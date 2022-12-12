Российские предприниматели запустили в Лондоне сервис доставки алкоголя Yep! с персональными «умными» рекомендациями Статьи редакции
Благодаря алгоритмам стартап также может заполнять склады в зависимости от предпочтений покупателей.
- Yep! — это сервис доставки и продажи алкоголя. Для анализа предпочтений пользователей платформа использует алгоритмы машинного обучения, а потом предлагает персональные рекомендации по конкретным сортам вина и пива — всего их доступно более 1500.
- Алгоритмы анализируют все действия покупателя в приложении — включая покупки, оценки и отметки любимых напитков, — а также расстояние до склада с алкоголем, сезонность и погоду.
- Также ИИ помогает стартапу заполнять склады в зависимости от предпочтений покупателей в каждом районе — благодаря этому он может не конкурировать с другими за складские площади там, где спроса нет, и снизить стоимость доставки до покупателя.
- Оформить заказ можно в мобильном приложении на iOS или в офлайн-магазине на сенсорном экране — пока в Лондоне работает только одна точка. Есть три вида доставки: самовывозом из магазина или пункта выдачи или доставка до двери — она займёт до 15 минут.
- Среди партнёров Yep! — небольшие местные производители. Большую часть товаров (70%) стартап закупает у пивоваров и виноделов напрямую, остальное — у дистрибьюторов. Сейчас у компании есть уже более 100 контрактов.
- Основатели Yep! — глава московской сети пивных «Ещё парочку» Алексей Лукьянец и предприниматель Александр Данилов.Они уже вложили в стартап £350 тысяч собственных средств и собираются привлечь ещё £1,5 млн. Деньги пойдут на открытие трёх магазинов и распределительного центра. В будущем Yep! планирует открыть 40 точек в Лондоне и запуститься в Германии.
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Умные рекомендации при покупке бухла — звучит прекрасно.
"Не, ну а чё" ты после водочки берёшь пива, а работ тебе и говорит - придурок, градус не понижай! Очень удобно.
Или так: купил одну - бот пишет: "Чё одну то? Это несерьёзно! Сегодня пятница - ещё бежать придётся. Купи сразу полётку!"
Надо к ящику еще доставку собутыльников организовать, тоже подобранных ИИ.
А это уже алко-дейтинг сервис - он доступен по подписке!
Ребята, мы что тут сидим?
Мы у тут уже сами стартап на миллиард придумали!
Сколько надо денег?!
Ахахах, в самом деле)
пиво без водки - деньги на ветер
с вас 500 рублей
Через месяц закроют, так как MI5 выяснит, что они — агенты Путина по спаиванию англичан.
агенты путина по продвижению русской водки
План Даллеса активровали
Ждем маркетплейс девочек легкого поведения. Доставку собутыльника, вывоз собутыльника. У ребят куча разных нишь ) сервис очевидно ждет успех.
затейник )
Умные рекомендации по выпивке — это вроде: «вот этот джин бери, прям норм, голова не болит и печень на месте»?
В целом классно.
Пабы в Лондоне:
Да, кстати, пабы в Британии давно уже предла́гают услуги по доставке с рекомендациями.
А как они будут подтверждать возраст покупателя?
Паспорт.
Ясно что паспорт. Как этот проект будет подтверждать подлинность загружаемого паспорта в апп и получателя по факту? Вдруг несовершеннолетний будет получать. Или при передаче алко курьер будет с камерой фиксировать факт передачи совершеннолетним?
При получении, да. Так все сервисы доставки работают во всем мире. Непонятно, почему это не работает в РФ.
Доставка алкоголя позволила бы сервисам в РФ сильно увеличить маржинальность.
У нас в стране проблема с алкоголизмом, сервисы по доставке алкоголя явно в этом плане ничего хорошего не дадут.
Во многих северных странах есть проблемы с алкоголем. Например, в Скандинавии, где вообще монополия на продажу крепкого алкоголя. Но тем не менее, в Швеции даже крепкий алкоголь доставляют
Так же как открываешь криптокошелек с KYB, держишь паспорт в руке с лицом, загружаешь,.подтверждаешь телефон. Вопрос в другом, позволяет законодательство Англии делать онлайн доставку. Судя по ГедонизмВайн да. А так идея на поверхности. Молодцы.
Я из своего верифицированного акка с паспортом покупаю бухло с доставкой подростку - не многим хуже, чем если я куплю бухло в Пятерочке и передам подростку после кассы, не находите?
Все так. Но англичане не боятся и не только они. Может, надо больше доверять гражданам. И не заставлять граждан нищенствовать. Человек имеющий деньги на хорошее вино, не будет бухать каждый день.
В Великобритании не много легче с этим, подтвердит свои данные можно предоставить ID 00000, в России пытаются создать точно такую же единую карточку где будет все, инн, Снилс, паспорт, водительское. и.т.д., в едином формате.
Умеете, могёте
Ждем новость когда привлеченные £1,5 млн заберут обратно
Умные алкоритмы
AI-байзд рекоммендаиця. "не бери ящик пива, возьми 3 мива и бутылку водки - эффективней."