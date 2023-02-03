Danone включила в сделку по передаче контроля в своём российском бизнесе опцион обратного выкупа, пишет «Ъ» со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением. Инвесторам предложили от 75% бизнеса — Danone хочет сохранить долю в нём и место в совете директоров после сделки. В компании отказались комментировать эту тему.

Компания объявила о планах передать контроль над бизнесом в октябре 2022 года. Danone объяснила, что это решение — лучшее из возможных как для сотрудников и партнёров, так и для потребителей.

По словам двух источников, в сделку должны войти только российские марки продуктов — среди них «Простоквашино», «Растишка» и «Тёма». Один из собеседников издания предполагает, что отбор интересующихся компаний закончился, среди потенциальных покупателей есть несколько инвестфондов — но их названия источник не указывает.

Наличие опциона обратного выкупа сузит круг потенциальных покупателей, говорят опрошенные «Ъ» эксперты. Сделка может заинтересовать финансовых инвесторов, а не стратегических. Такой опцион был предусмотрен, например, в сделках Nissan и Renault с государством, а также при продаже McDonald’s.

В марте 2022 года Danone объявила, что приостановит инвестпроекты в России. Позже производитель прекратил импорт растительного молока Alpro и минеральной воды Evian, а также объявил, что переориентирует российский бизнес на базовые молочные продукты и детское и лечебное питание и откажется от дивидендов и прибыли.