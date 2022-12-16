Подразделение владельца бренда Persil в России начнёт работать как самостоятельная компания под новым названием Статьи редакции
В апреле Henkel объявила об уходе из страны.
- Немецкий производитель бытовой химии и косметики Henkel (бренды Schwarzkopf, Persil, «Пемолюкс» и другие) подтвердил ТАСС, что его подразделение в России будет работать как самостоятельная компания под названием Lab Industries с 1 января 2023 года.
- 16 декабря об этом же со ссылкой на письмо гендиректора Henkel в России Сергея Быковских поставщикам написал «Коммерсантъ». Компания уже подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Л.А.Б. Индастриз».
- Henkel объявила об уходе из России ещё в апреле 2022 года. Тогда компания сообщала, что до завершения процесса ликвидации бизнеса всем 2500 сотрудников продолжат платить зарплату. Производитель выпускает на 11 заводах в стране клеевые материалы, бытовую химию и косметику.
- В том же месяце источник «Ъ» говорил, что компания обсуждает детали передачи своих активов. Среди вариантов — договор управления топ-менеджментом с правом частичной или полной продажи бизнеса.
- Собеседник газеты в инвестиционных кругах теперь рассказал, что Henkel пока не удалось договориться о продаже. Это может быть связано с высокой оценкой — более €500 млн. Кроме того, по его словам, желающие купить активы оказались связаны с лицами под санкциями.
- Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что после обособления российского подразделения управление может взять в свои руки местный менеджмент Henkel — это станет альтернативой продаже. Или же так компания хочет снизить политическое давление со стороны ЕС и выиграть время для предпродажной подготовки.
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Один раз Persil - уже не всегда Persil!
один раз персил, значит всегда персил ☝🏿
Он улетел, но обещал вернуться.
Надеюсь, не станут всю продукцию переименовывать.
Не Schwarzkopf, а Черненко, не Persil, а Персей, не «Пемолюкс», а Pemoluxe
Или, чтобы совсем "замениться": Андропов, Ясон и Пенопласт 🤷♂️
из молочной пены-то хоть, надеюсь?
Пемолюск с названием Пенопласт из молочной пены?! Конечно! 🤫
ну такое, в наше время сейчас всё возможно
А почему нет. Поперсил и точка )
Персил, персю и буду персить!
Я крокодил, крокожу и буду крокодить
законом не запрещено, персю где хочу
"Собеседник газеты в инвестиционных кругах теперь рассказал, что Henkel пока не удалось договориться о продаже. Это может быть связано с высокой оценкой — более €500 млн" -пффф у нас тут компании за доллар продавали
Вот именно. Человек, купивший всю OBI за один доллар сейчас в недоумении, наверное. Поллярда захотели, наивные. Непонимают - зачем платить поллярда, если можно один доллар?
И когда сгорит несколько центов это же не страшно
Оборот Henkel rus за 2021 ~$900M
А прибыль после налогов? Обороты то хоть какие могут быть.
Хм. Бред какой-то получается
* Данные об обороте и прибыли из разных источников, кто-то из них врёт. В любом случае, глобальный Henkel за 2021 в плюсе по всем показателям и российский рынок у них 4,5% и замечаний не вызвал (это их собственная инфа)
Бабло победило зло.
Громко гордо заявить об уходе из России - Тихо поджав хвост вернуться. Как это по европейски.
бля, почему тебе минус не ставится(
Очень даже ставится, стрелка вниз в правой стороне работает
У хенкеля же вся бытовая химия в РФ производится. Сегодня в России у Henkel 9 предприятий в городах: Тосно, Энгельс, Пермь, Коломна, Челябинск, Ульяновск, Ногинск, Невинномысск и Новосибирск. Ну назовут Персил - Порошок и точка) Не в первый раз же)) Или Персильная Ласка))
почитал тут историю названия персила - силикат натрия и перборат натрия (3 буквы от названий обоих хим веществ)
Кста, хороший порошок, именно его и юзаю
аналогично. видимо будем юзать П-Сил))
почему не гель?
капсулы тоже пользую
Порошок - и карТОЧКА )))