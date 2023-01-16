Торговля
Правый пёс_анон

«Авито» добавил возврат товаров от частных продавцов Статьи редакции

Вернуть товары можно в течение двух недель.

  • Пользователи смогут вернуть товары, купленные через «Авито Доставку» в течение 14 дней после их получения. Если возврат возможен, у объявления о продаже появится специальная отметка.
  • До этого возврат после подтверждения покупки был доступен только для покупок у юрлиц — магазинов, подключивших «Авито Доставку». Теперь он в тестовом режиме работает для 1 млн активных продавцов «Авито». Включить возврат можно в настройках, пока — сразу для всех товаров с «Авито Доставкой». Позже можно будет настраивать отдельные объявления.
  • Возврат доступен для товаров, доставляемых логистическими партнёрами «Авито» — «Почтой России», Boxberry, СДЭК и другими.

  • Если товар надлежащего качества, вернуть его можно только в том виде, в каком его отправил продавец — без следов использования. Если бракованный — продавец должен его принять даже со следами использования.

  • Если у товара есть следы использования, но покупатель всё равно хочет его вернуть — продавец может отклонить заявку. Тогда она перейдёт в раздел спорных, а к решению проблемы подключится специалист «Авито», который отдельно будет общаться с продавцом и покупателем.
  • Для возврата товара продавец должен указать отделение «Почты России», куда его нужно отправить. В случае, если продавец уже успел вывести деньги за покупку, ему нужно указать карту, на которой «заморозится» нужная сумма. Её перечислят покупателю только тогда, когда товар вернётся к продавцу, а тот подтвердит, что он в порядке. При этом у продавца есть ещё два дня, чтобы заявить о проблеме, которую он не заметил при получении.
  • До июля 2023 года обратная отправка товара будет бесплатной для покупателей. За это время «Авито» будет изучать пользовательский опыт и все случаи обращений в поддержку, чтобы выработать механизм справедливой оплаты. Например, возврат может оплатить и продавец — если товар бракованный.

#новость #авито

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37 комментариев
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 Komandor

Думаю процент продаж через авито доставку, снизится. Так как продавец вообще не защищен.

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EHF

Это опция по желанию продавца, хотите подкючайте, не хотите не подключайте. Поэтому все останется как есть и ничего не снизится. Это просто очередное бессмысленное нововведение от Авито, как и недавние предыдущие (скидка от продавца за доставку, акционная скидка на товары продавца (которую покупатель не видит, незаметно такая получается для покупателя), скидка для отдельных покупателей , которые добавили товар в избранное и т. п.

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Игорь Протасов

Пока что по желанию. Что будет дальше пока не понятно

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BaronKorf

Что не понятно? Авито доставка стала обязательной?

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EHF

Ответ: " Что будет дальше пока не понятно" из разряда, я не знаю, развернуто аргументировать не хочу, но просто надо что то написать. Ничего не будет дальше. Авито получает деньги с продавцов за оплату тарифов и с покупателей за Авито Доставка. Менять/ухудшать условия не в их интересах. Улучшать одной категории пользователей, могут, но не за счёт другой категории пользователей. Сейчас у продавцов/покупателей хоть какой то, но - паритет, да и Авито стрижёт свои бабки с обеих категорий пользователей, поэтому принудительно вводить такие правила не в интересах Авито. Как и предыдущие их нововведения, всё будет на добровольной основе.

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Иван Иванов

Покупатель тоже, был.

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Komandor

У покупателя есть опция , не забрать товар. И продавец вынужден ходить на почту , чтобы отправить + чтобы забрать. Это все время. Плюс за то время когда посылка «в пути», слетают реальные клиенты.
Это не маркетплейс, многие товары б/у и продают их с хорошим дисконтом.
Но все хотят идеальные вещи - за бесплатно.

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Иван Иванов

Хз. Я как-то раз воспользовался. Купил ретро консоль, на почте ее не проверить. Дома подключил - не работает. Возврата не сделали, не положено. Больше не пользовался доставкой никогда.

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nanochat.ru

Ну ты взял риск га себя в момент сделки, зная что на почте не проверить.

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Иван Иванов

Ну да. Теперь нормально сделали, рисков меньше

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Komandor

Жесть. Я как продавец тоже не в восторге , от авито доставки. Много пустословов и мошенников. Поэтому стараюсь встречаться в живую.

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Вадим Д.

Ух ты. Там и раньше с доставкой меняли товары на всякое дерьмо (сломанное-б/у), а теперь официально будут возвращать, ссылаясь на брак:

Если бракованный — продавец должен его принять даже со следами использования.
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Иван Серик
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BaronKorf

Все идет к нормальной работе диспута, это должно стать норм процессом, а не как сейчас. Т.е. отдельная вкладка споры и работа по ним.

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ponywise

Продавцов продолжают дрочить

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Ale K

Выглядит как новая ниша для скама

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elifriend

Все меньше желания продавать через доставку 😅

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Артём Миллер

Авито развязывает руки мошенникам. Сейчас начнётся массовый возврат и подмен товара. Плохие продавцы будут отправлять шлак и отменять заявки на возврат , а честные продавцы будут страдать от постоянных подмен и товара уже испорченного в процессе эксплуатации и им-то как раз будут товар возвращать и отменить такой возврат будет нереально.
Короче, как всегда.

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Artur Mahom

Не знаю, чего все так взъелись. Это хорошее нововведение. Сужу по своему опыту (у меня магазин на авито 297 отзывов и 221 продажа через авито-доставку) и не было ни одного обмана со стороны покупателей, как тут многие пишут.

У большинства продавцов такой функции нет, либо если и есть, то они не готовы делать возвраты, то есть продают заведомо некачественные товары. Так что это конкурентое преимущество для честных продавцов.

Людям в принципе страшно без какой-либо гарантии и отзывов заказывать.

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Иван Москаленко

Не было? Будет! Пшлии... ;)

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Artur Mahom

Всякое может быть, но опять же, повторюсь, сужу по своему опыту) можно просить сделать фото перед отправкой и всегда проверить товар при получении.

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EpiSH

Все зависит от сегмента. Технику на Авито продавать или покупать без личной встречи это большущие риски. В криптобум разводил с видеокартами было навалом. Мошенникам не составит труда стать покупателем ради возможности элементарной подмены техники на б/у, сломанную или без какого нибудь компонента внутри, никто на почте ничего проверять не будет.

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Artur Mahom

По поводу техники - соглашусь, здесь все сложнее. Но человек, который продаёт технику на авито, должен самостоятельно осознавать риски и минимизировать их - делать возвраты, к примеру, только при личной встрече и проверке, как вы сами написали.

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Игорь Протасов

Копируют худшие практики маркетплейсов

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Преподобный Даниль

Бальман за 5 300, как можно такое вернуть?! нужно брать сразу 5 пар и донат продавцу!!!

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From Siberia to London

Тоже заметил )) брать оптом и носить их как носки - новые каждый день.

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Андрей Коршунов
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Иван Серик
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Иван Москаленко

Мда

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Руфина

Пздц🤦🏻‍♀️

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Unknown User

Ждём новые посты с историями обмана через Авито и их партнеров

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Сергей Федоров

Авито - молодцы кто бы что про них не говорил!

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Дмитрий Рявкин

Чет авито совсем запуталось в себе. Бу товар от частника, это не товар от юрика.
Его не вернуть никакими законными методами.

Бу есть бу, это всегда риски покупателя. У которого есть выбор. Бу дешево или новое дорого.

А если давить на продавца своими методами... наверно можно и влететь.

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BaronKorf

Все верно они делают, такие фишки позволяют быстрее продавать тем кто часто продает, жду когда аукционы запустят, на ряд товаров помогло бы.

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Anton

Представил картину:
- Продавец отправил товар
- Клиент при получении говорит что пришло не то и возвращает
- Продавец приходит забирать возврат, а там ему тоже пришло не то.
- и так далее?

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BaronKorf

Это есть и сейчас

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Сергей Исаков

Функционал конечно правильный. Но без нормальных отзывов и рефандов это все остаётся лотереей для продавца

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