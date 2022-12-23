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Торговля
Полина Лааксо

VK открыла магазин с мерчем VK Store в петербургском «Доме Зингера» Статьи редакции

Там с 2010 года располагается штаб-квартира соцсети.

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  • На открытии компания представила три коллекции. Это базовая VK Basic — минималистичные футболки и толстовки в фирменных цветах бренда. VK Sticker — яркая одежда, игрушки и аксессуары с маскотами соцсети: единорогом Спарксом, хомячком Сеней, котом Персиком и другими. А также VK Limited — лимитированная линейка «зимних» рюкзаков и сумок из металлизированной ткани.
  • Вместо традиционных примерочных VK разместила в магазине специальные экраны с AR-технологиями. Чтобы «примерить» одежду, нужно нажать на дисплей и выбрать нужную 3D-модель.
  • VK Store работает по адресу Невский проспект, 28. В будущем в нём появятся и другие коллекции — в том числе созданные в партнёрстве с инфлюенсерами, художниками и молодыми дизайнерами, рассказала компания. За новостями можно следить в официальном сообществе соцсети.

#новость #вконтакте #vk

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12 комментариев
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 Верховный Спецоператор
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Ivan Petrov

Зашквар

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Alla Meow

Точно не ВК открывать подобные магазины, лучше оставить это дело на Яндекс или ВкуссВилл.

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Полина Лааксо
Автор

сейчас бы толстовку с изображением облепихового морса из вкусвилла и брелок в виде сушеной капустки нори

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Alla Meow

ʕ•ᴥ•ʔ

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Альбина Разумовская

а ведь звучит реально прикольно

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Alla Meow

Эх, жду не дождусь)

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Эрик Е

магнитик в форме сырников с малиной на холодильник

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Эффект Доплера

А неплохо, выглядит даже збс. Надо зайти

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Кирилл Садовой

Нормальный шмот, рассчитан на определённую аудиторию.

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Наталья Зорина

В TenChat давно худи есть и бесплатно🤣🤣🤣

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зайчатки разума

А есть футболки с пальцем вниз?

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