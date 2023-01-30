Торговля
Газетный колос

АФК «Система» создала компанию для ввоза в Россию техники Apple, Dyson и Samsung Статьи редакции

Появление нового дистрибутора усилит конкуренцию и положительно скажется на ценах, считают опрошенные «Ъ» аналитики.

  • АФК «Система» создала «Гуру Электроникс» для оптовых закупок электроники и мелкой бытовой техники для продажи розничным сетям и магазинам, рассказали «Ъ» в компании.
  • 27 января 2023 года компания подала документы на поставку техники Apple, Samsung и Dyson в реестр деклараций о соответствии ЕАЭС (входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия), обнаружила газета. Компания задекларировала импорт восьми партий устройств: iPhone, iPad и AirPods с кабелями и блоками питания, «умных» часов Apple и Samsung, фенов и стайлеров Dyson. В каждой партии по 1,55 млн единиц товара.
  • Импорт тех же товаров и в том же объёме с сентября 2022 года декларирует розничная сеть МТС, которой владеет АФК «Система».
  • По словам близкого к «Системе» источника издания, «Гуру Электроникс» была создана, «чтобы конкуренты профильных структур АФК, таких как МТС, могли беспрепятственно сотрудничать с ней». Собеседник в крупном дистрибуторе считает, что речь идёт об усилении параллельного импорта для собственной розницы.
  • Опрошенные газетой аналитики отметили, что отдельная от МТС компания для ввоза ушедших из России брендов может снизить риски для оператора. Кроме того, с появлением ещё одного дистрибутора вырастет конкуренция, что, вероятно, положительно скажется на ценах.
Техника
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Сначала параллельный импорт не работал, позже компании обратились к посредникам: Forbes о новых схемах поставки техники Статьи редакции

Главное из материала издания о том, как изменились схемы ввоза товаров в страну в 2022 году.

#новость #мтс #афксистема #параллельныйимпорт

1746 просмотров
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27 комментариев
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 Вадим Д.

И логотип узнаваемый уже есть. Гуру параллельного импорта, итить.

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Котеджо

Квадратиш, практиш, гуд

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Александр
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Артём Васнецов

это что получается вот эти бабушки на рынке на самом деле богачи?

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Ivelevit

Нам же были ненужны недружественные страны с их недружественными товарами. Почему не использовать духовку для сушки волос и дисковые телефоны? Экологично, долговечно, результат 100%, проверено поколениями

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Минимальный кавалер

да что вы знаете о кастрюле с бигудями!))

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Социологический бас

едим западный хлеб и плачем с криками чтоб запад провалился!

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Ivelevit

Вот от того мы такие бесскрепные!

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Vova Zhevnov

Ну прекрасная ведь шиза😄🙆‍♂️

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Новорег-Разоблачитель
духовку для сушки волос

Засовываешь туда голову, включаешь газ...сушишься(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)

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Минимальный кавалер

"Записка мужу: Доброе утро, котик. Я уехала на работу. Завтрак на плите. Тебе надо только ее зажечь. Газ я уже включила."

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Lexx Sky

Зачем духовку, когда можно купить прекрасный почти российский промышленный фен от интерскола и сушить им волосы, надевать термоусадку и много еще чего

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Минимальный кавалер

колонку отогреть можно

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Giraffe

Тем более первое лицо пользуется дисковым телефоном. Нареканий в работе не обнаружено

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Сергей Я

Кто и когда так говорил?

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Драка вегетарианца с людоедом
Dyson

Подтверждаю, наличие их фенов наравне с айфонами является делом стратегической безопасности страны

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Минимальный кавалер

видимо, у кого-то в верхах злая домработница без хорошего пылесоса может что-то отчебучить прям на телевиденьИ

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Gollut

Все для обеспечения демографии! Вы попробуйте семью без дайсона с айфоном создать

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Lara Gromova

было бы забавно, будь это шуткой)

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KukerSpaniel

Это как новая нефть/газ как на трубе сидеть и гонять ресурсы ничего не создавая

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Vladimir Alekseev

"Спасибо нашим старикам" 🥲

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Oleg

До новых санкций на афк осталось 3...2...1

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Энтони Лавджой

Как в старые добрые.

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Павел Антипов
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Zloy Sniper

Параллельный импорт позволяет монополизировать рынок и диктовать свои цены. В интересах потребителей отсутствие подобных ограничений. Никто не мешает производителю выстраивать «особые отношения» с уполномоченными дистрибьюторами, но и у остальных компаний должна быть возможность доя импорта. Пусть спрос диктует, а не продавец. А потребитель сам сделает свой выбор.

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Серж

Чел, ты как будто год в коме был-какие отношения с потребителем если производителю за них санкции от Америки грозят

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Алексей Прасковьин
В интересах потребителей

А кому-то, кроме производителя на них не насрать?

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