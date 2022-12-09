Правительство ввело пошлины в 35% на ввоз шампуней, зубной пасты и средств для бритья из «недружественных» стран Статьи редакции
Об этом его просили российские производители.
- Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации вечером 9 декабря. Ставка в 35% вступит в силу через пять дней со дня публикации и продействует до 31 декабря 2023 года включительно.
- Облагаться пошлинами будут шампуни, средства для чистки зубов, дезодоранты, моющие и чистящие растворы, а также средства, используемые до, во время и после бритья. «Недружественными» странами назвали США, Канаду, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Польшу.
- В Минпромторге пояснили, что новые ставки ввели «только на продукцию, аналоги которой есть в России», уточнило ТАСС со ссылкой на ведомство. Повышать пошлины на товары, по которым страна удовлетворить спрос не может, регулятор не планирует, пишет «Прайм».
- О возможном введении пошлин рассказывало Shopper's: с такой просьбой к Минпромторгу обратились российские производители. По словам издания, мера может сказаться на поставках товаров от Gillette, Old Spice, Fairy, Colgate, Nivea и других.
- Источники «Известий» тем временем предполагали, что из-за повышения пошлин вырастут и цены на продукцию из «недружественных» стран — на те же 35%. А вслед за ними поднимется стоимость отечественных товаров для гигиены.
4817 просмотров
Комментарий удален модератором
Я бы вообще запретил ввоз этих товаров в ответ на запрет ввоза в ЕС наших товаров.
В союзе трудящиеся постоянно просили о повышении цен
А можно списочек этих производителей? Чтобы знать, чью продукцию не покупать.
Ебать, опять по Воронежу..!
Это очередной пик дна?
Заградили, защитили. Спасибо, правители! Ох и давно так хорошо не жилось.
Раньше были времена, а теперь без перьев.
Россияне в Армении и Грузии хором:Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
Да, все в грязи останутся, куда уж теперь россиянам до чистой Грузии.
В России полно всего производится из перечисленных позиций давным давно и даже экспортируется – как российских брендов, так и заводов зарубежных брендов.
Вся эта ситуация, конечно, не радует, но обилие таких комментов удивляет.
Нормальная российская конкуренция. По-другому не умеют.
Это было бы справедливо, если бы ЕС также не вводил санкции против РФ.
Да может и не просили. Это ж удобно перекладывать ответственность за любое говно на кого-то кто решил/посоветовал/попросил
Это вы американской "конкуренции" ещё не видели😉
Так вот что ВВП имел в виду, сказав, что предельная цена на нефть не отразится на федеральном бюджете 🤔
Я лично все его речи сразу переворачиваю в обратную сторону от сказанного, так ещё ни разу обманулся.
Он имел в виду, что если что налоговый маневр проведем, и бюджет деньги получит все равно, а вот с дивами придется потерпеть
А касательно стабильности и отсутствия проблем с сво? Он в другом мире
Какие аналоги есть в России? Тройной одеколон?))
Ну ведь уже давно не так. Аналогов позиций перечисленных в статье достаточно - splat, чистая линия, натура сиберика, если вы погуглите "шампуни российского производства" и прочие позиции, вы увидите сотни компаний, если брать еще всякие крафтовые, которых полно ) Да и многие иностранные бренды имеют заводы в России и давно производятся тут.
Но интереснее ведь написать тут шутку про тройной одеколон )
Шампунь хвойный или ромашка)
Аналоги чего? Колгейта? Хэдэншолдерса? Огромные полки товаров в вашем распоряжении, в том числе качественной продукции (относительно импортного массмаркета). Вот с чем с чем, а с этим точно проблем не будет. Будут проблемы, если введут пошлины, ограничения и прочие нехорошие вещи на импортные компоненты того, что производят тут российские бренды.
От него только этикетка осталась - там внутри яд от недружественных
Боярышник вместо умывания
Аналоги у нас могут не только в ойти лепить
Так вот ты какой, ответ на потолок нефтяных цен.
Ответ надо сказать так себе, если это ответ
Finally, немытая Россия
В Испании 4 кассеты Gillette mach 3 ( не подделка стоят 3.89 евро)= 280 руб, в России 1250 рублей,. Где вы здесь нашли 35 процентов?
А будет 1700!
Только вот нафиг он нужен, когда есть т-образные станки?
"Об этом его просили российские производители."
А что есть российские производители? Чёт кроме Хозяйственного мыла ничего не могу вспомнить...да и оно небось из каких-нибудь компонентов недружественных стран состоит...
Rocs почистил зубы, выглядят чистыми
На самом деле много.
Но обычно местные.
Из крупных "новый жемчуг" вспоминается. Но не уверен, что он наш
Ок, а авторы этой инициативы несут какую-либо персональную ответственность за то, что вслед за подорожанием импортной продукции, российские производители не поднимут цены аналогично??
нет, а что?
Так это и была цель.
Цены вверх, качество и объём продукта вниз)
Теперь только шампунь Жумайсынба.
https://youtu.be/KTfyGVI9Yxc
Оно все итак после 24-го подорожало, а теперь вообще будет золотое.
Не говорите. Что не так с мылом Dove например, что в марте я его смела с полки Магнита за 54 рубля, вчера по скидке за 125, а вообще оно теперь по 200. Как это блин вышло? Учитывая, что дата изготовления на упаковке декабрь 2021, то есть это запасы, вновь произведенное наверно будет по 500 руб кусок
Хозяйственное мыло - можем повторить.
И веревку за одно)
Репете, силвупле, репете. Приятно звучит.
О! Гигиена теперь будет по праздникам! Т.к.роскошь!
Ты что голову помыл, у тебя что день рождения ?
Могу вас успокоить - Мыться каждый день вредно для здоровья.
У нас что бритвы производят!? Ну правильно, а кто должен паразитов кормить, когда доходы от нефти прикрыли.
Видимо, предлагают нам бриться топорам и хозяйственными ножами…
Рапира ж наша, не? И, без шуток, куда лучше сраного жилета
Для чего нужно бабло буква О
Все у нас есть, не нужОн нам ваш этот фэйри, все у нас есть. Не благодарите
Ну что бабушка Агафья, настало твоё время
<бабка со страпоном.жпег>
говно это агафья (( у меня перхоть пошла от неё
Блин в забавное время живем. На фоне ареста генерала звучит интригующе, но это уже скорее из области фантастики. Как (видимо фейк) новость про выделение средств на робота собаку, не в способную прицелиться по умолчанию или на дронов с Али "нашего производства". Гг, толи еще будет ойёёй.
Охуеть, блять
Поноете поноете и пойдёте покупать то, что есть, ещё на кухне можно обсудить, друзьям рассказать, помогает осознать и перенастроиться на новое)
Местные производители судя по реакции моей кожи тоже не дураки - удешевляют производство. Посуду мою Synergetic, типа экологичное средство и всё такое. Покупаю сразу 5 л бадью и всё время всё было ок. В июле купила очередную 5 л, естественно в 2 раза дороже, чем предыдущую, так у меня на эту новую бутылку аллергия началась с первого дня использования. Вот и приходится вражескими средствами посуду мыть, хоть кожа цела
Купи посудомойку
Нечя мыться ьуржуйским шампунем. Даешь крапивный
Решили ответить нашими деньгами на ограничение нефти. Денег нет, вы держитесь, а мы вас будем стричь. Не проще своих казнокрадов притащить из недружественных стран и потрясти? Или ждут бессмысленного и беспощадного? И еще вопрос, а на...я вы золото тоннами продавали недружественным? Или вы, тля все в доле и всё идет по плану? Чубайс спокойно уехал с миллиардами в стан к врагу, ась.
Это как?
Как это вы их притащите интересно? Сейчас уже никто с РФ дел иметь не будет, уж тем более в таком плане
Теперь поднимут цену на хозяйственное мыло, сода и тройной одеколон из-за повышения цен на привычный импорт
Подскажите, а что из известных марок из недружественных стран вообще ввозят?
Head and shoulders из Великобритании на пример
Весь Евросоюз в недружественных, значит Jillet
Летом будем песком а зимой снегом мыться...
заживем!
Бред, я понимаю самим не давать, не поставлять, а вот не брать, когда есть возможность взять это уже бред. Зачем себя то ущемлять в потребностях без нужды, для чего..., Защитить наших производителей зубной пасты... пусть они сами себя защищают в честной конкуренции, доказывая эффективностью, качеством, в честной конкурентной борьбе, а иначе мы будем страдать, а они дальше свой мармелад в тюбиках выпускать..... Грустно...
"сарказ мод он" ну да, эти средства сделаны в подозрительных странах с подозрительными гейропейскими ценностями. Вот вы бы хотели зубную пасту, которую сделал гейропеец, непонятно что он туда положили как это на вас повлияет. Опасно. "сарказм мод офф"
И пол страны такие с айфонами и Тим Кук загодно улыбается...
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Простите, а есть российские производители этих товаров? Можно примеры
Допустим зубная паста. Всякие Rocs, splat, новый жемчуг и т.д.
Но в статье ведь речь только о недружественных странах?
Ох...ть не встать друзья! Вот это разгон так разгон взяли...
Ну, запретить чистить унитазы - сильное решение.
Срочно все в пятёрочку, там пена для бритья по 200 пока )
Россия для бородатых !
Помазок и мыло, рекомендую
Да, а цены в РФ ещё никогда не возвращались к прежним уровням, просто скачок инфляции на наших глазах
Мне нравится такое, типа поднимают цены на импортное, а потом наши такие, а чего нам в 2 раза дешевле что-ли продОвать??? Нихерашеньки, вот вам скидочка 5% от импорта...И так абсолютно во всем, куда не глянь просто. А иногда и вовсе наглеют по полной, когда местное дороже уже стоит, чем импортированное!
Хозяйственное мыло+зубной порошок)))))
Пиздец, ведь из-за этого 100% подскочат цены и на российские пасты, например, splat…
Мне че теперь в Казахстан нужно будет не только за картами банковскими летать, но и за бритвенными станками для моего мужика?
Купи ему т-образку и пачку рапиры
Кому там надоели подарки в виде гелей и дезиков на все праздники?)
А помните как с уходом брендов прокладок везде трубили что сейчас придут свои и белорусские производители? Так я их и не увидела. Спокойно покупаю все те же недружественные прокладки, причем по досанкционной цене. 🥴
Вот он список
Список весьма интересный
То есть, у нас Туалетный Утенок приравнен к гладкоствольному оружию? Восхитительно. Можно уехать за мытье сортира?
Ароматами гладиолуса...
Когда же уже дед дуба даст и этот бред закончится.
Ну теперь будут помимо одежды тогда заказывать через Почта Global средства для бриться, дезики, шампуни и прочее.
Только выиграли получается??
Крепчаем и поднимаемся с колен
Опять всех переиграли?
Пингвин кланяется. Временно без каски.
Какие-то бесмысленные меры. Будут ввозить через дружественные, цена просто станет дороже
Примерный показатель реальной инфляции
Сейчас Henkel выпилится и будем мы мыться всякими шампунями «Крапива», «Любава» и «Каждый день».
На этом сайте надо грустить и переживать что рот не будет больше мыл Колгейтом и Блендаметом…. Иначе тебя за дизлайкают 😁
От ваших комментов тут всем всеравно, буква Ю