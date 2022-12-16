Торговля
Поразительный магнит

Подразделение владельца бренда Persil в России начнёт работать как самостоятельная компания под новым названием Статьи редакции

В апреле Henkel объявила об уходе из страны.

  • Немецкий производитель бытовой химии и косметики Henkel (бренды Schwarzkopf, Persil, «Пемолюкс» и другие) подтвердил ТАСС, что его подразделение в России будет работать как самостоятельная компания под названием Lab Industries с 1 января 2023 года.
  • 16 декабря об этом же со ссылкой на письмо гендиректора Henkel в России Сергея Быковских поставщикам написал «Коммерсантъ». Компания уже подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Л.А.Б. Индастриз».
  • Henkel объявила об уходе из России ещё в апреле 2022 года. Тогда компания сообщала, что до завершения процесса ликвидации бизнеса всем 2500 сотрудников продолжат платить зарплату. Производитель выпускает на 11 заводах в стране клеевые материалы, бытовую химию и косметику.
  • В том же месяце источник «Ъ» говорил, что компания обсуждает детали передачи своих активов. Среди вариантов — договор управления топ-менеджментом с правом частичной или полной продажи бизнеса.
  • Собеседник газеты в инвестиционных кругах теперь рассказал, что Henkel пока не удалось договориться о продаже. Это может быть связано с высокой оценкой — более €500 млн. Кроме того, по его словам, желающие купить активы оказались связаны с лицами под санкциями.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что после обособления российского подразделения управление может взять в свои руки местный менеджмент Henkel — это станет альтернативой продаже. Или же так компания хочет снизить политическое давление со стороны ЕС и выиграть время для предпродажной подготовки.

#новость #henkel

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30 комментариев
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 Gorbun iz Notr Dama

Один раз Persil - уже не всегда Persil!

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Aleks B

один раз персил, значит всегда персил ☝🏿

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Вадим Д.

Он улетел, но обещал вернуться.
Надеюсь, не станут всю продукцию переименовывать.

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Сергей Марков

Не Schwarzkopf, а Черненко, не Persil, а Персей, не «Пемолюкс», а Pemoluxe

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Вадим Д.

Или, чтобы совсем "замениться": Андропов, Ясон и Пенопласт 🤷‍♂️

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Драка вегетарианца с людоедом
Пенопласт

из молочной пены-то хоть, надеюсь?

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Вадим Д.

Пемолюск с названием Пенопласт из молочной пены?! Конечно! 🤫

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Артур Федосеев

ну такое, в наше время сейчас всё возможно

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Евгения Глымова

А почему нет. Поперсил и точка )

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Artemy

Персил, персю и буду персить!

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Я никто и звать меня никак

Я крокодил, крокожу и буду крокодить

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Василий Сафонов

законом не запрещено, персю где хочу

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Terri Brown

"Собеседник газеты в инвестиционных кругах теперь рассказал, что Henkel пока не удалось договориться о продаже. Это может быть связано с высокой оценкой — более €500 млн" -пффф у нас тут компании за доллар продавали

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Вася Пражкин

Вот именно. Человек, купивший всю OBI за один доллар сейчас в недоумении, наверное. Поллярда захотели, наивные. Непонимают - зачем платить поллярда, если можно один доллар?

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J D

И когда сгорит несколько центов это же не страшно

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Олег Макаров

Оборот Henkel rus за 2021 ~$900M

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ЯжПрограммист

А прибыль после налогов? Обороты то хоть какие могут быть.

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Олег Макаров
Прибыль российской дочерней компании ООО «Хенкель Рус» за 2021 год составила 95,137 млрд рублей

Хм. Бред какой-то получается
* Данные об обороте и прибыли из разных источников, кто-то из них врёт. В любом случае, глобальный Henkel за 2021 в плюсе по всем показателям и российский рынок у них 4,5% и замечаний не вызвал (это их собственная инфа)

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Максим Золотов

Бабло победило зло.

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Sasha Step

Громко гордо заявить об уходе из России - Тихо поджав хвост вернуться. Как это по европейски.

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Aleks B

бля, почему тебе минус не ставится(

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Юрий Б.

Очень даже ставится, стрелка вниз в правой стороне работает

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Андрей Комягин

У хенкеля же вся бытовая химия в РФ производится. Сегодня в России у Henkel 9 предприятий в городах: Тосно, Энгельс, Пермь, Коломна, Челябинск, Ульяновск, Ногинск, Невинномысск и Новосибирск. Ну назовут Персил - Порошок и точка) Не в первый раз же)) Или Персильная Ласка))

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Андрей Комягин

почитал тут историю названия персила - силикат натрия и перборат натрия (3 буквы от названий обоих хим веществ)

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Доктор Богомол Тобогган

Кста, хороший порошок, именно его и юзаю

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Я никто и звать меня никак
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Андрей Комягин

аналогично. видимо будем юзать П-Сил))

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Денис Колокольцев

почему не гель?

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Андрей Комягин

капсулы тоже пользую

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Arsenii

Порошок - и карТОЧКА )))

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