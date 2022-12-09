Дубайский сервис YallaMarket с основателями из России открыл доступ к инфраструктуре другим компаниям для выхода в ОАЭ Статьи редакции
Партнёры смогут доставлять товары через дарксторы и с помощью курьеров Yalla Market.
- Дубайский сервис экспресс-доставки продуктов YallaMarket запустил логистический сервис YallaHub.
- У YallaMarket есть 60 курьеров в Дубае, семь дарксторов, ИТ-система с онлайн-отчётностью. По собственным данным, сервис обрабатывает около 500 заказов в день.
- YallaHub предлагает продавцам по подписке пакетное решение по выводу их товара в ОАЭ. В него входит юридическое оформление, логистика и растаможка товара, хранение на складках с сухими и холодными помещениями, маркетинг, служба поддержки, сборка заказа и доставка покупателю. Стоимость подписки в компании не раскрыли.
- Размер комиссии за управление на маркетплейсах зависит от объёма торговли, количества товарных позиций и специфики бизнеса. Первыми клиентами стали российские и локальные бренды косметики, одежды, электроники, продуктов и напитков. Несколько крупных брендов находятся в процессе согласования, но в YallaMarket не раскрыли их названия.
- YallaMarket в августе 2021 года запустили в Дубае Леонид Довбенко и Станислав Селезнёв. Сервис бесплатно доставляет продукты и товары повседневного спроса из собственных дарксторов в радиусе 3 км за 15-30 минут. Стартап привлёк $12 млн от Wamda Capital, Doha Tech Angels, Fry One Ventures и Dubai Angel Investors.
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500 заказов в день, 12 млн баксов? Они там на Роллс-Ройсах доставляют что-ли?
Молодцы!!!! Периодически общаемся с Леонидом, очень энергичный человек! Все у них будет 📈📈📈📈 ещё и соотечественников подтягивает! Браво! 🙌🏽👍🏼👍🏼👍🏼 вот такими сплочёнными русскими нужно быть.