще с учетом того сколько людей в РФ асос кинул после 24 февраля - хз даже как там брать вещи

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Влад

Помню как заказывал там товары и какая там задержка. Прошло пару лет, но задержка все такая же..

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Павел Ро

Принимать понятно. А доставлять ли?

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Евгений Кузнецов

А хер ли толку, хоть сам Путин будет доставлять, все равно не работают)

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