Торговля
Колоссальный историк

FT: Shein начал переговоры об инвестициях при сниженной оценке в $64 млрд — в 2022-м она составляла $100 млрд Статьи редакции

Раунд могут закрыть в ближайшие месяцы, пишет газета.

  • Китайский онлайн-ритейлер ведёт переговоры о привлечении до $3 млрд от действующих инвесторов, включая Sequoia China и General Atlantic. Об этом Financial Times рассказали источники, знакомые с переговорами.
  • При этом оценка компании может упасть до $64 млрд. В апреле 2022-го Shein привлёк от $1 млрд до $2 млрд c оценкой в $100 млрд, писала WSJ со ссылкой на источники. Это делало ритейлера третьей самой дорогой частной компанией в мире после ByteDance и SpaceX, отмечает FT.
  • По словам знакомого с планами Shein источника, компания по-прежнему рассчитывает провести IPO в 2023 году в США — это крупнейший рынок ритейлера. В 2022-м выручка компании составила $30 млрд, добавил собеседник.
  • Сама Shein сначала заявила, что как частная компания не комментирует спекуляции. После выхода материала её представитель добавил, что ритейлер отверг «точность части информации», но не раскрыл детали.
Торговля
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Он продаёт топы за пару долларов, при этом оценивается в $30 млрд и бьёт рекорды Amazon. Как благодаря отлаженной логистике, налоговым лазейкам и ИИ-технологиям китайский бренд утроил продажи и что ждёт его в будущем — в пересказе Bloomberg.

Приложение Shein Bloomberg

#новость #shein

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10 комментариев
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 Денис Демидов

Shein это страшный сон для Wildberries, если бы не война, трудно бы пришлось кореянке...

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Антон Татаринов

ей сейчас везёт как никогда, думаю это не на долго

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Вася Пражкин

что значит «везет»? там нужные люди в деле.

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SMD

Ура! Инсайдеры ВиСи снова в деле!

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Валерий Михеев

так она может упасть,я из за заголовка понял,что уже упала

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пешка

FT: Shein начал переговоры с VC о возврате старого дизайна

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Ibragim Zafirov

На данный момент обе стороны не пришли к общему решению, возможно переговоры затянутся на несколько месяцев, а возможно и лет.

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пешка

*кармы

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Либерал-смузихлёб

А потом дичающий режим во главе с Винни скажет

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Всеобщий теркин30см

C Shein все понятно. Что там старым дизайном дизлайков ?

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