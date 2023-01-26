Торговля
Информационный микрофон

«Яндекс Маркет» открыл части продавцов доступ к сервису для продаж товаров юрлицам Статьи редакции

Они должны использовать общий налоговый режим и поручить маркетплейсу хранение, сборку и доставку.

  • Торговать с юрлицами могут продавцы с общим налоговым режимом и работающие по модели FBY — когда «Маркет» сам хранит, собирает и доставляет заказы покупателям, рассказали в компании.
  • До этого товары компаниям продавали только сам маркетплейс напрямую и ограниченное количество продавцов в рамках пилотного режима.
  • Продавец может выбирать, на какой из витрин маркетплейса разместить свой товар — для физлиц, юрлиц или всех сразу. Также можно устанавливать разные цены на товары для бизнес-клиентов и розничных покупателей.
  • «Яндекс» запустил «Маркет для бизнеса» в марте 2022 года. Процесс оформления заказа такой же, как и у остальных пользователей. Но предприниматель может оформить покупку в онлайне по расчётному счёту, после чего сервис передаёт товары для доставки. Также компания может вернуть часть расходов — до 20% НДС.

#новость #яндекс

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16 комментариев
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 Магнитный Артем

После каждой негативной новости или скандала, Яндекс обычно следом выпускает сразу по две «позитивные» новости, чтобы перебить инфоповод.

Первая пошла

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Андрей Вечерний

Когда-то Блондина попросили сделать расследование длинною в коммент, что затронет каждого. Его расследование:

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Котеджо
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Магнитный Артем

Ну просто ни всегда так делают.

При чем часто бывает, что какая-то фича в новости существовала/работала и до этого, но они всё равно постят её как новинку, лишь бы перебить негатив.

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Андрей Вечерний

Ну и правильно делают. Наша задача вовремя расследовать, и продолжать наблюдение.

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Слегка Придурковатый

Было бы забавно, если бы Яндекс официально выложил в опенсорс утекшие инструменты и библиотеки.

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Магнитный Артем

Тут то и появился бы форк сервисов без тонны встроенной рекламы, трекеров и аналитики с бэкдорами для тащ.майора ))

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Случайные фотографии

В тг кидали ссылки на исходники яндекса... с яндекс диска.

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Alla Gromova

ляя а ведь точно)совпадение наверное 😄

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Вадим Д.
открыл ... доступ к сервису для продаж товаров юрлицам

А заодно архив с исходниками сервисов. День открытий в Яндексе.

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Пабы старой Руси

Здесь был комментарий про слив, но Вадим меня опередил

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Вадим Д.

Я не специально, алгоритм, сам понимаешь 🤷🏻‍♂️

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Андрей Сигалов

Теперь невероятные цены от Яндекс Маркета доступны юр. лицам!
Если все юр. лица будут закупаться на Я.Маркете цены на все (возможно кроме продуктов) будут дикие!
Спасибо, Яндекс Маркет ❤️

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Белинский Фёдор

На Яндекс Маркете цены и сейчас не совсем лояльные. Но вы правы! Если там начнут и юр. лица закупаться, простым людям делать там будет нечего:)

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Серж

Это неплохой шаг к госзаказу у малого бизнеса на платформах

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Вася Пражкин

Какой Яндекс открытый сегодня. Хотите код - пожалуйста, хотите доступ - пожалуйста. Пока такое настроение у них, ребят, может попросим еще что-то открыть?

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