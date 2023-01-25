Торговля
Мировой чайник

Банк «Точка» запустил сервис для поиска поставщиков в Турции Статьи редакции

Через него можно заключить сделку — или оставить организацию закупки на банк.

  • Банк «Точка» запустил сервис, в котором можно найти поставщиков в Турции, заключить с ними сделку и организовать доставку товара в Россию.
  • Сервис бесплатный, но есть минимальная сумма закупки партии товара. Предпринимателю нужно оставить заявку, а затем банк вышлет ему каталог турецких поставщиков, с которыми работает. «Точка» указывает, что работает только с заказами от $25 тысяч.
  • Сейчас в каталоге есть поставщики электроники, бытовой химии и товаров для красоты и здоровья, автозапчастей, промышленного оборудования и сырья для производств. Если нет подходящего варианта, можно оставить заявку — банк найдёт поставщика под конкретный запрос.
  • Есть два варианта работы. В первом предприниматель сам заключает сделку с поставщиком и привозит товары своими силами. Во втором организацией закупки занимается «Точка»: тогда банк сам рассчитает стоимость поставки с учётом логистики и прохождения таможни — в неё будет включена комиссия. Её размер «Точка» не указывает.
  • Оплатить поставку можно в рублях и лирах. Если счёта в турецкой валюте нет, банк поможет его открыть.

#новость #точка

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23 комментария
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 Чингиз

В договоре мелким шрифтом: Банк. Очка не несёт ответственности за поставку товара, качество, сроки и тд»

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jonewayne

Мысленно поставил минус из-за неуважение к лучшему банку для бизнеса в РФ

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Стерлядка Вяленая

а я не мысленно

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Стерлядка Вяленая
Банк. Очка не несёт ответственности

А вам лишь бы обосрать все, да?) Банк прекрасный.

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Чингиз

Причём тут обосрать? В выделенном вами предложении всего лишь опечатка, вместо т пробел нажал на телефоне.
Вы сотрудник банка?

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Точка

Мы работаем с проверенными поставщиками, и условия по качеству товара зависят от того, выберете ли вы прямую закупку у поставщика или же с использованием нашего сервиса. Во втором случае мы выступаем вашим контрагентом и несём ответственность за качество товара и сроки поставки.

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Miitomo

А существует ли банк «Вкусно»?

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Мурад Муртазалиев
Предпринимателю нужно оставить заявку, а затем банк вышлет ему каталог турецких поставщиков, с которыми работает

Напомнило, как пару лет назад активно продавали базу надёжных поставщиков за 200 рублей)

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Серж

Это очень интересно!

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Дмитрий Вербняков

Интересно. Даже наверное хорошо. Только минимальная сумма от 25к баксов как-то многовато.

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Точка

Для некоторых категорий товаров рассматриваем сотрудничество от 5 000 $. Готовы обсудить детали в чате интернет-банка или поделитесь контактами в личных сообщениях, мы позвоним.

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Maks Sim

стало напоминать действия пробизнесбанка
"мы дадим вам кредит. расскажите о проценте нашего участия в вашем бизнесе"

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Точка

Работаем с разными поставщиками, условия могут отличаться, поэтому, чтобы предложить подходящие варианты, просим поделиться деталями.

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Мурад Муртазалиев

Скажите, тинек уже купил точку?

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Точка

Сейчас вопрос сделки с банком Тинькофф не ведётся.

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Artur Kuramshin

Как стать поставщиком?

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Точка

Поделитесь, пожалуйста, контактами в личных сообщениях, свяжемся с вами, чтобы обсудить детали.

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Невкусно и грустно

В текущей ситуации более актуальный вопрос - как стать турком?

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Роман Ростовский

Зачем?

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Валентин Потапов

А почему не рассматриваете поставки в другие страны, что мешает ?

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Точка

Турция - перспективное и растущее направление, поэтому решили начать с него. Помимо этого, у нас есть партнёрский сервис по поиску поставщика в Китае. Дайте знать, если понадобится поделиться ссылкой на него.

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Vlad

Плати за ВСЁ и точка!

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Пограничный Паша

Банк малого бизнеса. Так-то все неплохо, но надо было раньше.
Когда вас принудили жить в таких условиях, это не так ценится, как когда сам выбираешь.

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Читать все 23 комментария
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