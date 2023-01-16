«Авито» добавил возврат товаров от частных продавцов Статьи редакции
Вернуть товары можно в течение двух недель.
- Пользователи смогут вернуть товары, купленные через «Авито Доставку» в течение 14 дней после их получения. Если возврат возможен, у объявления о продаже появится специальная отметка.
- До этого возврат после подтверждения покупки был доступен только для покупок у юрлиц — магазинов, подключивших «Авито Доставку». Теперь он в тестовом режиме работает для 1 млн активных продавцов «Авито». Включить возврат можно в настройках, пока — сразу для всех товаров с «Авито Доставкой». Позже можно будет настраивать отдельные объявления.
- Возврат доступен для товаров, доставляемых логистическими партнёрами «Авито» — «Почтой России», Boxberry, СДЭК и другими.
Если товар надлежащего качества, вернуть его можно только в том виде, в каком его отправил продавец — без следов использования. Если бракованный — продавец должен его принять даже со следами использования.
- Если у товара есть следы использования, но покупатель всё равно хочет его вернуть — продавец может отклонить заявку. Тогда она перейдёт в раздел спорных, а к решению проблемы подключится специалист «Авито», который отдельно будет общаться с продавцом и покупателем.
- Для возврата товара продавец должен указать отделение «Почты России», куда его нужно отправить. В случае, если продавец уже успел вывести деньги за покупку, ему нужно указать карту, на которой «заморозится» нужная сумма. Её перечислят покупателю только тогда, когда товар вернётся к продавцу, а тот подтвердит, что он в порядке. При этом у продавца есть ещё два дня, чтобы заявить о проблеме, которую он не заметил при получении.
- До июля 2023 года обратная отправка товара будет бесплатной для покупателей. За это время «Авито» будет изучать пользовательский опыт и все случаи обращений в поддержку, чтобы выработать механизм справедливой оплаты. Например, возврат может оплатить и продавец — если товар бракованный.
2234 просмотров
Думаю процент продаж через авито доставку, снизится. Так как продавец вообще не защищен.
Это опция по желанию продавца, хотите подкючайте, не хотите не подключайте. Поэтому все останется как есть и ничего не снизится. Это просто очередное бессмысленное нововведение от Авито, как и недавние предыдущие (скидка от продавца за доставку, акционная скидка на товары продавца (которую покупатель не видит, незаметно такая получается для покупателя), скидка для отдельных покупателей , которые добавили товар в избранное и т. п.
Пока что по желанию. Что будет дальше пока не понятно
Что не понятно? Авито доставка стала обязательной?
Ответ: " Что будет дальше пока не понятно" из разряда, я не знаю, развернуто аргументировать не хочу, но просто надо что то написать. Ничего не будет дальше. Авито получает деньги с продавцов за оплату тарифов и с покупателей за Авито Доставка. Менять/ухудшать условия не в их интересах. Улучшать одной категории пользователей, могут, но не за счёт другой категории пользователей. Сейчас у продавцов/покупателей хоть какой то, но - паритет, да и Авито стрижёт свои бабки с обеих категорий пользователей, поэтому принудительно вводить такие правила не в интересах Авито. Как и предыдущие их нововведения, всё будет на добровольной основе.
Покупатель тоже, был.
У покупателя есть опция , не забрать товар. И продавец вынужден ходить на почту , чтобы отправить + чтобы забрать. Это все время. Плюс за то время когда посылка «в пути», слетают реальные клиенты.
Это не маркетплейс, многие товары б/у и продают их с хорошим дисконтом.
Но все хотят идеальные вещи - за бесплатно.
Хз. Я как-то раз воспользовался. Купил ретро консоль, на почте ее не проверить. Дома подключил - не работает. Возврата не сделали, не положено. Больше не пользовался доставкой никогда.
Ну ты взял риск га себя в момент сделки, зная что на почте не проверить.
Ну да. Теперь нормально сделали, рисков меньше
Жесть. Я как продавец тоже не в восторге , от авито доставки. Много пустословов и мошенников. Поэтому стараюсь встречаться в живую.
Ух ты. Там и раньше с доставкой меняли товары на всякое дерьмо (сломанное-б/у), а теперь официально будут возвращать, ссылаясь на брак:Если бракованный — продавец должен его принять даже со следами использования.
Все идет к нормальной работе диспута, это должно стать норм процессом, а не как сейчас. Т.е. отдельная вкладка споры и работа по ним.
Продавцов продолжают дрочить
Выглядит как новая ниша для скама
Все меньше желания продавать через доставку 😅
Авито развязывает руки мошенникам. Сейчас начнётся массовый возврат и подмен товара. Плохие продавцы будут отправлять шлак и отменять заявки на возврат , а честные продавцы будут страдать от постоянных подмен и товара уже испорченного в процессе эксплуатации и им-то как раз будут товар возвращать и отменить такой возврат будет нереально.
Короче, как всегда.
Не знаю, чего все так взъелись. Это хорошее нововведение. Сужу по своему опыту (у меня магазин на авито 297 отзывов и 221 продажа через авито-доставку) и не было ни одного обмана со стороны покупателей, как тут многие пишут.
У большинства продавцов такой функции нет, либо если и есть, то они не готовы делать возвраты, то есть продают заведомо некачественные товары. Так что это конкурентое преимущество для честных продавцов.
Людям в принципе страшно без какой-либо гарантии и отзывов заказывать.
Не было? Будет! Пшлии... ;)
Всякое может быть, но опять же, повторюсь, сужу по своему опыту) можно просить сделать фото перед отправкой и всегда проверить товар при получении.
Все зависит от сегмента. Технику на Авито продавать или покупать без личной встречи это большущие риски. В криптобум разводил с видеокартами было навалом. Мошенникам не составит труда стать покупателем ради возможности элементарной подмены техники на б/у, сломанную или без какого нибудь компонента внутри, никто на почте ничего проверять не будет.
По поводу техники - соглашусь, здесь все сложнее. Но человек, который продаёт технику на авито, должен самостоятельно осознавать риски и минимизировать их - делать возвраты, к примеру, только при личной встрече и проверке, как вы сами написали.
Копируют худшие практики маркетплейсов
Бальман за 5 300, как можно такое вернуть?! нужно брать сразу 5 пар и донат продавцу!!!
Тоже заметил )) брать оптом и носить их как носки - новые каждый день.
Мда
Пздц🤦🏻♀️
Ждём новые посты с историями обмана через Авито и их партнеров
Авито - молодцы кто бы что про них не говорил!
Чет авито совсем запуталось в себе. Бу товар от частника, это не товар от юрика.
Его не вернуть никакими законными методами.
Бу есть бу, это всегда риски покупателя. У которого есть выбор. Бу дешево или новое дорого.
А если давить на продавца своими методами... наверно можно и влететь.
Все верно они делают, такие фишки позволяют быстрее продавать тем кто часто продает, жду когда аукционы запустят, на ряд товаров помогло бы.
Представил картину:
- Продавец отправил товар
- Клиент при получении говорит что пришло не то и возвращает
- Продавец приходит забирать возврат, а там ему тоже пришло не то.
- и так далее?
Это есть и сейчас
Функционал конечно правильный. Но без нормальных отзывов и рефандов это все остаётся лотереей для продавца