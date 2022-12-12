Торговля
Простой Слава

Российские предприниматели запустили в Лондоне сервис доставки алкоголя Yep! с персональными «умными» рекомендациями Статьи редакции

Благодаря алгоритмам стартап также может заполнять склады в зависимости от предпочтений покупателей.

  • Yep! — это сервис доставки и продажи алкоголя. Для анализа предпочтений пользователей платформа использует алгоритмы машинного обучения, а потом предлагает персональные рекомендации по конкретным сортам вина и пива — всего их доступно более 1500.
  • Алгоритмы анализируют все действия покупателя в приложении — включая покупки, оценки и отметки любимых напитков, — а также расстояние до склада с алкоголем, сезонность и погоду.
  • Также ИИ помогает стартапу заполнять склады в зависимости от предпочтений покупателей в каждом районе — благодаря этому он может не конкурировать с другими за складские площади там, где спроса нет, и снизить стоимость доставки до покупателя.
  • Оформить заказ можно в мобильном приложении на iOS или в офлайн-магазине на сенсорном экране — пока в Лондоне работает только одна точка. Есть три вида доставки: самовывозом из магазина или пункта выдачи или доставка до двери — она займёт до 15 минут.
  • Среди партнёров Yep! — небольшие местные производители. Большую часть товаров (70%) стартап закупает у пивоваров и виноделов напрямую, остальное — у дистрибьюторов. Сейчас у компании есть уже более 100 контрактов.
  • Основатели Yep! — глава московской сети пивных «Ещё парочку» Алексей Лукьянец и предприниматель Александр Данилов.Они уже вложили в стартап £350 тысяч собственных средств и собираются привлечь ещё £1,5 млн. Деньги пойдут на открытие трёх магазинов и распределительного центра. В будущем Yep! планирует открыть 40 точек в Лондоне и запуститься в Германии.

#новость #стартапы

1489 просмотров
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32 комментария
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 Олег Макаров

Умные рекомендации при покупке бухла — звучит прекрасно.

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Коварный Кактус

"Не, ну а чё" ты после водочки берёшь пива, а работ тебе и говорит - придурок, градус не понижай! Очень удобно.

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Бегите, глупцы!

Или так: купил одну - бот пишет: "Чё одну то? Это несерьёзно! Сегодня пятница - ещё бежать придётся. Купи сразу полётку!"

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Шмублик

Надо к ящику еще доставку собутыльников организовать, тоже подобранных ИИ.

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Бегите, глупцы!

А это уже алко-дейтинг сервис - он доступен по подписке!
Ребята, мы что тут сидим?
Мы у тут уже сами стартап на миллиард придумали!

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Иван Серик

Сколько надо денег?!

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Олег Макаров

Ахахах, в самом деле)

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Дмитрий Кедов

пиво без водки - деньги на ветер

с вас 500 рублей

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Шмублик

Через месяц закроют, так как MI5 выяснит, что они — агенты Путина по спаиванию англичан.

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Серафима Зоряева

агенты путина по продвижению русской водки

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Om a

План Даллеса активровали

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Денис Вершинин

Ждем маркетплейс девочек легкого поведения. Доставку собутыльника, вывоз собутыльника. У ребят куча разных нишь ) сервис очевидно ждет успех.

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валдис фет

затейник )

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Вадим Д.

Умные рекомендации по выпивке — это вроде: «вот этот джин бери, прям норм, голова не болит и печень на месте»?
В целом классно.

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Иван Серик
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Герман Петров

Пабы в Лондоне:

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Антон Штадлер

Да, кстати, пабы в Британии давно уже предла́гают услуги по доставке с рекомендациями.

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Fedor Omron

А как они будут подтверждать возраст покупателя?

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Денис Вершинин

Паспорт.

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Fedor Omron

Ясно что паспорт. Как этот проект будет подтверждать подлинность загружаемого паспорта в апп и получателя по факту? Вдруг несовершеннолетний будет получать. Или при передаче алко курьер будет с камерой фиксировать факт передачи совершеннолетним?

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Антон Штадлер

При получении, да. Так все сервисы доставки работают во всем мире. Непонятно, почему это не работает в РФ.
Доставка алкоголя позволила бы сервисам в РФ сильно увеличить маржинальность.

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Шмублик

У нас в стране проблема с алкоголизмом, сервисы по доставке алкоголя явно в этом плане ничего хорошего не дадут.

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Антон Штадлер

Во многих северных странах есть проблемы с алкоголем. Например, в Скандинавии, где вообще монополия на продажу крепкого алкоголя. Но тем не менее, в Швеции даже крепкий алкоголь доставляют

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Иван Серик
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Денис Вершинин

Так же как открываешь криптокошелек с KYB, держишь паспорт в руке с лицом, загружаешь,.подтверждаешь телефон. Вопрос в другом, позволяет законодательство Англии делать онлайн доставку. Судя по ГедонизмВайн да. А так идея на поверхности. Молодцы.

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Ivan Susanin

Я из своего верифицированного акка с паспортом покупаю бухло с доставкой подростку - не многим хуже, чем если я куплю бухло в Пятерочке и передам подростку после кассы, не находите?

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Денис Вершинин

Все так. Но англичане не боятся и не только они. Может, надо больше доверять гражданам. И не заставлять граждан нищенствовать. Человек имеющий деньги на хорошее вино, не будет бухать каждый день.

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Zloy

В Великобритании не много легче с этим, подтвердит свои данные можно предоставить ID 00000, в России пытаются создать точно такую же единую карточку где будет все, инн, Снилс, паспорт, водительское. и.т.д., в едином формате.

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Мимо проходивший

Умеете, могёте

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Мимо проходивший

Ждем новость когда привлеченные £1,5 млн заберут обратно

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Nick Helenor

Умные алкоритмы

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Портянки Леры

AI-байзд рекоммендаиця. "не бери ящик пива, возьми 3 мива и бутылку водки - эффективней."

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