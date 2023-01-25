Банк «Точка» запустил сервис для поиска поставщиков в Турции Статьи редакции
Через него можно заключить сделку — или оставить организацию закупки на банк.
- Банк «Точка» запустил сервис, в котором можно найти поставщиков в Турции, заключить с ними сделку и организовать доставку товара в Россию.
- Сервис бесплатный, но есть минимальная сумма закупки партии товара. Предпринимателю нужно оставить заявку, а затем банк вышлет ему каталог турецких поставщиков, с которыми работает. «Точка» указывает, что работает только с заказами от $25 тысяч.
- Сейчас в каталоге есть поставщики электроники, бытовой химии и товаров для красоты и здоровья, автозапчастей, промышленного оборудования и сырья для производств. Если нет подходящего варианта, можно оставить заявку — банк найдёт поставщика под конкретный запрос.
- Есть два варианта работы. В первом предприниматель сам заключает сделку с поставщиком и привозит товары своими силами. Во втором организацией закупки занимается «Точка»: тогда банк сам рассчитает стоимость поставки с учётом логистики и прохождения таможни — в неё будет включена комиссия. Её размер «Точка» не указывает.
- Оплатить поставку можно в рублях и лирах. Если счёта в турецкой валюте нет, банк поможет его открыть.
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В договоре мелким шрифтом: Банк. Очка не несёт ответственности за поставку товара, качество, сроки и тд»
Мысленно поставил минус из-за неуважение к лучшему банку для бизнеса в РФ
а я не мысленно
А вам лишь бы обосрать все, да?) Банк прекрасный.
Причём тут обосрать? В выделенном вами предложении всего лишь опечатка, вместо т пробел нажал на телефоне.
Вы сотрудник банка?
Мы работаем с проверенными поставщиками, и условия по качеству товара зависят от того, выберете ли вы прямую закупку у поставщика или же с использованием нашего сервиса. Во втором случае мы выступаем вашим контрагентом и несём ответственность за качество товара и сроки поставки.
А существует ли банк «Вкусно»?
Напомнило, как пару лет назад активно продавали базу надёжных поставщиков за 200 рублей)
Это очень интересно!
Интересно. Даже наверное хорошо. Только минимальная сумма от 25к баксов как-то многовато.
Для некоторых категорий товаров рассматриваем сотрудничество от 5 000 $. Готовы обсудить детали в чате интернет-банка или поделитесь контактами в личных сообщениях, мы позвоним.
стало напоминать действия пробизнесбанка
"мы дадим вам кредит. расскажите о проценте нашего участия в вашем бизнесе"
Работаем с разными поставщиками, условия могут отличаться, поэтому, чтобы предложить подходящие варианты, просим поделиться деталями.
Скажите, тинек уже купил точку?
Сейчас вопрос сделки с банком Тинькофф не ведётся.
Как стать поставщиком?
Поделитесь, пожалуйста, контактами в личных сообщениях, свяжемся с вами, чтобы обсудить детали.
В текущей ситуации более актуальный вопрос - как стать турком?
Зачем?
А почему не рассматриваете поставки в другие страны, что мешает ?
Турция - перспективное и растущее направление, поэтому решили начать с него. Помимо этого, у нас есть партнёрский сервис по поиску поставщика в Китае. Дайте знать, если понадобится поделиться ссылкой на него.
Плати за ВСЁ и точка!
Банк малого бизнеса. Так-то все неплохо, но надо было раньше.
Когда вас принудили жить в таких условиях, это не так ценится, как когда сам выбираешь.