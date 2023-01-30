АФК «Система» создала компанию для ввоза в Россию техники Apple, Dyson и Samsung Статьи редакции
Появление нового дистрибутора усилит конкуренцию и положительно скажется на ценах, считают опрошенные «Ъ» аналитики.
- АФК «Система» создала «Гуру Электроникс» для оптовых закупок электроники и мелкой бытовой техники для продажи розничным сетям и магазинам, рассказали «Ъ» в компании.
- 27 января 2023 года компания подала документы на поставку техники Apple, Samsung и Dyson в реестр деклараций о соответствии ЕАЭС (входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия), обнаружила газета. Компания задекларировала импорт восьми партий устройств: iPhone, iPad и AirPods с кабелями и блоками питания, «умных» часов Apple и Samsung, фенов и стайлеров Dyson. В каждой партии по 1,55 млн единиц товара.
- Импорт тех же товаров и в том же объёме с сентября 2022 года декларирует розничная сеть МТС, которой владеет АФК «Система».
- По словам близкого к «Системе» источника издания, «Гуру Электроникс» была создана, «чтобы конкуренты профильных структур АФК, таких как МТС, могли беспрепятственно сотрудничать с ней». Собеседник в крупном дистрибуторе считает, что речь идёт об усилении параллельного импорта для собственной розницы.
- Опрошенные газетой аналитики отметили, что отдельная от МТС компания для ввоза ушедших из России брендов может снизить риски для оператора. Кроме того, с появлением ещё одного дистрибутора вырастет конкуренция, что, вероятно, положительно скажется на ценах.
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И логотип узнаваемый уже есть. Гуру параллельного импорта, итить.
Квадратиш, практиш, гуд
это что получается вот эти бабушки на рынке на самом деле богачи?
Нам же были ненужны недружественные страны с их недружественными товарами. Почему не использовать духовку для сушки волос и дисковые телефоны? Экологично, долговечно, результат 100%, проверено поколениями
да что вы знаете о кастрюле с бигудями!))
едим западный хлеб и плачем с криками чтоб запад провалился!
Вот от того мы такие бесскрепные!
Ну прекрасная ведь шиза😄🙆♂️
Засовываешь туда голову, включаешь газ...сушишься( ͡° ͜ʖ ͡°)
"Записка мужу: Доброе утро, котик. Я уехала на работу. Завтрак на плите. Тебе надо только ее зажечь. Газ я уже включила."
Зачем духовку, когда можно купить прекрасный почти российский промышленный фен от интерскола и сушить им волосы, надевать термоусадку и много еще чего
колонку отогреть можно
Тем более первое лицо пользуется дисковым телефоном. Нареканий в работе не обнаружено
Кто и когда так говорил?
Подтверждаю, наличие их фенов наравне с айфонами является делом стратегической безопасности страны
видимо, у кого-то в верхах злая домработница без хорошего пылесоса может что-то отчебучить прям на телевиденьИ
Все для обеспечения демографии! Вы попробуйте семью без дайсона с айфоном создать
было бы забавно, будь это шуткой)
Это как новая нефть/газ как на трубе сидеть и гонять ресурсы ничего не создавая
"Спасибо нашим старикам" 🥲
До новых санкций на афк осталось 3...2...1
Как в старые добрые.
Параллельный импорт позволяет монополизировать рынок и диктовать свои цены. В интересах потребителей отсутствие подобных ограничений. Никто не мешает производителю выстраивать «особые отношения» с уполномоченными дистрибьюторами, но и у остальных компаний должна быть возможность доя импорта. Пусть спрос диктует, а не продавец. А потребитель сам сделает свой выбор.
Чел, ты как будто год в коме был-какие отношения с потребителем если производителю за них санкции от Америки грозят
А кому-то, кроме производителя на них не насрать?