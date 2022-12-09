Торговля
Полина Лааксо

Правительство ввело пошлины в 35% на ввоз шампуней, зубной пасты и средств для бритья из «недружественных» стран Статьи редакции

Об этом его просили российские производители.

  • Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации вечером 9 декабря. Ставка в 35% вступит в силу через пять дней со дня публикации и продействует до 31 декабря 2023 года включительно.
  • Облагаться пошлинами будут шампуни, средства для чистки зубов, дезодоранты, моющие и чистящие растворы, а также средства, используемые до, во время и после бритья. «Недружественными» странами назвали США, Канаду, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Польшу.
  • В Минпромторге пояснили, что новые ставки ввели «только на продукцию, аналоги которой есть в России», уточнило ТАСС со ссылкой на ведомство. Повышать пошлины на товары, по которым страна удовлетворить спрос не может, регулятор не планирует, пишет «Прайм».
  • О возможном введении пошлин рассказывало Shopper's: с такой просьбой к Минпромторгу обратились российские производители. По словам издания, мера может сказаться на поставках товаров от Gillette, Old Spice, Fairy, Colgate, Nivea и других.
  • Источники «Известий» тем временем предполагали, что из-за повышения пошлин вырастут и цены на продукцию из «недружественных» стран — на те же 35%. А вслед за ними поднимется стоимость отечественных товаров для гигиены.

#новость #пошлины

4817 просмотров
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205 комментариев
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Дмитрий Ригель

Я бы вообще запретил ввоз этих товаров в ответ на запрет ввоза в ЕС наших товаров.

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32 комментария
Аня Деревянко

В союзе трудящиеся постоянно просили о повышении цен

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1 комментарий
Сан Ев

А можно списочек этих производителей? Чтобы знать, чью продукцию не покупать.

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3 комментария
Коварный Кактус

Ебать, опять по Воронежу..!

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A V

Это очередной пик дна?

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1 комментарий
Вадим Д.

Заградили, защитили. Спасибо, правители! Ох и давно так хорошо не жилось.

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Илья Попов

Раньше были времена, а теперь без перьев.

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Бинарный Ёж

Россияне в Армении и Грузии хором:

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
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Михаил Репников

Да, все в грязи останутся, куда уж теперь россиянам до чистой Грузии.

В России полно всего производится из перечисленных позиций давным давно и даже экспортируется – как российских брендов, так и заводов зарубежных брендов.

Вся эта ситуация, конечно, не радует, но обилие таких комментов удивляет.

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16 комментариев
MediaTonttu

Нормальная российская конкуренция. По-другому не умеют.

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Дмитрий Ригель

Это было бы справедливо, если бы ЕС также не вводил санкции против РФ.

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9 комментариев
Аня Деревянко

Да может и не просили. Это ж удобно перекладывать ответственность за любое говно на кого-то кто решил/посоветовал/попросил

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Сергей Я

Это вы американской "конкуренции" ещё не видели😉

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Daniel de Lion

Так вот что ВВП имел в виду, сказав, что предельная цена на нефть не отразится на федеральном бюджете 🤔

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Kirill Kulagin

Я лично все его речи сразу переворачиваю в обратную сторону от сказанного, так ещё ни разу обманулся.

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Михаил Желтухин

Он имел в виду, что если что налоговый маневр проведем, и бюджет деньги получит все равно, а вот с дивами придется потерпеть

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5 комментариев
Андрей Рядькин

А касательно стабильности и отсутствия проблем с сво? Он в другом мире

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Zloy Marketolog

Какие аналоги есть в России? Тройной одеколон?))

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Михаил Репников

Ну ведь уже давно не так. Аналогов позиций перечисленных в статье достаточно - splat, чистая линия, натура сиберика, если вы погуглите "шампуни российского производства" и прочие позиции, вы увидите сотни компаний, если брать еще всякие крафтовые, которых полно ) Да и многие иностранные бренды имеют заводы в России и давно производятся тут.

Но интереснее ведь написать тут шутку про тройной одеколон )

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1 комментарий
A V

Шампунь хвойный или ромашка)

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Сергей Я

Аналоги чего? Колгейта? Хэдэншолдерса? Огромные полки товаров в вашем распоряжении, в том числе качественной продукции (относительно импортного массмаркета). Вот с чем с чем, а с этим точно проблем не будет. Будут проблемы, если введут пошлины, ограничения и прочие нехорошие вещи на импортные компоненты того, что производят тут российские бренды.

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2 комментария
SEO с 2002 года

От него только этикетка осталась - там внутри яд от недружественных

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Кигхриль Vselensky

Боярышник вместо умывания

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Lexx Sky

Аналоги у нас могут не только в ойти лепить

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Император Нолимоций

Так вот ты какой, ответ на потолок нефтяных цен.

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Genio Genio

Ответ надо сказать так себе, если это ответ

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3 комментария
Allestor Klei

Finally, немытая Россия

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Vlad

В Испании 4 кассеты Gillette mach 3 ( не подделка стоят 3.89 евро)= 280 руб, в России 1250 рублей,. Где вы здесь нашли 35 процентов?

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Различный бокал

А будет 1700!

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1 комментарий
Lexx Sky

Только вот нафиг он нужен, когда есть т-образные станки?

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2 комментария
Различный бокал

"Об этом его просили российские производители."
А что есть российские производители? Чёт кроме Хозяйственного мыла ничего не могу вспомнить...да и оно небось из каких-нибудь компонентов недружественных стран состоит...

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Андрей Рядькин

Rocs почистил зубы, выглядят чистыми

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15 комментариев
Игорь Протасов

На самом деле много.
Но обычно местные.
Из крупных "новый жемчуг" вспоминается. Но не уверен, что он наш

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1 комментарий
Zloy Marketolog

Ок, а авторы этой инициативы несут какую-либо персональную ответственность за то, что вслед за подорожанием импортной продукции, российские производители не поднимут цены аналогично??

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BblCMOPK HACMOPKA

нет, а что?

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Николай

Так это и была цель.

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Деда Миша

Цены вверх, качество и объём продукта вниз)

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A V

Теперь только шампунь Жумайсынба.

https://youtu.be/KTfyGVI9Yxc

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A V

Оно все итак после 24-го подорожало, а теперь вообще будет золотое.

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Аня Деревянко

Не говорите. Что не так с мылом Dove например, что в марте я его смела с полки Магнита за 54 рубля, вчера по скидке за 125, а вообще оно теперь по 200. Как это блин вышло? Учитывая, что дата изготовления на упаковке декабрь 2021, то есть это запасы, вновь произведенное наверно будет по 500 руб кусок

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ondefeat

Хозяйственное мыло - можем повторить.

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Елена Нефедова

И веревку за одно)

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Илья Попов

Репете, силвупле, репете. Приятно звучит.

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Различный бокал

О! Гигиена теперь будет по праздникам! Т.к.роскошь!

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Kirill Kulagin

Ты что голову помыл, у тебя что день рождения ?

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Илья Попов

Могу вас успокоить - Мыться каждый день вредно для здоровья.

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SEO с 2002 года

У нас что бритвы производят!? Ну правильно, а кто должен паразитов кормить, когда доходы от нефти прикрыли.

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Alexey V

Видимо, предлагают нам бриться топорам и хозяйственными ножами…

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Lexx Sky

Рапира ж наша, не? И, без шуток, куда лучше сраного жилета

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7 комментариев
Genio Genio

Для чего нужно бабло буква О

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Андрей Епанчинцев

Все у нас есть, не нужОн нам ваш этот фэйри, все у нас есть. Не благодарите

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Сергей Мирзоян

Ну что бабушка Агафья, настало твоё время

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BblCMOPK HACMOPKA

<бабка со страпоном.жпег>

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Доллар по 28

говно это агафья (( у меня перхоть пошла от неё

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Семён

Блин в забавное время живем. На фоне ареста генерала звучит интригующе, но это уже скорее из области фантастики. Как (видимо фейк) новость про выделение средств на робота собаку, не в способную прицелиться по умолчанию или на дронов с Али "нашего производства". Гг, толи еще будет ойёёй.

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Я никто и звать меня никак

Охуеть, блять

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Genio Genio

Поноете поноете и пойдёте покупать то, что есть, ещё на кухне можно обсудить, друзьям рассказать, помогает осознать и перенастроиться на новое)

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Аня Деревянко

Местные производители судя по реакции моей кожи тоже не дураки - удешевляют производство. Посуду мою Synergetic, типа экологичное средство и всё такое. Покупаю сразу 5 л бадью и всё время всё было ок. В июле купила очередную 5 л, естественно в 2 раза дороже, чем предыдущую, так у меня на эту новую бутылку аллергия началась с первого дня использования. Вот и приходится вражескими средствами посуду мыть, хоть кожа цела

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Lexx Sky

Купи посудомойку

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Максим Иванов

Нечя мыться ьуржуйским шампунем. Даешь крапивный

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Фрося Бурлакова

Решили ответить нашими деньгами на ограничение нефти. Денег нет, вы держитесь, а мы вас будем стричь. Не проще своих казнокрадов притащить из недружественных стран и потрясти? Или ждут бессмысленного и беспощадного? И еще вопрос, а на...я вы золото тоннами продавали недружественным? Или вы, тля все в доле и всё идет по плану? Чубайс спокойно уехал с миллиардами в стан к врагу, ась.

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Genio Genio

Это как?

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1 комментарий
Kirill Kulagin

Как это вы их притащите интересно? Сейчас уже никто с РФ дел иметь не будет, уж тем более в таком плане

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Artur Kuramshin

Теперь поднимут цену на хозяйственное мыло, сода и тройной одеколон из-за повышения цен на привычный импорт

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Mr NoName

Подскажите, а что из известных марок из недружественных стран вообще ввозят?

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A V

Head and shoulders из Великобритании на пример

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2 комментария
A V

Весь Евросоюз в недружественных, значит Jillet

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Различный бокал

Летом будем песком а зимой снегом мыться...

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Саша

заживем!

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Армен Арзуманян

Бред, я понимаю самим не давать, не поставлять, а вот не брать, когда есть возможность взять это уже бред. Зачем себя то ущемлять в потребностях без нужды, для чего..., Защитить наших производителей зубной пасты... пусть они сами себя защищают в честной конкуренции, доказывая эффективностью, качеством, в честной конкурентной борьбе, а иначе мы будем страдать, а они дальше свой мармелад в тюбиках выпускать..... Грустно...

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Надежда Марс

"сарказ мод он" ну да, эти средства сделаны в подозрительных странах с подозрительными гейропейскими ценностями. Вот вы бы хотели зубную пасту, которую сделал гейропеец, непонятно что он туда положили как это на вас повлияет. Опасно. "сарказм мод офф"

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Kirill Kulagin

И пол страны такие с айфонами и Тим Кук загодно улыбается...

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Vick

Простите, а есть российские производители этих товаров? Можно примеры

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Ivan Mart

Допустим зубная паста. Всякие Rocs, splat, новый жемчуг и т.д.
Но в статье ведь речь только о недружественных странах?

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Различный бокал

Ох...ть не встать друзья! Вот это разгон так разгон взяли...

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Дмитрий Введенский

Ну, запретить чистить унитазы - сильное решение.

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A V

Срочно все в пятёрочку, там пена для бритья по 200 пока )

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Kirill Kulagin

Россия для бородатых !

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Lexx Sky

Помазок и мыло, рекомендую

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Оля3д

Да, а цены в РФ ещё никогда не возвращались к прежним уровням, просто скачок инфляции на наших глазах

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Kirill Kulagin

Мне нравится такое, типа поднимают цены на импортное, а потом наши такие, а чего нам в 2 раза дешевле что-ли продОвать??? Нихерашеньки, вот вам скидочка 5% от импорта...И так абсолютно во всем, куда не глянь просто. А иногда и вовсе наглеют по полной, когда местное дороже уже стоит, чем импортированное!

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Inna Moon

Хозяйственное мыло+зубной порошок)))))
Пиздец, ведь из-за этого 100% подскочат цены и на российские пасты, например, splat…

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Inna Moon

Мне че теперь в Казахстан нужно будет не только за картами банковскими летать, но и за бритвенными станками для моего мужика?

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Lexx Sky

Купи ему т-образку и пачку рапиры

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4 комментария
Sergey Stepankin

Кому там надоели подарки в виде гелей и дезиков на все праздники?)

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Эм и точка

А помните как с уходом брендов прокладок везде трубили что сейчас придут свои и белорусские производители? Так я их и не увидела. Спокойно покупаю все те же недружественные прокладки, причем по досанкционной цене. 🥴

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A V

Вот он список

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Genio Genio

Список весьма интересный

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Дмитрий Введенский

То есть, у нас Туалетный Утенок приравнен к гладкоствольному оружию? Восхитительно. Можно уехать за мытье сортира?

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Различный бокал

Ароматами гладиолуса...

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Valentin G

Когда же уже дед дуба даст и этот бред закончится.

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muiren

Ну теперь будут помимо одежды тогда заказывать через Почта Global средства для бриться, дезики, шампуни и прочее.

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Umbrella Corporation

Только выиграли получается??
Крепчаем и поднимаемся с колен
Опять всех переиграли?

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Soulis

Пингвин кланяется. Временно без каски.

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Портянки Леры

Какие-то бесмысленные меры. Будут ввозить через дружественные, цена просто станет дороже

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A

Примерный показатель реальной инфляции

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John Yossarian

Сейчас Henkel выпилится и будем мы мыться всякими шампунями «Крапива», «Любава» и «Каждый день».

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Sergey Gerasimov

На этом сайте надо грустить и переживать что рот не будет больше мыл Колгейтом и Блендаметом…. Иначе тебя за дизлайкают 😁

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Genio Genio

От ваших комментов тут всем всеравно, буква Ю

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