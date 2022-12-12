Торговля
Экспертный теркин30см

Российский ритейлер одежды Gloria Jeans запланировал выйти на рынки Азии и в Израиль вместо США и Европы Статьи редакции

В России компания планирует открывать магазины на площадях ушедших западных брендов.

  • О планах Gloria Jeans рассказал председатель совета директоров компании Владимир Мельников изданию Shopper's. По его словам, проекты пока в разработке, «хотя и в серьёзной стадии»: на рынках Азии «сделаны практические шаги», Израиль «рассматривается как один из возможных вариантов».
  • Среди проблем на международном рынке Мельников выделил отсутствие доступа к международной аналитике и к консультациям в области ИТ-технологий, а также падение скорости логистики. Из-за этого компания переводит большую часть отдела развития в сорсинговые офисы в Китае и Вьетнаме.
  • В конце 2021 года «Ведомости» писали, что сеть планирует выйти на рынки Европы и США. Мельников отметил, что стратегия развития компании менялась «в соответствии с повесткой».

В первую очередь мы сосредоточились на сохранении операционной эффективности, корректировке цепочек поставок и переговорах с владельцами торговых центров по всей России о том, чтобы занять отдельные торговые площади, освободившиеся после ухода иностранных fashion-брендов.

Владимир Мельников
  • «Коммерсантъ» писал, что ритейлер планирует занять площади, освободившиеся после ухода H&M, Zara, Marks & Spencer и Adidas. В 2022 году сеть уже открыла 70 магазинов в России, в 2023-м планирует открыть ещё 130, добавил Мельников в разговоре с Shopper's.
  • Сейчас кроме России магазины Gloria Jeans работают в Беларуси и Казахстане. Примерно по 20% продукции шьётся в России, Китае и Вьетнаме, остальное — в Турции, Индии и других странах.

#новость #gloriajeans

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14 комментариев
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 Олег Макаров

Мельников — красава, конечно. При любой власти фигачит свои джинсы, начиная с СССР. Подстраивается, перестраивается и дальше фигачит

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Шмублик
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Мимо проходивший

😄

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ЯжПрограммист
ритейлер планирует занять площади, освободившиеся после ухода H&M, Zara, Marks & Spencer и Adidas

А джинсы не треснут?

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Денис Демидов

Планировать - не жениться!

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James Bond

Один раз в жизни купил там джинсы, недели через 2 порвались нахуй. Дерьмо дерьмом.

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Александр Саввин

Может зад разнесло от сытой жизни при Пу?

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James Bond

Хорошо что при такой хорошей жизни могу позволить иметь сразу несколько джинсов, но почему то порвались именно хуёрия джинс

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Eternal Hate

Gloria Jeeds

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Наталья Парфёнова

Интересный выбор

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Денис Вершинин

Обычные не качественные джинсы. Турецкие Waikiki намного дольше служат. А до Levi's, не дошли качеством.

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mr protusi

Конечно, как же Азия без Gloria Jeans....

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Финский глобус

Сверху надавили значит чтоб пропиарится
Иначе кто будет отказывается от денег

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Dmitri Vinitski

Конечно, куда же с упертым брэнднэймом в калашный ряд? :)

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