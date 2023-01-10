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Бывший глава Delivery Club Гюванч Донмез стал директором по электронной коммерции «Магнита» Статьи редакции

Кроме того, он руководил фудтехом в бывшем СП «Сбера» и VK.

  • В «Магните» Гюванч Донмез будет отвечать за формирование стратегии и масштабирование цифровых каналов продаж, формирование и развитие инфраструктуры электронной коммерции, объявил ритейлер.
  • Донмез возглавлял Delivery Club и был руководителем фудтех-сервисов в совместном предприятии «Сбера» и VK. До этого он также возглавлял фудтех-направление в VK и четыре года руководил Domino's Pizza в России.
  • Прежний директор по электронной коммерции «Магнита» Андрей Лукашевич — бывший глава «Везёт» и также руководитель Delivery Club 2016-2018 годах — покинул компанию в апреле 2022 года по семейным обстоятельствам. После него за развитие направления отвечал заместитель гендиректора «Магнита» Алексей Корня.
  • В направление электронной коммерции «Магнита» входят сервисы онлайн-продаж и доставки — сейчас оно, по собственным данным, охватывает 11,3 тысячи офлайн-магазинов и 25 дарксторов в 66 регионах и 494 населённых пунктах. Самый быстрорастущий сегмент — экспресс-доставка.
Гюванч Донмез, Rusbase

#новость #магнит #deliveryclub #назначения

1053 просмотров
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15 комментариев
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 Вячеслав

«Ну ты и соня! Тебя даже вчерашний шторм не разбудил. Говорят, мы уже приплыли в Магнит»

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Davidov Alexander

- Нас выпустят, это точно
- Тихо, стражник идет

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Слегка Придурковатый

Предлагаю поиграть в игру: придумай рифму к имени нового директора по электронной коммерции «Магнита». Начинаю:

Гюванч Донмез впал в анамнез.

Пришёл в "Магнит" Донмез
А после - в райсобес.

Донмез, погладь воротничок, балбес!

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Ольга Васюкова

В анамнез впасть нельзя. Это история болезни.

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Павел Иванов

Донмез пролил майонез

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Alexey QuQu

Опять какой то гастробайтер

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Govnomes Govnomesov

научите его домработницу гладить рубашки.... воротник просто провал

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SMD

Провал - это на виси обсуждать воротники Донмеза))

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Счастливый танк88

новый тренд - одежду не гладить, типа беречь природу

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Alexey QuQu
покинул компанию в апреле 2022 года по семейным обстоятельствам

Теперь так шифруется СВО

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Замело Порошин

Даже не знаешь чему удивляться, тому, что у Магнита есть электронаня коммерция или то что чувак пристроился в такое говно

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SMD

Я больше удивляюсь, как в такие топы набираются люди АБСОЛЮТНО без эффективных результатов на предыдущих ста топовых позициях.

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Alexey QuQu

Есть и очень давно...

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Вадим Д.

Товарищ Донмез, нужны новые коллабы! Только мега-креативные: доширак + порнхаб-подписка.

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Alexey Dymov

Работы - непочатый край

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