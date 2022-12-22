«Авито» разрешил продавцам создавать собственные акции с промокодами Статьи редакции
Это бесплатный инструмент.
- Продавцы смогут создавать акции через новый раздел «Спецпредложения», объявила компания. Он будет доступен в версии для компьютера в меню профиля для всех продавцов или из баннера в разделе «Мои объявления».
- Продавец сможет указать размер скидки от 1% до 90% или в виде фиксированной суммы в рублях (также от 1% до 90% стоимости).
- Также пользователь сможет указать, сколько раз всего можно применить промокод и сколько раз это может сделать один покупатель. Можно задать дату старта акции и её сроки — от одного дня до года, после этого акцию можно продублировать или завершить досрочно.
- После всех настроек платформа сгенерирует уникальный набор символов для промокода. По умолчанию он виден только продавцу. Он может оставить промокод скрытым от покупателей и высылать каждому индивидуально или сделать видимым и использовать как дополнительный аргумент для тех, кто зашёл в карточку товара.
- Покупатели могут узнать о наличии промокода на карточке товара, напрямую от продавца или из других источников, где его разместит продавец. Во время покупки промокод нужно указать на странице оформления заказа. Он будет действовать только на товары с «Авито Доставкой» в пункты выдачи и постаматы.
- В сентябре 2022 года «Авито» представил рассылку скидок пользователям, добавившим товар в «Избранное». С апреля создавать собственные программы лояльности могут продавцы Ozon.
1176 просмотров
Ага, теперь продавец создаст акцию со скидкой, и ему снова будут писать – «Поторгуемся? Сколько скинете?»
я ж мать, отдайте бесплатно
А я же сын и у меня же мать. А еще же батя строгий, так что Вы уже должны. И лучше побыстрей отдать, пока я за дедом не сходил, он-то наглухо отбитый вообще.
Заберу за 200 рублей
Заберу со скидкой Авито Доставкой (для тех, кто в теме)
Там была какая-то история вроде с фиктивной/номинальной скидкой, которая не работала, верно?)
Включи авитодоставку
Включи авитодоставку
Включи авитодоставку
Включи авитодоставку
...
Я одинокая мать с 9ю детьми. Как вам не стыдно!
Как в КВН было: у меня ж дома семь ртов! И это только у младшенького.
Нужна фича банить торгующихся когда написано «без торга»
Haha, classic
прекрасный инструмент сразу решило много проблем:
1) не надо ждать чертову модерация если вы согласились снизить цену, или покупатель скинул вам предоплату и вы снижается до символической стоимости
2) никто не узнает что вы сделали кому то скидку если несколько одинаковых товаров продается (1 продать за 10 а другой за 13 тысяч более вероятно если второй покупатель не видит что цена меняется)
3) ну и небольшой доп инструмент продвижения за который не нужно платить
вот поэтому сначала цены сравнивают )
Я.Маркет 👍
И сейчас там начнётся "чёрная пятница на Озоне" со скидками 90%
Хорошая задумка. Посмотрим на реализацию
Ждите роста цен :)
Ждем👍
ну нам как клиентам плюс,да)
Лучше б наконец научились автоматически скрывать из поиска товар, который пользователь заказал через их Авито Доставку. Вообще невозможно что-то купить. Как только сделаешь заказ, так просыпаются желающие купить у продавца из рук в руки, в результате заказ отменяется, деньги морозятся и обратно на карту возвращаются как повезет по срокам + зря потраченное время.
Но нет, лучше херотень всякую напридумываем вроде этих промокодов.
Нихрена какая удобная штука эта авитодоставка т.е. они низачто не отвечают не гарантируют и гадят и продавцу и покупателям
Авито вообще такая себе тема, был опыт, на мошенника наткнулся
Я понимаю, не все такие, но впечатление осталось не очень хорошее, отбивает желание там что-либо продавать