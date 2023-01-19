FT: Shein начал переговоры об инвестициях при сниженной оценке в $64 млрд — в 2022-м она составляла $100 млрд Статьи редакции
Раунд могут закрыть в ближайшие месяцы, пишет газета.
- Китайский онлайн-ритейлер ведёт переговоры о привлечении до $3 млрд от действующих инвесторов, включая Sequoia China и General Atlantic. Об этом Financial Times рассказали источники, знакомые с переговорами.
- При этом оценка компании может упасть до $64 млрд. В апреле 2022-го Shein привлёк от $1 млрд до $2 млрд c оценкой в $100 млрд, писала WSJ со ссылкой на источники. Это делало ритейлера третьей самой дорогой частной компанией в мире после ByteDance и SpaceX, отмечает FT.
- По словам знакомого с планами Shein источника, компания по-прежнему рассчитывает провести IPO в 2023 году в США — это крупнейший рынок ритейлера. В 2022-м выручка компании составила $30 млрд, добавил собеседник.
- Сама Shein сначала заявила, что как частная компания не комментирует спекуляции. После выхода материала её представитель добавил, что ритейлер отверг «точность части информации», но не раскрыл детали.
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Shein это страшный сон для Wildberries, если бы не война, трудно бы пришлось кореянке...
ей сейчас везёт как никогда, думаю это не на долго
что значит «везет»? там нужные люди в деле.
Ура! Инсайдеры ВиСи снова в деле!
так она может упасть,я из за заголовка понял,что уже упала
FT: Shein начал переговоры с VC о возврате старого дизайна
На данный момент обе стороны не пришли к общему решению, возможно переговоры затянутся на несколько месяцев, а возможно и лет.
*кармы
А потом дичающий режим во главе с Винни скажет
C Shein все понятно. Что там старым дизайном дизлайков ?