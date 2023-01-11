«Ведомости»: в Natura Siberica завершился наследственный конфликт — это приблизит компанию к продаже бизнеса Статьи редакции
Потенциальным покупателем участники рынка называли АФК «Систему».
- Трое детей основателя Natura Siberica Андрея Трубникова — Дмитрий и Екатерина от первого брака, а также Елизавета от второго, получили по 20% в каждом из трёх юрлиц компании — ООО «Натура Сиберика», ООО «Вкусные продукты Агафьи» и ООО «Сибирский вертолет». Об этом пишут «Ведомости», данные также есть в «Контур.Фокусе». Сделки закрыли 30 декабря 2022 года.
- По остальным шести юрлицам Natura Siberica поданы заявления в ЕГРЮЛ о внесении изменений в учредительные документы, выписки будут готовы в середине января. Речь идёт о передаче долей в этих фирмах детям Трубникова, говорит источник, близкий к Natura Siberica.
- Основатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников умер в январе 2021 года. Его родственники начали судиться с компанией в ожидании наследства. На него претендовали дети предпринимателя от первого брака Дмитрий и Екатерина, дочь Елизавета от второго брака и третья жена Анастасия, которая находилась в бракоразводном процессе с Трубниковым на момент его смерти.
- Теперь конфликт можно считать разрешённым, говорит источник «Ведомостей». По его словам, все судебные тяжбы между наследниками закончатся в течение месяца, а передача долей детям бизнесмена стала возможной после признания его брака с третьей женой недействительным.
- Анастасия Трубникова продолжает судиться с другими членами семьи: она оспаривает передачу первой женой Трубникова Ириной и её сыном Дмитрием долей в структурах компании «Корпорации АГ» — сейчас ей принадлежит по 40% в каждом юрлице. Эту фирму источник Forbes называл «проевтушенковской компанией» — то есть связанной с АФК «Система» Владимира Евтушенкова.
- Окончание наследственного конфликта приблизит сделку по продаже Natura Siberica стратегическому инвестору, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. В 2021 году компанией якобы заинтересовались АФК «Система» и En+ Group Олега Дерипаски, писали The Bell и Forbes, а также гендиректор золотодобытчика «Полюс» Павел Грачев.
- В ноябре 2021-го президентом Natura Siberica стал Михаил Сергеев, по данным Forbes и The Bell, связанный с АФК«Система». В начале 2022-го гендиректором юрлиц Natura Siberica был назначен бывший топ-менеджер АФК «Система» Феликс Либ. Тогда в компании говорили, что видят большой потенциал в Natura Siberica и считают её инвестиционно привлекательным бизнесом.
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Конфликт завершён, бизнес продают, АФК «Система» потирает лапки.
Ты живёшь тут что ли?
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(-:
Я один раз скачал
Ждём
Нет, его специально будят, когда выходят интересные посты
https://youtu.be/lS3IhlLPCi8
Мы делили апельсин, нас много, он один.
Эта долька — для ежа,
Эта долька — для стрижа,
Эта долька — для утят
Вот делаешь-делаешь бизнес, а потом наследники все продают… или сырком становишься