Роспотребнадзор признал незаконным платный возврат бракованных товаров — о таких случаях говорили клиенты Wildberries Статьи редакции
Официально ритейлер объяснил, что теперь продавцы сами отвечают на заявки о бракованном товаре и компенсируют его обратную доставку.
- При возврате некачественного товара «продавцы или маркетплейсы не могут взимать или удерживать деньги с покупателя», такое разъяснение опубликовал Роспотребнадзор из-за «возросшего числа комментариев в социальных сетях».
- В конце января 2023 года в Telegram-канале «Осторожно, новости» появились жалобы от покупателей на платный возврат товара, который покупатель не заказывал: женщине прислали не ту защитную плёнку, а за возврат взяли 100 рублей.
- Под постом Роспотребнадзора в Telegram нашлись покупатели, попавшие в такую же ситуацию. Они опубликовали скриншоты сообщений, в которых служба поддержки говорит, что маркетплейс не вернёт деньги, удержанные за возврат брака. В ответе ведомству компания опровергла эту информацию.
- 23 января 2023 года Wildberries передал продавцам право проверять заявки на возврат товаров с браком. Тогда в компании пояснили, что предприниматели смогут рассмотреть заявки и решить, принимать их или отклонить. А после, в зависимости от состояния товара, смогут определять размер и формат компенсации, которую получит пользователь. Компенсация не может быть меньше цены товара, если брак подтверждён, ответили vc.ru в пресс-службе маркетплейса.
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WB утрётся или уже придумывает новые способы наипалова? Хотя этот процесс у них основной и не останавливается никогда.
На все товары +150 рублей. Вдруг вы их вернуть захотите))
Как продавец на WB скажу, что количество возврата там просто адское, причем по статистике самого WB у нас показатель еще выше среднего, выкупаются примерно 65% заказов, это адский ад, ни у какого марктеплейса такого нет и близко, везде это цифры в районе 99% у нас.
Все расходы на возвраты WB записывает продавцам в оказанные услуги, а те уже закладывают это в цену.
Если так будет продолжаться и дальше, то цены на WB станут со временем выше чем где либо на один и тот же товар.
WB надо вводить либо предоплату, либо плату за возврат, иначе они потеряют лидерство, т.е. тут вопрос их выживаемости, а не просто новый способ наипалова.
пока ты это писал, они придумали как этот момент весь обыграть их сторону
Какая же помойка этот WB. Больше удивляет тот факт, что люди все равно там закупаются, несмотря на большое количество подделок, брака и прочих проблем. Просто непробиваемый народ.
Вы сейчас охуетее, но вайлдберис обрабатывает 3.5кк заказов в день. Даже 1% косяков с этими заказами приведут к проблемам для тысяч людей. Но значит ли, что с Вайлдберриз что-то не так? Не думаю.
И немного про личный опыт. Что Озон, что Вайлдберриз использую уже много лет, проблемы если и были, то все было сделано в мою пользу, а заказываю там постоянно.
У меня нет выбора и никогда не было проблем с вб, почему бы мне там не закупаться?
* "Если человек 20 раз покупает в в одном и том же ларьке пирожок с мясом.." (гуглите цитату, я стесняюсь выложить целиком)
© Марк Солонин
Там есть некоторые дешевые товары. Например, я там перец беру за 110-120 рублей, когда в ашане точно такой же стоит 230 руб, а в озоне 190+. Смысл платить больше?) Еще мне знакомый гантельки хорошие посоветовал, так продавец крупный, у него на сайте одна цена, на озоне чуть дешевле, а на ВБ на 40% дешевле. Хотя продавец один и тот же. Ну и зачем мне сильно дороже брать? Причем разница сильно ощутима, я по акции взял 16кг за 2.4к каждую. На озоне точно такая же 4.3к стоит. От того же самого продавца. Тоже за штуку.
Главное брать без предоплаты. Там у них фишка есть, сам случайно заметил, потому что лимит на карте не убрал. Так вот, заводишь себе виртуальную карту, ставишь туда лимит 1 рубль, заказываешь на ВБ с этой карты и жмешь "оплатить". Оплата не пройдет, но ВБ все равно доставит товары. А в ПВЗ уже проверяешь, если все норм, увеличиваешь на карте лимит и говоришь пусть списывают. А если фиговое - просто не забираешь и за возврат никто с тебя списать не сможет))
Да, WB это помойка в моем рейтинге по части появления в продаже б\у товаров (вскрытые или мятые\грязные). Но в большинстве случаев виноват не продавец а склад WB. По части подделок - тут продавцы и новый закон разрешающий частникам торговать на площадке.
Любой магазин можно назвать помойкой, но нужно понимать о чем идёт речь.
Через неделю: «Wildberries ввела дополнительную комиссию при оформлении заказа в размере стоимости доставки товара на случай возможного возврата брака»
Надеюсь скоро их ещё и обяжут разрешить отмену заказа в любой момент до получения, как обязывает их закон 😀
Жалобу я им написала
Типа звонит курьер в дверь и хоба, отменяешь заказ?
о,РКН добрались до ВБ
РКН? О_о
ВБ плевать хотела на повизгивания всяких там роспотребнадзоров, налоговых, прокуратур и прочих - у них связи на самом верху.
А платный возврат качественного типа нормальная практика? Когда ждать в оффлайн-магазинах?
Так этот маркетплейс первоначально был создан для контроля и монополии интернет продаж. Там крыша на самом самом верху.
Роспотребнадзор поздно подключился, WB по этой схеме вероятно уже миллионы заработал
Вы хотели сказать миллионы заказов на миллиарды денег ?)
С другой стороны, когда вы покупаете товар в торговом центре, вам никто не компенсирует проезд метро или бензин, когда вы едете возвращать бракованный товар
вы не совсем правильно поняли: Вайлдберис берет деньги за то, что уже приехал бракованный товар, и покупатель НЕ ВЗЯЛ товар с ПВЗ именно по причине его брака, который тут же фиксируется и самим покупателем, и работником ПВЗ. То есть речь идет о явных браках (которые видны тут же).
Я бы и сам не поверил в такой правовой нигилизм, если бы не столкнулся лично буквально в конце прошлой недели. И отписка службы поддержки ВБ просто шедевр культурного "пошел нафиг, мы вообще в другом городе, что ты нам сделаешь, за списание денег извини, не вернем".
Если раньше я в первую очередь смотрел товар на ВБ, то сейчас для себя решил, что буду брать на ВБ исключительно если товара на других площадках нет, или разница в цене ощутимая (достигает нескольких десятков процентов).
Да WB вообще офигель ( у меня тоже снимали деньги за возрат не помоей вине) , я тоже там покую когда нет возможности ездить
И что ? Теперь должны вернуть 💰 тем кто обратился?
С учетом что кол-во таких списаний не мало, получается что WB бесплатно использует чужие средства, это вместо кредитов
Они просто введут сервисный сбор, как одна желтая помойка, делов то
Тетя Таня найдет выход и придумает какие-то новые платежи. Вб с Озоном не сравнится, по сравнению с озоном, на вб выливается огромное количтесво дерьма в интернете, вб везле, в большей части этого там льются какахи.
Нужно еще урегулировать вопрос с платой за возврат качественного товара. Чтобы соблюсти баланс интересов поставщиков и покупателей….
Это всегда так, любой бизнес со временем начинает "наглеть"
Бл, каким нужно быть, чтобы вводить такие ебанутые правила? У меня сумма покупок на WB давно перевалила за пару сотен тысяч, то если с меня удержат 100 рублей за возврат бракованного или некачественного товара, хуй я что там буду ещё покупать... Из-за копеек теряют клиентов.
Как человек, который работал в вб скажу, что они сдирают деньги со всех, с работников очень много, покупателей, с поставщиков, по моему тоже умудряются)
WB стал дном днищенским. Маркет плейс последнего выбора
Кстати, не прошло и года. В их паблике в вк тема платных возвратов по браку муссируется вообще без перерыва.
Служба поддержки вообще никакая... Сплошные отписки. Готовлю на них жалобу. В позапрошлом месяце сняли двойную оплату, до сих пор не вернули. Ужас сколько нервотрёпки с Wildberries!