Торговля
Маша Цепелева

Дубайский сервис YallaMarket с основателями из России открыл доступ к инфраструктуре другим компаниям для выхода в ОАЭ Статьи редакции

Партнёры смогут доставлять товары через дарксторы и с помощью курьеров Yalla Market.

  • Дубайский сервис экспресс-доставки продуктов YallaMarket запустил логистический сервис YallaHub.
  • У YallaMarket есть 60 курьеров в Дубае, семь дарксторов, ИТ-система с онлайн-отчётностью. По собственным данным, сервис обрабатывает около 500 заказов в день.
  • YallaHub предлагает продавцам по подписке пакетное решение по выводу их товара в ОАЭ. В него входит юридическое оформление, логистика и растаможка товара, хранение на складках с сухими и холодными помещениями, маркетинг, служба поддержки, сборка заказа и доставка покупателю. Стоимость подписки в компании не раскрыли.
  • Размер комиссии за управление на маркетплейсах зависит от объёма торговли, количества товарных позиций и специфики бизнеса. Первыми клиентами стали российские и локальные бренды косметики, одежды, электроники, продуктов и напитков. Несколько крупных брендов находятся в процессе согласования, но в YallaMarket не раскрыли их названия.
  • YallaMarket в августе 2021 года запустили в Дубае Леонид Довбенко и Станислав Селезнёв. Сервис бесплатно доставляет продукты и товары повседневного спроса из собственных дарксторов в радиусе 3 км за 15-30 минут. Стартап привлёк $12 млн от Wamda Capital, Doha Tech Angels, Fry One Ventures и Dubai Angel Investors.
Даркстор YallaMarket в Дубае

#новость #yallamarket

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2 комментария
Вася Пражкин

500 заказов в день, 12 млн баксов? Они там на Роллс-Ройсах доставляют что-ли?

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Анна Fox

Молодцы!!!! Периодически общаемся с Леонидом, очень энергичный человек! Все у них будет 📈📈📈📈 ещё и соотечественников подтягивает! Браво! 🙌🏽👍🏼👍🏼👍🏼 вот такими сплочёнными русскими нужно быть.

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