Торговля
Роковой динозавр

«Авито» разрешил продавцам создавать собственные акции с промокодами Статьи редакции

Это бесплатный инструмент.

  • Продавцы смогут создавать акции через новый раздел «Спецпредложения», объявила компания. Он будет доступен в версии для компьютера в меню профиля для всех продавцов или из баннера в разделе «Мои объявления».
  • Продавец сможет указать размер скидки от 1% до 90% или в виде фиксированной суммы в рублях (также от 1% до 90% стоимости).
  • Также пользователь сможет указать, сколько раз всего можно применить промокод и сколько раз это может сделать один покупатель. Можно задать дату старта акции и её сроки — от одного дня до года, после этого акцию можно продублировать или завершить досрочно.
  • После всех настроек платформа сгенерирует уникальный набор символов для промокода. По умолчанию он виден только продавцу. Он может оставить промокод скрытым от покупателей и высылать каждому индивидуально или сделать видимым и использовать как дополнительный аргумент для тех, кто зашёл в карточку товара.
  • Покупатели могут узнать о наличии промокода на карточке товара, напрямую от продавца или из других источников, где его разместит продавец. Во время покупки промокод нужно указать на странице оформления заказа. Он будет действовать только на товары с «Авито Доставкой» в пункты выдачи и постаматы.
Источник: «Авито»
  • В сентябре 2022 года «Авито» представил рассылку скидок пользователям, добавившим товар в «Избранное». С апреля создавать собственные программы лояльности могут продавцы Ozon.

#новость #авито

1176 просмотров
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24 комментария
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 Вадим Д.

Ага, теперь продавец создаст акцию со скидкой, и ему снова будут писать – «Поторгуемся? Сколько скинете?»

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Sherry Price

я ж мать, отдайте бесплатно

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Вася Пражкин

А я же сын и у меня же мать. А еще же батя строгий, так что Вы уже должны. И лучше побыстрей отдать, пока я за дедом не сходил, он-то наглухо отбитый вообще.

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Стерлядка Вяленая

Заберу за 200 рублей

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Невкусно и грустно

Заберу со скидкой Авито Доставкой (для тех, кто в теме)

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Irene O.

Там была какая-то история вроде с фиктивной/номинальной скидкой, которая не работала, верно?)

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Случайные фотографии

Включи авитодоставку
Включи авитодоставку
Включи авитодоставку
Включи авитодоставку
...

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Злой Голем

Я одинокая мать с 9ю детьми. Как вам не стыдно!

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Вадим Д.

Как в КВН было: у меня ж дома семь ртов! И это только у младшенького.

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Либерал-смузихлёб

Нужна фича банить торгующихся когда написано «без торга»

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Случайные фотографии
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Яркий якорь
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Alex

Haha, classic

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Андрей Коршунов

прекрасный инструмент сразу решило много проблем:
1) не надо ждать чертову модерация если вы согласились снизить цену, или покупатель скинул вам предоплату и вы снижается до символической стоимости
2) никто не узнает что вы сделали кому то скидку если несколько одинаковых товаров продается (1 продать за 10 а другой за 13 тысяч более вероятно если второй покупатель не видит что цена меняется)
3) ну и небольшой доп инструмент продвижения за который не нужно платить

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Александр

вот поэтому сначала цены сравнивают )

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Alex

Я.Маркет 👍

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Alex

И сейчас там начнётся "чёрная пятница на Озоне" со скидками 90%

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Олег Макаров

Хорошая задумка. Посмотрим на реализацию

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Alex

Ждите роста цен :)

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Alex

Ждем👍

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Андрей Буров

ну нам как клиентам плюс,да)

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Andrew

Лучше б наконец научились автоматически скрывать из поиска товар, который пользователь заказал через их Авито Доставку. Вообще невозможно что-то купить. Как только сделаешь заказ, так просыпаются желающие купить у продавца из рук в руки, в результате заказ отменяется, деньги морозятся и обратно на карту возвращаются как повезет по срокам + зря потраченное время.

Но нет, лучше херотень всякую напридумываем вроде этих промокодов.

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Случайные фотографии

Нихрена какая удобная штука эта авитодоставка т.е. они низачто не отвечают не гарантируют и гадят и продавцу и покупателям

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Лже Алёша

Авито вообще такая себе тема, был опыт, на мошенника наткнулся
Я понимаю, не все такие, но впечатление осталось не очень хорошее, отбивает желание там что-либо продавать

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