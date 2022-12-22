Поставщик чипсов Pringles договорился о продаже своих предприятий в России — «Ъ» Статьи редакции
Компания производит в стране печенье и готовые завтраки под брендом «Любятово».
- Kellogg договорилась о продаже бизнеса в России группе «Черноголовка», рассказал источник «Ъ» среди поставщиков кондитерских изделий. О сделке от российской команды Kellogg слышал и другой собеседник.
- По словам одного изних, сделку планируют закрыть в начале 2023 года. В «Черноголовке» и Kellogg комментарии не дали.
- В Россию Kellogg пришла в 2008 году, сейчас у неё три предприятия — в Воронеже, Пскове и Вязьме. Там компания выпускает продукты под брендом «Любятово». Среди других брендов производителя — Kellogg's Extra, Unicorn, Pringles. В марте он приостановил инвестиции и поставки в Россию.
- Выручка ООО «Келлогг Рус» в 2021 году выросла до 14 млрд рублей, чистая прибыль — до 888,4 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».
- Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев оценил возможную стоимость бизнеса Kellogg в России в 5-6 EBITDA, или в 6-7 млрд рублей. Это примерно половина вероятной оценки компании до «спецоперации» — и такой дисконт обычно рассматривает комиссия по контролю за иностранными инвестициями.
1975 просмотров
Самые отвратительные чипсы. Даже дешманский Lays в тонне масла вкуснее, не говоря уж про Tyrrells.
Только выиграли, как обычно.
вкусвилловские чипсы с солью норм, лучше лейZ
Эстрела когда-то была. Она всегда была вкуснее лейса. Сейчас её нет (производство на территории Украины). А вообще оригинальный лейс и российский - два разных вкуса.
привкус ваты?)
Лейс изначально был эстонским. Так вот эстонский менее жирный, но с более ярким вкусом (не приторным, как стали у нас). А вообще - очень сильно сократил потребление подобных снеков. Я старею и занудствую: раньше и небо было зеленее, и трава голубее..
По их рецептуре они больше относятся к печенью.
Точно подмечено. Была ли там картошка 🤔?
была, но переработанная 100500 раз, а не в чистом виде как это у других чипсов
Однако, тут важно другое: не только Pringles, но и Любятово перейдёт к Черноголовке, а там, на мой вкус, приятная продукция уже
их из кортофельного порошка делали, плюс усилители вкуса, плюс, красители, плюс уксус заменители, плюс консерванты, и всякие штуки в малой концентрации которые на пачке прописывать не обязательно.
А цена конская. Lays Stax в разы вкуснее, да и дешевле. И точка
Lays топовые,да в тонне масла, но чипсы это и не полезная еда
Держите скрепные. Обходите стороной прингз, лейс, лоренз
назови его скрепным
Когда все стояли в очереди за логикой, некоторые стояли в очереди за Pringles.
Черноголовка и Точка
Головка и точка.
Ах ты ТЖ-шник прааативный!
Ха ха, я тоже что-то подобное подумал ))
Газированное печенье Черноголовка — пожалуй, лучшее газированное печенье!
Вадик как обычно сморозил хуйню, просто чтоб написать.
F
Ешьте без остановки чипсы из Черноголовки
О продаже китайцам
«Договорился»
Сделали предложение, от которого невозможно отказаться.
Да, амеры такие,иначе санкции.
Это хорошо
"чипсы принглс"- вражеская фраза.
импортозамещение - "жареное круглое пюре в туеске"
Всё, что я знал про чипсы Pringle's это то, что в их составе только 40% картошки. Остальное— мука и крахмал.
А, да! Ещё то, что изобретатель упаковки для Pringle's завещал его кремировать и похоронить в упаковке от чипсов.
Теперь вот ещё знаю, что заводы продают
А какая разница сколько картошки в составе? Чипсы покупают не из-за полезного состава
А какая разница, в чём похоронили изобретателя упаковки?
Простите, разве я где-то написал, что это важная информация?
Они и на вкус отвратительные.
Только следует уточнить, что для их производства применяется картофельная мука. Картофель - чемпион по содержанию крахмала в себе.
Русская картошка самые вкусные чипсы! Мне с детства нравились крабовые от Бингре. Потом открыл для себя русскую картошку, счастью моему не было придела! По принглс знаю есть прям фанаты, несмотря на реально химозный вкус..