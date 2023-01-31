Wildberries будет выдавать партнёрам субсидии при открытии ПВЗ в определённых регионах и зонах Статьи редакции
Это поможет владельцам пунктов выдачи быстрее окупить инвестиции в их открытие, считают в маркетплейсе.
- Wildberries запустил программу субсидирования партнёров для открытия ПВЗ в определённых регионах, рассказали в компании. Теперь при открытии пункта выдачи заказов в приоритетной зоне его владелец в течение трёх месяцев будет получать фиксированные выплаты.
- Субсидии дают за открытие ПВЗ в «фиолетовой» зоне — приоритетных для маркетплейса локациях. Посмотреть их можно на карте. Программа действует с 30 января. Кроме субсидий, партнёрам будут выплачивать повышенный процент от оборота и бесплатно выдадут брендированную вывеску.
- Например, за открытие ПВЗ в Сахалинской области можно в сумме получить выплату в 405 тысяч рублей: 180 тысяч в первый месяц, 135 тысяч — во второй и 90 тысяч — в третий.
- В Москве, Бурятии или на Чукотке — 360 тысяч рублей, в Казани, Екатеринбурге, Мурманске, Уфе или Дагестане — 292,5 тысячи рублей, в Краснодарском или Ставропольском крае — 202,5 тысячи рублей. За открытие в Беларуси — 11,4 тысячи белорусских рублей (299 тысяч рублей), в Армении — 1,8 млн драм (325 тысяч рублей).
- Благодаря новой программе владельцы точек выдачи смогут быстрее окупить вложение в их открытие, считают в Wildberries. Кроме того, они смогут вложиться в ремонт, купить дополнительное оборудование или рекламу, чтобы таким образом повысить продажи.
- Wildberries начал открывать партнёрские ПВЗ в 2020 году. В августе 2022 года маркетплейс запустил программу субсидирования — с повышенным процентом выплат от оборота точки.
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Левой рукой выдать субсидию, правой – продать "входной" билет.можно в сумме получить выплату в 405 000 ₽
А можно и не получить. И это приоритетнее для wb.
А когда ПВЗ будет а каждом доме, можно и процент снизить)
оооо а что это мы копируем Яндекс. у Валберис мозгов не хватает придумать что то свое !!! наделали дурацких правил не разобравшись в политиках доставки .
Такой рофл, зарегаться ради этого комментария. Все у друг друга что-то заимствуют, это нормально, особенно если это что-то положительное.
нет не ради этого комментария )))Валберис просто наглая фигня ,которая наживается не хило ...
сделка с дьяволом ради субсидий
А потом будет срач
дадут субсидии,а потом влепят штрафы 😃
Хорошо, что проклятые 90-е с их методами прошли. Хотя, подождите-подождите ...
Решение здравое, много раз видел, как на два соседних дома приходится четыре пункта, зато в другом большом районе ни одного, что в голове у открывателей пунктов остается только догадываться...