Торговля
Оранжевый рак

«Авито» начал тестировать видеоленту из роликов в объявлениях Статьи редакции

Так продавцы смогут выделиться среди конкурентов.

  • На время тестов «Авито Видеолента» работает в разделах «Товары», «Авто» и «Услуги» на ограниченном количестве iOS-устройств, но постепенно станет доступна всем пользователям, объявила компания.
  • До этого пользователи могли загрузить видео в карточки объявлений или отправить собеседнику в мессенджере из памяти телефона или с внешних хостингов. По данным сервиса, ролики собирают по 1 млн просмотров в день.
  • Теперь продавцы смогут записывать видео также в интерфейсе приложения «Авито». Модерация займёт до 24 часов, максимальная продолжительность — три минуты, объём файла — до 500 Мб.

  • Видео будут отображаться в ленте рекомендаций на главной странице. Непосредственно из видеоленты пользователи смогут перейти к объявлению и связаться с продавцом.

Источник: «Авито»
  • Похожая лента с короткими видеообзорами товаров, которые можно сразу купить, с ноября 2022 года есть у «Яндекс Маркета». Ozon развивал ленту «Моменты» с видео и фотографиями продавцов и пользователей, но с февраля 2023 года закрыл раздел.

#новость #авито

825 просмотров
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13 комментариев
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 Вадим Д.

Ох ты ж. И тут догнали эти видосы. А ведь как было хорошо – зашёл в объявление и уже там узнал всё, что нужно.

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Just Данила

авито тоже неплохо вводит разные новинки

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Мария Кулагина

ну да , взять в пример юлу они вообще ничего прикольного не делают

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AutoBuy.by

@Никита Лихачёв слышь, работать

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Мимо проходивший

а кто сей хлопец?

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Бублик static void

Да так, школьник какой-то

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Пена Литрова

А смысл делать видео? Я как частый пользователь Авито не очень понимаю зачем

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Scary

Да-да, особенно неплохо вводит комиссии новые - часто и много.

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Make YourVision

А как свой отзыв на не очень хорошего продавца запостить, который отклоняется самим продавцом а потом и саппортом при наличии чека, гарантийника и соблюдении всех условий этой мутной площадки, Авито не хочет рассказать?

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Bad Gateway

Идея хорошая, но зная авито ждем очередной рутуб ))

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Погребнова Раиса

Посмотрим, что из этого выйдет

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Eternal Hate

АСТАНА ВИТЯЗЬ

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Виктория Агейкина

На Юле такой сториз уже давно!!!

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