Торговля
Солдатский огонь

Производитель бумаги «Снегурочка» не смог согласовать продажу своего крупнейшего российского предприятия — РБК Статьи редакции

Возможная причина — слишком высокая цена сделки в 95 млрд рублей, считает источник.

  • Российские власти не согласовали продажу Сыктывкарского лесопромышленного комплекса структуре совладельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина, рассказал РБК один из претендентов на актив и подтвердил источник в правительстве.
  • Речь о крупнейшем российском предприятим группы Mondi. Компания объявила о сделке на 95 млрд рублей в августе 2022 года. О том, что она пока не состоялась, знает и топ-менеджер одной из крупнейших российских лесопромышленных компаний.
  • Источники разошлись в том, кто именно не дал разрешение: по словам одного собеседника — её отклонила ФАС, по словам другого — правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.
  • В Mondi напомнили, что сделку должны согласовать обе структуры: «Процесс получения этих разрешений всё ещё продолжается». В правительстве, ФАС и «Фармстандарте» пока не ответили на запросы издания.
  • По словам одного из участников конкурса, российские власти не согласовывают сделки с активами уходящих из России иностранных инвесторов, стоимость которых превышает три годовых EBITDA. «Если хотят уходить, пусть испытывают определённые издержки», — говорил в августе 2022 года глава Минфина Антон Силуанов.
  • В декабре Mondi договорилась о продаже трёх заводов по производству упаковки в России за 1,6 млрд рублей. Покупатель — российский производитель упаковки «Готэк». Эту сделку также должны согласовать правкомиссия и ФАС.

#новость #mondi

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36 комментариев
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 Свиридова Наталья

Конечно ловкий ход - что все со страны нашей валят))) просто очень хитрый ход. ВАЗ, москвич - тоже хитрый ход, взяли тупо ключики китайцам отдали и руки вверх подняли - мы сами не хрена не умеем. Какие мы хитрые, очень хитрые.)))) я думаю даже если останемся с голой попой на льду - мы будем всех уверять, что эта такая хитрость военно - тактическая.)))) как впрочем и сейчас. А самое хитрое - это 300 млрд у американцев прошляпить - это вообще запредельная хитрость. Да над нами весь мир ржёт.

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Пляжный крокодил

я вот который раз бешусь с этого, будто бы у ботов одна методичка - что по твоему 300 млрд? ты думаешь в неком хранилище в сша лежит налик или золото российское под ключом? под замороженными активами понимают акции, долговые расписки, ценные бумаги. Но кому нужны эти активы, если они не подкреплены золотом? А золото как было в рф,та и осталось.

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JewelRunner
Но кому нужны эти активы, если они не подкреплены золотом? А золото как было в рф,та и осталось.

А вы точно экономист?

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Giraffe

Весь мир как-то не считает эти долговые расписки и ценные бумаги фантиками.
На золотые слитки что можно купить нынче?

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Dima Kurilov

Рубли на вашем счету не подкреплены золотом. Тоже не нужны?

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Леонид Гнездилов

Всем нужны. Золото то кому нужно?)

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Сергей Бирюков

Это ловкий ход. Сейчас госрегулятор помаринует продавца и тому захочется сделать скидку в пользу ничего не подозревающего покупателя.

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Aleks B

так это и не скрывается

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Слегка Придурковатый

Когда я слышу "правкомиссия", перед глазами сразу возникает примерно такая картинка.

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Никита Лукьянов

это святкомиссия

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Сергей Николаевич

Повешу в своем кабинете свою фографию

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Проклятый Влад

так на портрете ихний начальник же...

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Михаил Сватов

все на одно лицо просто

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Михаил

Видимо из-за отмены видимости рейтинга придется скипать не только вкладку свежее, что бы не попадать на инфоцыган мимикрирующих под годные материалы, но и комментарии, тк теперь под каждой новостью поиск ботов и срач на этой почве со всех сторон, браво комитет, всего за неделю смогли для меня сократить среднее время пребывание на сайте раза так в 4 и боюсь не только для меня, а для большинства в скором времени

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Alex R

Дешевле снуля построить, чем платить 95 миллиардов

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Свиридова Наталья

Хотя бы запорожец свой постройте)))) строители)))))

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Ирина Навигатор

Вот и сразу открылось откуда ветер дует!!!
Мы свое построим и строили! И даже приглашали и пригласим еще, именитых иностранцев в помощь!)))

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Александр Озерцов

Можно список того, что построили начиная с 2010 хотя бы?

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Nikita Mamontov

Крымский мост 😘

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Alex

Коль тут про запорожец речь зашла, то добавлю сначала Aurus, который с 2013 сделали, начиная от платформы, и пусть будет самокат от Яндекса, о котором в декабре 2022 рассказали.

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Ivan Kuznetsov

Аурус спроектировал Порше и НАМИ занимается только крупноузловой сборкой. Самокат Яндекса это Китайские компоненты собранные в Китае под требования Яндекса.

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Aleks B

каждый должен заниматься своим делом

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Станислав Севостьянов

По плану Ленина. Кинуть всех америкосов!

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Свиридова Наталья

))) мы сами себя кинули сначала на 300 ярдов а потом на весь рынок Европы и Америки. И теперь остались китайцы которые нас хреначят как хотят - скупая за копейки нефть и газ. Не живите в илюзиях)))) американцы за пол года отжали весь рынок нефти и газа в Европе. Куда мы заладили лет так 30.

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Андрей Ш

Вас кинули и ещё раз кинут. А нас нет.

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Пляжный крокодил

не обращай внимание на бота, ей за это платят 15 гривен

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Свиридова Наталья

Вы кто американец??

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Rafa Ramazanov

Андрей Ш. Американец, коренной житель Вашингтона

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Andre Macareno

Ну, мы живем в обществе, где правительства не очень любят крупные продажи, щито поделать десу

Запрет продажи Arm или той же Activision Blizzard тоже спорный, к примеру

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alexstellar

глупо. компании не хотели принимать поспешные решения, как это сделали все американские и финские компании свалив еще весной. нет, давайте усложним жизнь тем, кто остался и еще думал, что делать. mondi скинет актив, не проблема, но россия от этого не оправится еще десятки лет.

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Андрей Скоробогатов

ну стоимость действительно не низкая

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Dima Kurilov

Смотря в чем мерить, в статье специально ссылка на коэффициент по EBITDA. В 2021 году прибыль компании была 23,5 млрд, соответственно компанию продают за 4 годовых прибыли. Вполне нормально.

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Иван Грозный

Выше озвучили - по правилам регулятора сумма сделки не должна превышать 3 ЕБИТДА за ПРЕДЫДУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД. То есть при расчете суммы сделки учитывается прибыль за 2021 год. Значит завод могут продать максимум за 70.5 млрд. А если они будут продолжать чесать в заднице и не поторопятся - ещё дешевле. Потому что будет приниматься во внимание новый финансовый период - 2022 год. А в этом году у них прибыль ох как просела.

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Мимо проходивший

в 2021 году, отец, в 2021 году...

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Navigart Max

Мне
Тататататааа
Ну
Трататататааа
Ну
Трататататааа
И так далее.
Смешно смотреть, как вы судите о том, что вам никогда не принадлежало и не принадлежать не будет. И из вас никто и миллион наликом не видел, о миллиардах рассуждаете. Типикал русит.

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Вадим Д.

Надо по новогодней традиции дружно позвать — Снегурочка!

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