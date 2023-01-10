Против издательства Popcorn Books возбудили административное дело из-за «пропаганды ЛГБТ» Статьи редакции
Оно выпустило «Лето в пионерском галстуке» и другие книги с ЛГБТ-тематикой.
- Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Александр Хинштейн. По его словам, это первое административное дело о «пропаганде ЛГБТ».
- Дела были возбуждены 28 декабря, говорится в письме МВД, которое опубликовал Хинштейн. Всего их два — по статье за пропаганду ЛГБТ и за мелкое хулиганство. Что стало причиной для составления протоколов о правонарушениях — не указано.
- Проверить деятельность издательства требовал сам Хинштейн. Он заявлял, что после принятия закона о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола Popcorn Books продолжило продавать книги на эту тематику. Кроме того, оно «демонстративно стало украшать обложки цитатами из 29 статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры».
- Popcorn Books — издательство в Москве. Долями в нём владели компания «Букмейт Лимитед», директор Bookmate в России Андрей Баев и сооснователь издательства Individuum Алексей Докучаев — всех их в октябре 2022 года признали иноагентами. До этого летом их доли выкупил совладелец объединённой книжной сети «Читай-город—Буквоед» Денис Котов.
- Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола 5 декабря 2022 года. Ещё до его принятия часть книг из продажи убрал «Лабиринт», после это стали делать и другие книжные сети и сервисы.
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Кроме того, оно «демонстративно стало украшать обложки цитатами из 29 статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры».
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вот падлы
да за такое убивать надо без суда и следствия
пользуются правами из конституции-вообще афигели
На самом деле могу вменяемо обьяснить, почему пропаганда ЛГБТ в России не нужна. Русским глубоко похой кто гей, кто лесбиян, кто негр. Вообще чиста паибать. Когда в США для черных были отдельные краны, в СССР было уже (и было ВСЕГДА) дика паибать кто негр. Ну да, прикол конечно, что ты черный, ну и чо, у бурятов узкие глаза, а у безногих нет ног. Все мы братаны и нам похой на частные кейсы.
Поэтому русский воспринимает "давайте поговорим про ЛГБТ" как "давайте обсудим цвет говна". Блеать, ну говно и говно - с этим в институт физиологии и пищеварения, мы-то тут при чём. Ну гей и гей, чем ты отличаешься от другого члена социума? Ничем, заткнись и пестуй работать.
Поэтому разговоры про ЛГБТ - это как разговоры о том, кто еврей, кто негр, у кого песда глубже, кто как воняет когда пёрнет. Запрещать такое - топовая нужная фишка цензуры. Когда нет обсуждений всякого говна в инфополе - это ж заебца. Кому надо задуматься о цвете говна, тот найдёт массу медицинской литературы и может даже окончить мед по нужной специальности и сделать стартап по генной инженирии с целью рождения детей, срущих радужным.
Запрет на продажу литературы со стихами о говне - это не перечёркивание отечественной физиологии.
Ну и про цензуру: при СССР и цензуре Михалков рожал шедевры, а без цензуры - пердь. Без давления алмазы не делаются.
Ну всё-таки, нравится вам это или нет, но Хинштейн прав. Нынешняя конституция это просто бумажка, которая вообще никак не отражает менталитет россиян. То есть это абсолютно искусственная хрень из свободных 90-х.
Но настоящие законы так не пишутся. Законы должны базироваться на морально-нравственных принципах, которые уже существуют в обществе. То есть закон вообще не должен привносить ничего нового, а он должен лишь фиксировать то, что уже и так существует. А по вашей логике бумажка главнее, и надо слепо следовать всему, что тебе напишут на бумажке (а они легко напишут, это 100%).
Ну вот даже здесь, на VC.RU, казалось бы прогрессивнее некуда, но цензура целиком и полностью принимается всем сообществом. Все с удовольствием изображают из себя идиотов, делая вид, что это не цензура, а «несоответствие тематике сайта и бла бла бла». 🤡
Получается, я могу в любой свободной стране печатать литературу любого содержания, какой мне захочется, защищаясь свободой слова?
Т.е теперь можно призывать к терроризму? Травить людей? Рекламировать копро движение? АУЕ? Швабодка же в конституции написана, ну
Лето в пионерском галстуке переоценённый фанфик. Но как его распиарили местные запретители, диву даешься. При том что все подростки и не читают вовсе, а растут на нетфликсе.
Нетфликс и современные сериалы это пздц полный по лгпт пропаганде.
Болел и решил посмотреть простой сериал для разгрузки. Выбрал 911, так там в первой же серии огромный негр с детьми говорит жене мол он гей и часть сериала становится про это.
У кого-то было много денег, чтобы издать и распиарить фанфик?)
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Да как они посмели конституцию цитировать!!! Её для того что ли придумали? Нет! Ей придумали, чтобы переписывать по удобным случаям, а не на всяких "лгбт-книжонках" печатать!
Вот пидарасы!
Наконец-то на вс доработали не только скрытие дизлаков , но и модерацию , если раньше в ленте все удаленные комментарии оставались с пометкой удаленно модератором. То теперь можно снести сразу целую ветку без следов и никто даже не буде догадываться о реальных масштабах модерации на «свободном» ресурсе. Не удивлен , что тиньков перестал здесь постить и фигуры вроде него вряд ли когда либо еще придут на эту площадку
Спасибо модераторам что удаляют все "плохие" комментарии с критикой закона.
Вы думаете что удаление плохих комментариев вас спасет?ну ладно.
Они не могут иначе.
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А что закон нарушает конституцию тоже похуй?
Лучше бы пропаганду дебилизма по телевизору запретили, ну и религию до кучи. А то обезьян развелось, смотреть тошно!
а Религия чем так насолила?
А нечего цитаты из экстремистских трудов на обложки лепить!
Труд - это наука там всякая, исследования, открытия новых галактик или лекарств. Пиздануть эпистолярно что-то выёбистое - это не труд.
еще один пиар ход для этих книжонок, но и это не поможет) Бурда же откровенная)
ну ты же купил. значит, работает)
Лучше бы использовать статью Конституции о свободе перемещения. На двери в закрытую квартиру…
на авито поудаляли все объявления с этой книжкой. закон работает это топ
Административка - считай предупреждение по доброму.
"Проверить деятельность издательства требовал сам Хинштейн".
САМ Хинштейн? Вау, тогда конечно...
Издательство, выпускающее "жвачку" для подростков. То есть похвально конечно выпускать рукописи на неудобные темы, но не фанфики сомнительной художественной ценности. Все неудобные темы достаточно освещались в классике.
Россияне, КОЛОБОК у вас мальчик или девочка?
Как детям то своим объяснять будете, не нарушая закон?
Я всегда думал что пацан. Кто еще так выебонится будет в незнакомом лесу?
Впопудолбёжники хотят спокойно пропагандировать свою идеологию в массы неокрепших умов, но попали под статью
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