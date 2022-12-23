VK открыла магазин с мерчем VK Store в петербургском «Доме Зингера» Статьи редакции
Там с 2010 года располагается штаб-квартира соцсети.
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- На открытии компания представила три коллекции. Это базовая VK Basic — минималистичные футболки и толстовки в фирменных цветах бренда. VK Sticker — яркая одежда, игрушки и аксессуары с маскотами соцсети: единорогом Спарксом, хомячком Сеней, котом Персиком и другими. А также VK Limited — лимитированная линейка «зимних» рюкзаков и сумок из металлизированной ткани.
- Вместо традиционных примерочных VK разместила в магазине специальные экраны с AR-технологиями. Чтобы «примерить» одежду, нужно нажать на дисплей и выбрать нужную 3D-модель.
- VK Store работает по адресу Невский проспект, 28. В будущем в нём появятся и другие коллекции — в том числе созданные в партнёрстве с инфлюенсерами, художниками и молодыми дизайнерами, рассказала компания. За новостями можно следить в официальном сообществе соцсети.
Зашквар
Точно не ВК открывать подобные магазины, лучше оставить это дело на Яндекс или ВкуссВилл.
сейчас бы толстовку с изображением облепихового морса из вкусвилла и брелок в виде сушеной капустки нори
ʕ•ᴥ•ʔ
а ведь звучит реально прикольно
Эх, жду не дождусь)
магнитик в форме сырников с малиной на холодильник
А неплохо, выглядит даже збс. Надо зайти
Нормальный шмот, рассчитан на определённую аудиторию.
В TenChat давно худи есть и бесплатно🤣🤣🤣
А есть футболки с пальцем вниз?