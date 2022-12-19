«СберМаркет» запустил в Metro сервис для сборщиков, чтобы оплачивать заказы без касс Статьи редакции
Раньше им приходилось стоять в общей очереди для оплаты онлайн-заказов.
- Сервис доставки продуктов «СберМаркет» внедрил во всех супермаркетах Metro технологию «Виртуальные кассы», объявила компания. С помощью неё сборщики могут проводить оплату заказов самостоятельно.
- Взаиморасчёт с Metro проходит на основании сверки по проведенным софт-чекам: то есть состав заказа проходит по API приложения «СберМаркета» в кассовое ПО магазина.
- Раньше сборщики комплектовали заказы и вставали в очередь на кассе вместе с другими покупателями. Это снижало скорость сборки и доставки. Во время тестирования новой технологии в ноябре 2022 года время сборки заказов сократилось на 25%, рассказал директор дивизиона электронной коммерции Metro Денис Марфутин.
- По данным «СберМаркета», время на оплату каждого заказа сократится с 10 минут до 70 секунд, а ритейлеры смогут сэкономить до 1% от товарооборота на кассовом эквайринге.
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Вот это классно, им по времени нужно на доставку всё отправить, возможно, будет меньше опозданий доставки.
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Только вот проблема не в сборке а в доставке, курьеров мало. Сейчас вообще коллапс, сбермаркет практически не работает
Каждый раз, когда вы вспоминаете о Сбермаркете как о доставке продуктов, помните, что сборщик за 12 часов смены получает от 500 до 1000 рублей: фиксированная оплата за позиции, почасовой оплаты нет. Абсолютно ублюдский работодатель, от которого бегут сборщики.
Зато курьеры там могут получать нормально