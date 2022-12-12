Российский ритейлер одежды Gloria Jeans запланировал выйти на рынки Азии и в Израиль вместо США и Европы Статьи редакции
В России компания планирует открывать магазины на площадях ушедших западных брендов.
- О планах Gloria Jeans рассказал председатель совета директоров компании Владимир Мельников изданию Shopper's. По его словам, проекты пока в разработке, «хотя и в серьёзной стадии»: на рынках Азии «сделаны практические шаги», Израиль «рассматривается как один из возможных вариантов».
- Среди проблем на международном рынке Мельников выделил отсутствие доступа к международной аналитике и к консультациям в области ИТ-технологий, а также падение скорости логистики. Из-за этого компания переводит большую часть отдела развития в сорсинговые офисы в Китае и Вьетнаме.
- В конце 2021 года «Ведомости» писали, что сеть планирует выйти на рынки Европы и США. Мельников отметил, что стратегия развития компании менялась «в соответствии с повесткой».
- «Коммерсантъ» писал, что ритейлер планирует занять площади, освободившиеся после ухода H&M, Zara, Marks & Spencer и Adidas. В 2022 году сеть уже открыла 70 магазинов в России, в 2023-м планирует открыть ещё 130, добавил Мельников в разговоре с Shopper's.
- Сейчас кроме России магазины Gloria Jeans работают в Беларуси и Казахстане. Примерно по 20% продукции шьётся в России, Китае и Вьетнаме, остальное — в Турции, Индии и других странах.
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Мельников — красава, конечно. При любой власти фигачит свои джинсы, начиная с СССР. Подстраивается, перестраивается и дальше фигачит
😄
А джинсы не треснут?
Планировать - не жениться!
Один раз в жизни купил там джинсы, недели через 2 порвались нахуй. Дерьмо дерьмом.
Может зад разнесло от сытой жизни при Пу?
Хорошо что при такой хорошей жизни могу позволить иметь сразу несколько джинсов, но почему то порвались именно хуёрия джинс
Gloria Jeeds
Интересный выбор
Обычные не качественные джинсы. Турецкие Waikiki намного дольше служат. А до Levi's, не дошли качеством.
Конечно, как же Азия без Gloria Jeans....
Сверху надавили значит чтоб пропиарится
Иначе кто будет отказывается от денег
Конечно, куда же с упертым брэнднэймом в калашный ряд? :)