«Авито» добавил онлайн-проверку подлинности брендовой одежды для продавцов Статьи редакции
На время тестов услуга бесплатная.
- Сервис запустил услугу в тестовом режиме в дополнение к услуге по проверке подлинности брендовой обуви и сумок, объявила компания. После успешной проверки товар получает значок «Оригинал» и попадает в отдельный одноименный фильтр на площадке.
- По желанию продавцы могут отправить на проверку все категории одежды, кроме детской. Сейчас доступно более 90 брендов одежды в ценовом диапазоне от 3000 до 150 тысяч рублей за вещь.
- На время тестов услуга бесплатная и пока доступна части проверенных продавцов с высоким рейтингом. На вопрос о том, сколько она будет стоить после, в «Авито» ответили vc.ru, что пока формируют цены — предварительно проверка одежды будет стоить не больше 500 рублей.
- После размещения объявления система автоматически определяет возможность аутентификации и отправляет уведомление продавцу. Аутентификацию проводит партнёр «Авито» — один из международных лидеров рынка проверки фэшн-изделий Legit Grails. Каждый товар оценят два-четыре опытных эксперта.
- Для этого сервис запрашивает у продавца фотографии и информацию о товаре в соответствии с шаблоном: например, обязательно нужны снимки ярлыка с составом, ярлыков с логотипом бренда и при наличии защитной голограммой, молний и гравировок на пуговицах. Проверку можно пройти только в приложении.
- Если товар не прошёл проверку, он просто не получит бейдж, уточнили в компании. Удалять объявление не будут, поскольку удаление зависит не только от результатов проверки. Пользователи «Авито Доставки» при покупке товаров с бейджем дополнительно получат фотографии с проверки — так покупатель сможет быть уверенным, что получил именно вещь из объявления.
1046 просмотров
Эх какое раздолье для мошенников. Сделать фото оригинала, получить плашку, отправлять паль по цене оригинала. Зная, насколько тупорылая поддержка в Авито, ответы будут в стиле "у вас не паль, вам так кажется, у нас эксперты, всего хорошего"
Есть же отзывы покупателей на странице продавца и указан срок регистрации.
Можно поставить дело на поток. Штамповать новые аккаунты, получать плашку. Отправлять фейки. Если идут отзывы, писать вы все врете, у нас оригинал, нас проверяли эксперты, писать жалобу в поддержку Авито. Критическая масса, переход на новый аккаунт. Да и кто мешает накручивать отзывы
Я же пишу указан срок регистраци прямо на глвной ,"на авито с такого то года" вы авито не пользуетесь иначе бы знали
Отзывы никто не мешает накручивать но отрицательные нельзя удалять(вообще никакакие нельзя)
Нафига вы пишете о том чего даже не видели
Тем временем фэшн-эксперты Авито:
Семейный архив?
Кто мешает выслать фото оригинала, а физически высылать паль?
никто. в таком случае плашка БРЕНД должна работать до первой обратной связи со стороны покупателя
Сейчас такое гавно делают на один сезон, что не понятно паль это иди бренд.
ну тут или искать устраивающий по качеству бренд или делать самому лучше
Все продавцы суперлюксАААмегакласс схатились за сердце
"Если товар не прошёл проверку, он просто не получит бейдж, уточнили в компании. Удалять объявление не будут, поскольку удаление зависит не только от результатов проверки"- "потому что бизнес есть бизнес! А покупатели пали я– не наша проблема ", отметили в Авито.
ну вообще,если кто то хочет купить паль,то кто мы такие чтоб их останавливать
что за шапка?
Это мем какой-то что ли? Россия24, зато текст на Украинском?
Эксперты проверили %)))))))))))))
Эта новость была год назад... только запустили?
Настоящий Армяни, мамой клянусь, бэри дарагой
2 МЕСЯЦА НАЗАД.
Автор – соу слоу…
Монетизируют епт.
Градации/стоимость услуги.
Не знаем,
Нормальное
Прям похоже на оригинал
Оригинал
Оригинал, с...й буду
======
Вообще же авито не несет ответственности за товар...
Тупо за плашку Оригинал, брать денег... че уж.
Ненадёжно всё это, в любом случае продавцы придумают хитрый план
Реплики публиковать на Авито нельзя. Так что в историю "не будет удаляться объявление" верится с трудом.