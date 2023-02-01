«Авито» начал тестировать видеоленту из роликов в объявлениях Статьи редакции
Так продавцы смогут выделиться среди конкурентов.
- На время тестов «Авито Видеолента» работает в разделах «Товары», «Авто» и «Услуги» на ограниченном количестве iOS-устройств, но постепенно станет доступна всем пользователям, объявила компания.
- До этого пользователи могли загрузить видео в карточки объявлений или отправить собеседнику в мессенджере из памяти телефона или с внешних хостингов. По данным сервиса, ролики собирают по 1 млн просмотров в день.
- Теперь продавцы смогут записывать видео также в интерфейсе приложения «Авито». Модерация займёт до 24 часов, максимальная продолжительность — три минуты, объём файла — до 500 Мб.
Видео будут отображаться в ленте рекомендаций на главной странице. Непосредственно из видеоленты пользователи смогут перейти к объявлению и связаться с продавцом.
825 просмотров
Ох ты ж. И тут догнали эти видосы. А ведь как было хорошо – зашёл в объявление и уже там узнал всё, что нужно.
авито тоже неплохо вводит разные новинки
ну да , взять в пример юлу они вообще ничего прикольного не делают
@Никита Лихачёв слышь, работать
а кто сей хлопец?
Да так, школьник какой-то
А смысл делать видео? Я как частый пользователь Авито не очень понимаю зачем
Да-да, особенно неплохо вводит комиссии новые - часто и много.
А как свой отзыв на не очень хорошего продавца запостить, который отклоняется самим продавцом а потом и саппортом при наличии чека, гарантийника и соблюдении всех условий этой мутной площадки, Авито не хочет рассказать?
Идея хорошая, но зная авито ждем очередной рутуб ))
Посмотрим, что из этого выйдет
АСТАНА ВИТЯЗЬ
На Юле такой сториз уже давно!!!