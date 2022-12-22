Торговля
Роковой динозавр

Поставщик чипсов Pringles договорился о продаже своих предприятий в России — «Ъ» Статьи редакции

Компания производит в стране печенье и готовые завтраки под брендом «Любятово».

  • Kellogg договорилась о продаже бизнеса в России группе «Черноголовка», рассказал источник «Ъ» среди поставщиков кондитерских изделий. О сделке от российской команды Kellogg слышал и другой собеседник.
  • По словам одного изних, сделку планируют закрыть в начале 2023 года. В «Черноголовке» и Kellogg комментарии не дали.
  • В Россию Kellogg пришла в 2008 году, сейчас у неё три предприятия — в Воронеже, Пскове и Вязьме. Там компания выпускает продукты под брендом «Любятово». Среди других брендов производителя — Kellogg's Extra, Unicorn, Pringles. В марте он приостановил инвестиции и поставки в Россию.
  • Выручка ООО «Келлогг Рус» в 2021 году выросла до 14 млрд рублей, чистая прибыль — до 888,4 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».
  • Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев оценил возможную стоимость бизнеса Kellogg в России в 5-6 EBITDA, или в 6-7 млрд рублей. Это примерно половина вероятной оценки компании до «спецоперации» — и такой дисконт обычно рассматривает комиссия по контролю за иностранными инвестициями.

#новость #черноголовка #pringles

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36 комментариев
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 Доктор Богомол Тобогган

Самые отвратительные чипсы. Даже дешманский Lays в тонне масла вкуснее, не говоря уж про Tyrrells.

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Pavel Cree

Только выиграли, как обычно.

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Социалистический файл

вкусвилловские чипсы с солью норм, лучше лейZ

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Sergei Timofeyev

Эстрела когда-то была. Она всегда была вкуснее лейса. Сейчас её нет (производство на территории Украины). А вообще оригинальный лейс и российский - два разных вкуса.

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Социалистический файл

привкус ваты?)

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Sergei Timofeyev

Лейс изначально был эстонским. Так вот эстонский менее жирный, но с более ярким вкусом (не приторным, как стали у нас). А вообще - очень сильно сократил потребление подобных снеков. Я старею и занудствую: раньше и небо было зеленее, и трава голубее..

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Юлия Волнова

По их рецептуре они больше относятся к печенью.

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Alexandr Ericson

Точно подмечено. Была ли там картошка 🤔?

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Eddie Nolan

была, но переработанная 100500 раз, а не в чистом виде как это у других чипсов
Однако, тут важно другое: не только Pringles, но и Любятово перейдёт к Черноголовке, а там, на мой вкус, приятная продукция уже

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Nygard Gennadi

их из кортофельного порошка делали, плюс усилители вкуса, плюс, красители, плюс уксус заменители, плюс консерванты, и всякие штуки в малой концентрации которые на пачке прописывать не обязательно.

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Крохотный клуб

А цена конская. Lays Stax в разы вкуснее, да и дешевле. И точка

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Juaquita Howard

Lays топовые,да в тонне масла, но чипсы это и не полезная еда

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M-S-R

Держите скрепные. Обходите стороной прингз, лейс, лоренз

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Andre Macareno
кто-то сравнил лейс и принглз
назови его скрепным
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C. Steel

Когда все стояли в очереди за логикой, некоторые стояли в очереди за Pringles.

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Иван Серик

Черноголовка и Точка

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Верховный Спецоператор

Головка и точка.

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Роботы из зубной пасты

Ах ты ТЖ-шник прааативный!

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Nygard Gennadi

Ха ха, я тоже что-то подобное подумал ))

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Вадим Д.

Газированное печенье Черноголовка — пожалуй, лучшее газированное печенье!

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Igor Chimbur

Вадик как обычно сморозил хуйню, просто чтоб написать.

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Денис Актюрк

F

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igotosochi

Ешьте без остановки чипсы из Черноголовки

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Sergey T
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Nikita Vasiljevskij

О продаже китайцам

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Деда Миша

«Договорился»

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Alexander Klimanskiy

Сделали предложение, от которого невозможно отказаться.

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Серж

Да, амеры такие,иначе санкции.

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Vernon Roche

Это хорошо

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Andrei M

"чипсы принглс"- вражеская фраза.
импортозамещение - "жареное круглое пюре в туеске"

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Олег Макаров

Всё, что я знал про чипсы Pringle's это то, что в их составе только 40% картошки. Остальное— мука и крахмал.
А, да! Ещё то, что изобретатель упаковки для Pringle's завещал его кремировать и похоронить в упаковке от чипсов.
Теперь вот ещё знаю, что заводы продают

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James B

А какая разница сколько картошки в составе? Чипсы покупают не из-за полезного состава

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Олег Макаров

А какая разница, в чём похоронили изобретателя упаковки?

Простите, разве я где-то написал, что это важная информация?

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C. Steel

Они и на вкус отвратительные.

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Sergei Timofeyev

Только следует уточнить, что для их производства применяется картофельная мука. Картофель - чемпион по содержанию крахмала в себе.

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Олег Бринц

Русская картошка самые вкусные чипсы! Мне с детства нравились крабовые от Бингре. Потом открыл для себя русскую картошку, счастью моему не было придела! По принглс знаю есть прям фанаты, несмотря на реально химозный вкус..

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