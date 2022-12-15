Британская Mondi продаст три завода по производству упаковки в России за 1,6 млрд рублей Статьи редакции
Сделку должна одобрить правительственная комиссия.
- Mondi заключила соглашение о продаже трёх предприятий в России российскому производителю упаковки «Готэк» за €24 млн (1,6 млрд рублей по курсу на 15 декабря).
- В сделку входит завод по производству гофрокартона и два завода по производству потребительских «гибких материалов» для упаковки. Компания оценила убыток от продажи заводов в €70-80 млн.
- Сделку должны одобрить правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями и ФАС. Её планируют закрыть в первой половине 2023 года.
- В августе 2022 года Mondi объявила о продаже своего крупнейшего завода «Монди Сыктывкар» инвестиционной компании Augment Investments Limited за 95 млрд рублей. Предприятие производило бумагу «Снегурочка», офисную, офсетную и газетную бумагу, а также целлюлозу и картон — в том числе белёный.
- В марте 2022 года российские подразделения Mondi столкнулись с ограничением «импорта химикатов, запасных частей и других критически важных материалов» и рассказали, что рассматривают разные варианты продолжения работы в России. Уже в мае компания сообщила, что продаст все российские активы, которые оценила в €687 млн.
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Британия уже Австрию присоединила ? Не видел в газетах, наверное упустил.
Вот ты тёмный, Макс. Полное название страны The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Austria.
Тем временем Австрия: 🇦🇺🦘
Вот почему не пускают бумагу и картон из ЕС!
непалевность уровень британские правительство)
Северокореизация продолжается.
с картоном и бумагой конечно максимально странная история. Все сырье из России, а своего картона и бумаги не было... и все эти байки про супертехнологичный отбеливатель - это вообще трэш полный. Т.е. везли кругляк в Европу а оттуда картон?
ну картон это же не москвич не наше,стоп постойте ка ...