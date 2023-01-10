На Ozon, Wildberries и «Авито» начали продавать «бессрочные лицензии» на иностранное ПО Статьи редакции
Маркетплейсы отмечают, что за легальность программ отвечают продавцы, а объявления удалят, если будут претензии от правообладателей.
- Объявления о продаже зарубежного корпоративного ПО появились на Ozon, Wildberries и «Авито», обнаружил «Ъ». Они касаются продуктов Autodesk и Adobe.
- Лицензия на Autodesk AutoCAD 2022 обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей, а набор программ Adobe Master Collection 2022 (входит 23 программы, в том числе Photoshop и After Effects) — в 5 тысяч рублей.
- Один из продавцов рассказал, что работает в латвийской компании, которая может легально приобрести корпоративную лицензию Autodesk, и перепродает доступ для скачивания копии программы через свой аккаунт за 1 тысячу рублей.
- В Ozon сообщили, что в сервисе запрещена продажа софта без физических носителей. Его можно предлагать на дисках или картах памяти — «в таких случаях за легальность отвечает продавец». «Ъ» отметил, что описание некоторых товаров предполагает, что покупателю высылают флешку с инструкцией по активации программы.
- Представители маретплейсов отказались назвать число объявлений о продаже лицензий на иностранное ПО. При этом они подчеркнули, что готовы снимать такие товары с продажи в случае претензий от правообладателей.
- Adobe и Autodesk прекратили продажу новых продуктов и услуг в России в марте 2022 года. В апреле Adobe разрешила продлевать лицензии действующим VIP-клиентам в России через официального партнёра компании — Softline.
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Где-то мы такое уже видели)
Ещё такие диски реаниматоры были, дома лежит старый, где эти ребята ещё в зелёных цветах года 1997 или 1999
Вещь!
И всё это влезло на один cd. Нынче acdsee не влезет
J3QQ4-H7H2V-2HCH4-M3HK8-6M8VW
FCGKW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
И да, я его еще до сих пор из головы помню.
На листочке к диску было написано да
Хотя в то время этот код помнили наизусть
Аж прослезился... я его до сих пор наизусть помню)
NOBODYLIKESME
FIGHTFIGHTFIGHT
SEAWAYS
BIGBANG
Демпер!
Какой знакомый серийник )
Столлман вам всем давно говорил, бросайте вы это макоёбство и виндузятничество!
Аж торрентами запахло )))))
Adobe Master Collection RePack by Ozon&Wildberries team ))
слово "Легально" и "перепродавать лицензии"... не очень то и вяжется, но это к слову.. возможно там есть нюансы, что маловероятно..
Все в порядке, это "новая легальность"
Я когда-то давно интересовался легальностью передачи лицензии АвтоКАД, фактически это прямо ЗАПРЕЩЕНО. Нельзя передать купленную лицензию никому. Даже покупка условного ООО вместе с лицензией на КАД автоматом делает её нелегальной. Такие пироги.
Ставим на закачку и продаём дешевле – стартап 2023 в России.
Ещё и кинотеатрам можно более-менее качественные рипы продавать.
Да просто качаем себе все что надо и идем работать :)
выглядит лучше чем оригинал
выглядит как что-то вполне сносное
Welcome back to 90x ))) Эххх, диски из рук в руки, серийными на память, образы установленной Windows, чтобы накатить в следующий раз. Ностальгия… Не так я представлял будущее ))
Меня этот DAEMON Tools до истерики доводил(
Кринж...
Так у Adobe же есть Creative Cloud и система оплаты по подписке, какая нах бессрочная лицензия?
Отключиться от Wi-Fi
Запустить патчер.
Программы не обновлять.
(Примечание: Нейрофильтры не работают)
Вспомнил недавно случай, там один ушлый продавец продавал на полном серьёзе ПО за 10 000 рублей и прикладывал кряки на флешке под видом лицензии. Озон его не хотел блокировать :)
Так что я бы не рекомендовал покупать такое на Озоне.
+ ПОДАРОК) Вы можете представить себе реального серьёзного продавца ПО, который ещё и подарки дарит?)
Уже нашёл сразу пример такого ПО. Как думаете, лицензия?) Что-то на обычный кряк похож с торрента.
Как всегда, у них лапки. Ещё немного, и можно будет наркоту на озоне продавать, а техподдержка будет твердить "мы не виноваты, это продавцы"
Следующие шаги:
1. Продажа программных продуктов emule, winamp, ICQ
2. Продажа лицензионных DVD с новинками с "тем самым" переводом
с Интро, я надеюсь
Далее:
Переводы фильмов голосом диктора "через нос": "Эээ сдавайтесь, эээ вы окружены"
Фильмы будут продаваться оффлайн на флешках в киосках 👌
Когда начнут машины угнанные продавать официально?
На ОЗОН теперь нельзя продавать софт и на носителях
https://www.ozon.ru/category/operatsionnye-sistemy-12901/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=windows+10+pro
Но как-то продают
Налетай, торопись, покупай Автокад! 😁
Дожили
А объявления удалят, если будут претензии от правообладателей
ага, удалят))
Вполне вероятно, что удалят.
Если будут претензии. И еще от российского представительства
Так они и наркотой скоро торговать начнут, вероятно.
Почему никто не пишет сейчас про чувства тех, кто для продления лицензии на пакеты ПО в офис прошлым летом летал в Узбекистан для открытия счета и карты? 🥲🕺
Zver edition, настало твоё время.
Уже лет 5 продают) Вот так новость)))
Ну я так понимаю, те, кто уходил из этого кровавого Мордора, они не против же? Или будут теперь требовать закрытия этих лавочек? Какбэ ушли, но все равно не ушли..
"-Ты суслика видишь?
-Нет
-А он есть"
Частные компании, имеют право
Как же лампово в теме, как же душевно!
Держу пари сборки Zver тоже есть ))
Возьму в обмен на бессрочную лицензию на пользование средствами ЦБ.
ЦБ в праве не удовлетворять требования по лицензии.