Производитель бумаги «Снегурочка» не смог согласовать продажу своего крупнейшего российского предприятия — РБК Статьи редакции
Возможная причина — слишком высокая цена сделки в 95 млрд рублей, считает источник.
- Российские власти не согласовали продажу Сыктывкарского лесопромышленного комплекса структуре совладельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина, рассказал РБК один из претендентов на актив и подтвердил источник в правительстве.
- Речь о крупнейшем российском предприятим группы Mondi. Компания объявила о сделке на 95 млрд рублей в августе 2022 года. О том, что она пока не состоялась, знает и топ-менеджер одной из крупнейших российских лесопромышленных компаний.
- Источники разошлись в том, кто именно не дал разрешение: по словам одного собеседника — её отклонила ФАС, по словам другого — правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.
- В Mondi напомнили, что сделку должны согласовать обе структуры: «Процесс получения этих разрешений всё ещё продолжается». В правительстве, ФАС и «Фармстандарте» пока не ответили на запросы издания.
- По словам одного из участников конкурса, российские власти не согласовывают сделки с активами уходящих из России иностранных инвесторов, стоимость которых превышает три годовых EBITDA. «Если хотят уходить, пусть испытывают определённые издержки», — говорил в августе 2022 года глава Минфина Антон Силуанов.
- В декабре Mondi договорилась о продаже трёх заводов по производству упаковки в России за 1,6 млрд рублей. Покупатель — российский производитель упаковки «Готэк». Эту сделку также должны согласовать правкомиссия и ФАС.
2111 просмотров
Конечно ловкий ход - что все со страны нашей валят))) просто очень хитрый ход. ВАЗ, москвич - тоже хитрый ход, взяли тупо ключики китайцам отдали и руки вверх подняли - мы сами не хрена не умеем. Какие мы хитрые, очень хитрые.)))) я думаю даже если останемся с голой попой на льду - мы будем всех уверять, что эта такая хитрость военно - тактическая.)))) как впрочем и сейчас. А самое хитрое - это 300 млрд у американцев прошляпить - это вообще запредельная хитрость. Да над нами весь мир ржёт.
я вот который раз бешусь с этого, будто бы у ботов одна методичка - что по твоему 300 млрд? ты думаешь в неком хранилище в сша лежит налик или золото российское под ключом? под замороженными активами понимают акции, долговые расписки, ценные бумаги. Но кому нужны эти активы, если они не подкреплены золотом? А золото как было в рф,та и осталось.
А вы точно экономист?
Весь мир как-то не считает эти долговые расписки и ценные бумаги фантиками.
На золотые слитки что можно купить нынче?
Рубли на вашем счету не подкреплены золотом. Тоже не нужны?
Всем нужны. Золото то кому нужно?)
Это ловкий ход. Сейчас госрегулятор помаринует продавца и тому захочется сделать скидку в пользу ничего не подозревающего покупателя.
так это и не скрывается
Когда я слышу "правкомиссия", перед глазами сразу возникает примерно такая картинка.
это святкомиссия
Повешу в своем кабинете свою фографию
так на портрете ихний начальник же...
все на одно лицо просто
Видимо из-за отмены видимости рейтинга придется скипать не только вкладку свежее, что бы не попадать на инфоцыган мимикрирующих под годные материалы, но и комментарии, тк теперь под каждой новостью поиск ботов и срач на этой почве со всех сторон, браво комитет, всего за неделю смогли для меня сократить среднее время пребывание на сайте раза так в 4 и боюсь не только для меня, а для большинства в скором времени
Дешевле снуля построить, чем платить 95 миллиардов
Хотя бы запорожец свой постройте)))) строители)))))
Вот и сразу открылось откуда ветер дует!!!
Мы свое построим и строили! И даже приглашали и пригласим еще, именитых иностранцев в помощь!)))
Можно список того, что построили начиная с 2010 хотя бы?
Крымский мост 😘
Коль тут про запорожец речь зашла, то добавлю сначала Aurus, который с 2013 сделали, начиная от платформы, и пусть будет самокат от Яндекса, о котором в декабре 2022 рассказали.
Аурус спроектировал Порше и НАМИ занимается только крупноузловой сборкой. Самокат Яндекса это Китайские компоненты собранные в Китае под требования Яндекса.
каждый должен заниматься своим делом
По плану Ленина. Кинуть всех америкосов!
))) мы сами себя кинули сначала на 300 ярдов а потом на весь рынок Европы и Америки. И теперь остались китайцы которые нас хреначят как хотят - скупая за копейки нефть и газ. Не живите в илюзиях)))) американцы за пол года отжали весь рынок нефти и газа в Европе. Куда мы заладили лет так 30.
Вас кинули и ещё раз кинут. А нас нет.
не обращай внимание на бота, ей за это платят 15 гривен
Вы кто американец??
Андрей Ш. Американец, коренной житель Вашингтона
Ну, мы живем в обществе, где правительства не очень любят крупные продажи, щито поделать десу
Запрет продажи Arm или той же Activision Blizzard тоже спорный, к примеру
глупо. компании не хотели принимать поспешные решения, как это сделали все американские и финские компании свалив еще весной. нет, давайте усложним жизнь тем, кто остался и еще думал, что делать. mondi скинет актив, не проблема, но россия от этого не оправится еще десятки лет.
ну стоимость действительно не низкая
Смотря в чем мерить, в статье специально ссылка на коэффициент по EBITDA. В 2021 году прибыль компании была 23,5 млрд, соответственно компанию продают за 4 годовых прибыли. Вполне нормально.
Выше озвучили - по правилам регулятора сумма сделки не должна превышать 3 ЕБИТДА за ПРЕДЫДУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД. То есть при расчете суммы сделки учитывается прибыль за 2021 год. Значит завод могут продать максимум за 70.5 млрд. А если они будут продолжать чесать в заднице и не поторопятся - ещё дешевле. Потому что будет приниматься во внимание новый финансовый период - 2022 год. А в этом году у них прибыль ох как просела.
в 2021 году, отец, в 2021 году...
Мне
Тататататааа
Ну
Трататататааа
Ну
Трататататааа
И так далее.
Смешно смотреть, как вы судите о том, что вам никогда не принадлежало и не принадлежать не будет. И из вас никто и миллион наликом не видел, о миллиардах рассуждаете. Типикал русит.
Надо по новогодней традиции дружно позвать — Снегурочка!