Бывший глава Delivery Club Гюванч Донмез стал директором по электронной коммерции «Магнита» Статьи редакции
Кроме того, он руководил фудтехом в бывшем СП «Сбера» и VK.
- В «Магните» Гюванч Донмез будет отвечать за формирование стратегии и масштабирование цифровых каналов продаж, формирование и развитие инфраструктуры электронной коммерции, объявил ритейлер.
- Донмез возглавлял Delivery Club и был руководителем фудтех-сервисов в совместном предприятии «Сбера» и VK. До этого он также возглавлял фудтех-направление в VK и четыре года руководил Domino's Pizza в России.
- Прежний директор по электронной коммерции «Магнита» Андрей Лукашевич — бывший глава «Везёт» и также руководитель Delivery Club 2016-2018 годах — покинул компанию в апреле 2022 года по семейным обстоятельствам. После него за развитие направления отвечал заместитель гендиректора «Магнита» Алексей Корня.
- В направление электронной коммерции «Магнита» входят сервисы онлайн-продаж и доставки — сейчас оно, по собственным данным, охватывает 11,3 тысячи офлайн-магазинов и 25 дарксторов в 66 регионах и 494 населённых пунктах. Самый быстрорастущий сегмент — экспресс-доставка.
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«Ну ты и соня! Тебя даже вчерашний шторм не разбудил. Говорят, мы уже приплыли в Магнит»
- Нас выпустят, это точно
- Тихо, стражник идет
Предлагаю поиграть в игру: придумай рифму к имени нового директора по электронной коммерции «Магнита». Начинаю:
Гюванч Донмез впал в анамнез.
Пришёл в "Магнит" Донмез
А после - в райсобес.
Донмез, погладь воротничок, балбес!
В анамнез впасть нельзя. Это история болезни.
Донмез пролил майонез
Опять какой то гастробайтер
научите его домработницу гладить рубашки.... воротник просто провал
Провал - это на виси обсуждать воротники Донмеза))
новый тренд - одежду не гладить, типа беречь природу
Теперь так шифруется СВО
Даже не знаешь чему удивляться, тому, что у Магнита есть электронаня коммерция или то что чувак пристроился в такое говно
Я больше удивляюсь, как в такие топы набираются люди АБСОЛЮТНО без эффективных результатов на предыдущих ста топовых позициях.
Есть и очень давно...
Товарищ Донмез, нужны новые коллабы! Только мега-креативные: доширак + порнхаб-подписка.
Работы - непочатый край