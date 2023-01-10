Торговля
Западный будильник

На Ozon, Wildberries и «Авито» начали продавать «бессрочные лицензии» на иностранное ПО Статьи редакции

Маркетплейсы отмечают, что за легальность программ отвечают продавцы, а объявления удалят, если будут претензии от правообладателей.

  • Объявления о продаже зарубежного корпоративного ПО появились на Ozon, Wildberries и «Авито», обнаружил «Ъ». Они касаются продуктов Autodesk и Adobe.
  • Лицензия на Autodesk AutoCAD 2022 обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей, а набор программ Adobe Master Collection 2022 (входит 23 программы, в том числе Photoshop и After Effects) — в 5 тысяч рублей.
  • Один из продавцов рассказал, что работает в латвийской компании, которая может легально приобрести корпоративную лицензию Autodesk, и перепродает доступ для скачивания копии программы через свой аккаунт за 1 тысячу рублей.
  • В Ozon сообщили, что в сервисе запрещена продажа софта без физических носителей. Его можно предлагать на дисках или картах памяти — «в таких случаях за легальность отвечает продавец». «Ъ» отметил, что описание некоторых товаров предполагает, что покупателю высылают флешку с инструкцией по активации программы.
  • Представители маретплейсов отказались назвать число объявлений о продаже лицензий на иностранное ПО. При этом они подчеркнули, что готовы снимать такие товары с продажи в случае претензий от правообладателей.
  • Adobe и Autodesk прекратили продажу новых продуктов и услуг в России в марте 2022 года. В апреле Adobe разрешила продлевать лицензии действующим VIP-клиентам в России через официального партнёра компании — Softline.

#новость #маркетплейсы #adobe #autodesk

5696 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
80 комментариев
Написать комментарий...
 Zloy Marketolog

Где-то мы такое уже видели)

Ответить
Развернуть ветку
Деда Миша

Ещё такие диски реаниматоры были, дома лежит старый, где эти ребята ещё в зелёных цветах года 1997 или 1999

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Вирусный ГОСТ

Вещь!

Ответить
Развернуть ветку
M-S-R

И всё это влезло на один cd. Нынче acdsee не влезет

Ответить
Развернуть ветку
олололександр

J3QQ4-H7H2V-2HCH4-M3HK8-6M8VW

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

FCGKW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8

И да, я его еще до сих пор из головы помню.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Деда Миша

На листочке к диску было написано да
Хотя в то время этот код помнили наизусть

Ответить
Развернуть ветку
John Salter

Аж прослезился... я его до сих пор наизусть помню)

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Alekseev

NOBODYLIKESME
FIGHTFIGHTFIGHT
SEAWAYS
BIGBANG

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Нёс добро, не донёс

Демпер!

Ответить
Развернуть ветку
Денис Боенсков

Какой знакомый серийник )

Ответить
Развернуть ветку
nanochat.ru

Столлман вам всем давно говорил, бросайте вы это макоёбство и виндузятничество!

Ответить
Развернуть ветку
Вирусный ГОСТ
Adobe Master Collection

Аж торрентами запахло )))))

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Adobe Master Collection RePack by Ozon&Wildberries team ))

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Илья М

слово "Легально" и "перепродавать лицензии"... не очень то и вяжется, но это к слову.. возможно там есть нюансы, что маловероятно..

Ответить
Развернуть ветку
Пружинный ревербератор

Все в порядке, это "новая легальность"

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
ЕНОТ

Я когда-то давно интересовался легальностью передачи лицензии АвтоКАД, фактически это прямо ЗАПРЕЩЕНО. Нельзя передать купленную лицензию никому. Даже покупка условного ООО вместе с лицензией на КАД автоматом делает её нелегальной. Такие пироги.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Вадим Д.

Ставим на закачку и продаём дешевле – стартап 2023 в России.
Ещё и кинотеатрам можно более-менее качественные рипы продавать.

Ответить
Развернуть ветку
kit

Да просто качаем себе все что надо и идем работать :)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Handsome
Ответить
Развернуть ветку
Christy Guerra

выглядит лучше чем оригинал

Ответить
Развернуть ветку
Rus Lan

выглядит как что-то вполне сносное

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Stoma

Welcome back to 90x ))) Эххх, диски из рук в руки, серийными на память, образы установленной Windows, чтобы накатить в следующий раз. Ностальгия… Не так я представлял будущее ))

Ответить
Развернуть ветку
Воздушный яд

Меня этот DAEMON Tools до истерики доводил(

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Артур Панченко

Кринж...

Ответить
Развернуть ветку
Айрат Галиуллин

Так у Adobe же есть Creative Cloud и система оплаты по подписке, какая нах бессрочная лицензия?

Ответить
Развернуть ветку
Вирусный ГОСТ
покупателю высылают флешку с инструкцией по активации программы.

Отключиться от Wi-Fi
Запустить патчер.
Программы не обновлять.

(Примечание: Нейрофильтры не работают)

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Илья Волочков

Вспомнил недавно случай, там один ушлый продавец продавал на полном серьёзе ПО за 10 000 рублей и прикладывал кряки на флешке под видом лицензии. Озон его не хотел блокировать :)

Так что я бы не рекомендовал покупать такое на Озоне.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Волочков

+ ПОДАРОК) Вы можете представить себе реального серьёзного продавца ПО, который ещё и подарки дарит?)

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Илья Волочков

Уже нашёл сразу пример такого ПО. Как думаете, лицензия?) Что-то на обычный кряк похож с торрента.

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев
Маркетплейсы отмечают, что за легальность программ отвечают продавцы

Как всегда, у них лапки. Ещё немного, и можно будет наркоту на озоне продавать, а техподдержка будет твердить "мы не виноваты, это продавцы"

Ответить
Развернуть ветку
Slava Kurilkin

Следующие шаги:
1. Продажа программных продуктов emule, winamp, ICQ
2. Продажа лицензионных DVD с новинками с "тем самым" переводом

Ответить
Развернуть ветку
Воздушный яд
winamp

с Интро, я надеюсь

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
just a.

Далее:
Переводы фильмов голосом диктора "через нос": "Эээ сдавайтесь, эээ вы окружены"
Фильмы будут продаваться оффлайн на флешках в киосках 👌

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Дарья Смолякова

Когда начнут машины угнанные продавать официально?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Куренев

На ОЗОН теперь нельзя продавать софт и на носителях

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Протасов

https://www.ozon.ru/category/operatsionnye-sistemy-12901/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=windows+10+pro

Но как-то продают

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Alex Shevchenko

Налетай, торопись, покупай Автокад! 😁

Ответить
Развернуть ветку
Деда Миша

Дожили

Ответить
Развернуть ветку
Олег Волков

А объявления удалят, если будут претензии от правообладателей

ага, удалят))

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Вполне вероятно, что удалят.
Если будут претензии. И еще от российского представительства

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Alexey V

Так они и наркотой скоро торговать начнут, вероятно.

Ответить
Развернуть ветку
just a.

Почему никто не пишет сейчас про чувства тех, кто для продления лицензии на пакеты ПО в офис прошлым летом летал в Узбекистан для открытия счета и карты? 🥲🕺

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Zver edition, настало твоё время.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Хрусталев

Уже лет 5 продают) Вот так новость)))

Ответить
Развернуть ветку
just a.

Ну я так понимаю, те, кто уходил из этого кровавого Мордора, они не против же? Или будут теперь требовать закрытия этих лавочек? Какбэ ушли, но все равно не ушли..

"-Ты суслика видишь?
-Нет
-А он есть"

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Петров

Частные компании, имеют право

Ответить
Развернуть ветку
Воздушный яд

Как же лампово в теме, как же душевно!

Ответить
Развернуть ветку
Mr Yellow

Держу пари сборки Zver тоже есть ))

Ответить
Развернуть ветку
High Stakes

Возьму в обмен на бессрочную лицензию на пользование средствами ЦБ.

ЦБ в праве не удовлетворять требования по лицензии.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 80 комментариев
null