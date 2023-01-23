Торговля
Национальный шар

Wildberries добавит для продавцов возможность самим проверять заявки на возврат товаров с браком Статьи редакции

Продавцы смогут принять или отклонить заявку, позже — определять размер компенсации.

  • Wildberries анонсировал обновление сервиса возврата товаров с браком. Раньше маркетплейс сам обрабатывал и подтверждал заявки на возврат — теперь эту возможность дадут и продавцам на площадке.
  • Продавцы смогут проверять заявки на возврат в своём личном кабинете. Для этого в нём появится раздел «Проверка товара». На первом этапе предприниматели смогут рассмотреть заявки и решить, принимать их или отклонить.
  • После в течение ближайших месяцев в сервисе появится возможность в зависимости от состояния товара определять размер и формат компенсации, которую получит пользователь. Например, если какая-то часть товара отсутствует, продавец вместо возврата может довезти недостающее.
  • Если покупатель останется недоволен принятым решением, он сможет его обжаловать.
  • Точные сроки запуска сервиса в маркетплейсе не уточняют, но сообщают, что он должен появиться в «ближайшее время».

#новость #wildberries

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19 комментариев
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 Леонид Чернядьев

Так прекрасно подменять закон своими «сервисами» и вместо возврата «определять размер компенсации».

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Iskra

Какой закон? Никто не будет судиться из-за мелочёвка, экспертизы всякие нужны. Время и деньги. А у продавцов есть репутация, если они хотят работать в долгую.

И вернуть вещь можно прям после примерки в пункте выдачи, если она бракованная. Если принесли брак домой, курьера не проверили, то даже с судом вряд ли что-то выгорит.

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Марк Захаров

На WB без проблем можно вернуть разве что штаны, и то за 100руб.

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Александр Кабешов

Продавец может и молодец, но он отгружает продукцию на склад и больше не участвует в процессе, бывает что доставляют вообще не то. А последнее ваше предложение вообще хуйня. Знаете что такое гарантия?

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Сидор

А согласуется ли это с ЗОПП? Ах да, это же WiIldberries...
Тогда все по закону

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Hnorr

Учитывая репутацию Вайлдберриз, вангую, что за подключение этой фичи продавцы заплатят по 10к

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UNISON

Сомневаюсь)

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WTF

Правильно сомневаетесь. Подключение- 40 тыс. Отключение - 240 тыс

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Александр Платонов

Рок против наркотиков. Пчёлы против мёда. Продавцы Wildberries против контрафакта

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Artur Kuramshin

Если это будет хорошо работать - звучит как адекватная мера, делать всё через операторов ВБ - тормозящая тупость

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Марк Захаров

Да понятно дело, ибо сам WB хер клал на потребителей и ЗОЗПП.

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Александр Кабешов

А вы думаете продавец не участвовал в согласовании? Тем более вы на него ссылаетесь в комментарии. Какой срок прошел согласно заявке у вас?

Скорее всего недокомплект от производителя и дальше уже всем похуй.

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Острый турник

Вот как добавят, да еще и нормально будет работать, тогда пусть и анонсируют. Было ж уже это и не работало.

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UNISON

У Алиэкспресс точно такая же фича, все работает прекрасно

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UNISON

Отличная новость. Значительно уменьшится проценты брака.

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xdvmx

Давно пора убрать прослойку между вб и продавцом и только если есть несогласные дать возможность оспаривания. Тестировать это начали уже хочу вам сказать с 19 января. Надеюсь доведут до ума, а не как обычно у них это бывает.

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Alchakov Developer

Но Петушня в пвз будет делать просто отказ чтобы не потерять прибыль

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Раненый кран

Ещё одна головная боль.

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Иван Шишков

Наконец-то хоть что-то толковое

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