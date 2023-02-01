Торговля
Маша Цепелева

Роспотребнадзор признал незаконным платный возврат бракованных товаров — о таких случаях говорили клиенты Wildberries Статьи редакции

Официально ритейлер объяснил, что теперь продавцы сами отвечают на заявки о бракованном товаре и компенсируют его обратную доставку.

  • При возврате некачественного товара «продавцы или маркетплейсы не могут взимать или удерживать деньги с покупателя», такое разъяснение опубликовал Роспотребнадзор из-за «возросшего числа комментариев в социальных сетях».
  • В конце января 2023 года в Telegram-канале «Осторожно, новости» появились жалобы от покупателей на платный возврат товара, который покупатель не заказывал: женщине прислали не ту защитную плёнку, а за возврат взяли 100 рублей.
  • Под постом Роспотребнадзора в Telegram нашлись покупатели, попавшие в такую же ситуацию. Они опубликовали скриншоты сообщений, в которых служба поддержки говорит, что маркетплейс не вернёт деньги, удержанные за возврат брака. В ответе ведомству компания опровергла эту информацию.

30 января представители Wildberries подтвердили Роспотребнадзору, что в настоящее время компания ведет работу по автоматическому возврату денежных средств, списанных за обратную доставку бракованного товара. Отдельного обращения в службу поддержки не требуется, поскольку вся информация о заказах потребителей, по которым было подтверждено наличие брака, есть у торговой площадки. Жалобы обрабатываются в реальном времени, ответы по ним будут доведены до сведения заявителей.

Роспотребнадзор
  • 23 января 2023 года Wildberries передал продавцам право проверять заявки на возврат товаров с браком. Тогда в компании пояснили, что предприниматели смогут рассмотреть заявки и решить, принимать их или отклонить. А после, в зависимости от состояния товара, смогут определять размер и формат компенсации, которую получит пользователь. Компенсация не может быть меньше цены товара, если брак подтверждён, ответили vc.ru в пресс-службе маркетплейса.

#новость #wildberries

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74 комментария
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 Вадим Д.

WB утрётся или уже придумывает новые способы наипалова? Хотя этот процесс у них основной и не останавливается никогда.

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Александр Спеваков

На все товары +150 рублей. Вдруг вы их вернуть захотите))

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1 комментарий
Денис Демидов

Как продавец на WB скажу, что количество возврата там просто адское, причем по статистике самого WB у нас показатель еще выше среднего, выкупаются примерно 65% заказов, это адский ад, ни у какого марктеплейса такого нет и близко, везде это цифры в районе 99% у нас.
Все расходы на возвраты WB записывает продавцам в оказанные услуги, а те уже закладывают это в цену.
Если так будет продолжаться и дальше, то цены на WB станут со временем выше чем где либо на один и тот же товар.
WB надо вводить либо предоплату, либо плату за возврат, иначе они потеряют лидерство, т.е. тут вопрос их выживаемости, а не просто новый способ наипалова.

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21 комментарий
Роман Таровик

пока ты это писал, они придумали как этот момент весь обыграть их сторону

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Revenant

Какая же помойка этот WB. Больше удивляет тот факт, что люди все равно там закупаются, несмотря на большое количество подделок, брака и прочих проблем. Просто непробиваемый народ.

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Дмитрий Кораблёв

Вы сейчас охуетее, но вайлдберис обрабатывает 3.5кк заказов в день. Даже 1% косяков с этими заказами приведут к проблемам для тысяч людей. Но значит ли, что с Вайлдберриз что-то не так? Не думаю.

И немного про личный опыт. Что Озон, что Вайлдберриз использую уже много лет, проблемы если и были, то все было сделано в мою пользу, а заказываю там постоянно.

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8 комментариев
компостирония

У меня нет выбора и никогда не было проблем с вб, почему бы мне там не закупаться?

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3 комментария
Правовой Женя

* "Если человек 20 раз покупает в в одном и том же ларьке пирожок с мясом.." (гуглите цитату, я стесняюсь выложить целиком)
© Марк Солонин

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Александр Спеваков

Там есть некоторые дешевые товары. Например, я там перец беру за 110-120 рублей, когда в ашане точно такой же стоит 230 руб, а в озоне 190+. Смысл платить больше?) Еще мне знакомый гантельки хорошие посоветовал, так продавец крупный, у него на сайте одна цена, на озоне чуть дешевле, а на ВБ на 40% дешевле. Хотя продавец один и тот же. Ну и зачем мне сильно дороже брать? Причем разница сильно ощутима, я по акции взял 16кг за 2.4к каждую. На озоне точно такая же 4.3к стоит. От того же самого продавца. Тоже за штуку.

Главное брать без предоплаты. Там у них фишка есть, сам случайно заметил, потому что лимит на карте не убрал. Так вот, заводишь себе виртуальную карту, ставишь туда лимит 1 рубль, заказываешь на ВБ с этой карты и жмешь "оплатить". Оплата не пройдет, но ВБ все равно доставит товары. А в ПВЗ уже проверяешь, если все норм, увеличиваешь на карте лимит и говоришь пусть списывают. А если фиговое - просто не забираешь и за возврат никто с тебя списать не сможет))

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1 комментарий
VikGrig

Да, WB это помойка в моем рейтинге по части появления в продаже б\у товаров (вскрытые или мятые\грязные). Но в большинстве случаев виноват не продавец а склад WB. По части подделок - тут продавцы и новый закон разрешающий частникам торговать на площадке.

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александр шаргородский

Любой магазин можно назвать помойкой, но нужно понимать о чем идёт речь.

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Император Нолимоций

Через неделю: «Wildberries ввела дополнительную комиссию при оформлении заказа в размере стоимости доставки товара на случай возможного возврата брака»

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Марина

Надеюсь скоро их ещё и обяжут разрешить отмену заказа в любой момент до получения, как обязывает их закон 😀
Жалобу я им написала

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Михаил Желтухин

Типа звонит курьер в дверь и хоба, отменяешь заказ?

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2 комментария
Igor Malkov

о,РКН добрались до ВБ

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Вадим Д.

РКН? О_о

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vladig

ВБ плевать хотела на повизгивания всяких там роспотребнадзоров, налоговых, прокуратур и прочих - у них связи на самом верху.

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1 комментарий
компостирония

А платный возврат качественного типа нормальная практика? Когда ждать в оффлайн-магазинах?

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Свиридова Наталья

Так этот маркетплейс первоначально был создан для контроля и монополии интернет продаж. Там крыша на самом самом верху.

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Александр

Роспотребнадзор поздно подключился, WB по этой схеме вероятно уже миллионы заработал

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Антон Большаков

Вы хотели сказать миллионы заказов на миллиарды денег ?)

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1 комментарий
Исторический кран

С другой стороны, когда вы покупаете товар в торговом центре, вам никто не компенсирует проезд метро или бензин, когда вы едете возвращать бракованный товар

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AT

вы не совсем правильно поняли: Вайлдберис берет деньги за то, что уже приехал бракованный товар, и покупатель НЕ ВЗЯЛ товар с ПВЗ именно по причине его брака, который тут же фиксируется и самим покупателем, и работником ПВЗ. То есть речь идет о явных браках (которые видны тут же).

Я бы и сам не поверил в такой правовой нигилизм, если бы не столкнулся лично буквально в конце прошлой недели. И отписка службы поддержки ВБ просто шедевр культурного "пошел нафиг, мы вообще в другом городе, что ты нам сделаешь, за списание денег извини, не вернем".

Если раньше я в первую очередь смотрел товар на ВБ, то сейчас для себя решил, что буду брать на ВБ исключительно если товара на других площадках нет, или разница в цене ощутимая (достигает нескольких десятков процентов).

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Tori Sarey

Да WB вообще офигель ( у меня тоже снимали деньги за возрат не помоей вине) , я тоже там покую когда нет возможности ездить

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александр шаргородский

И что ? Теперь должны вернуть 💰 тем кто обратился?

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Дмитрий Жучков

С учетом что кол-во таких списаний не мало, получается что WB бесплатно использует чужие средства, это вместо кредитов

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Деда Миша

Они просто введут сервисный сбор, как одна желтая помойка, делов то

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Антон Рыбчинский

Тетя Таня найдет выход и придумает какие-то новые платежи. Вб с Озоном не сравнится, по сравнению с озоном, на вб выливается огромное количтесво дерьма в интернете, вб везле, в большей части этого там льются какахи.

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Елена Мовшевич

Нужно еще урегулировать вопрос с платой за возврат качественного товара. Чтобы соблюсти баланс интересов поставщиков и покупателей….

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Артём Рудых

Это всегда так, любой бизнес со временем начинает "наглеть"

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Илья Волочков

Бл, каким нужно быть, чтобы вводить такие ебанутые правила? У меня сумма покупок на WB давно перевалила за пару сотен тысяч, то если с меня удержат 100 рублей за возврат бракованного или некачественного товара, хуй я что там буду ещё покупать... Из-за копеек теряют клиентов.

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Iakhe Makhamadzhanov

Как человек, который работал в вб скажу, что они сдирают деньги со всех, с работников очень много, покупателей, с поставщиков, по моему тоже умудряются)

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M-S-R

WB стал дном днищенским. Маркет плейс последнего выбора

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компостирония

Кстати, не прошло и года. В их паблике в вк тема платных возвратов по браку муссируется вообще без перерыва.

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Эдуард Арутюнян

Служба поддержки вообще никакая... Сплошные отписки. Готовлю на них жалобу. В позапрошлом месяце сняли двойную оплату, до сих пор не вернули. Ужас сколько нервотрёпки с Wildberries!

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Solodkin Denis
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