Торговля
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Французская Danone предложила инвесторам 75% своих российских активов с правом обратного выкупа — «Ъ» Статьи редакции

В сделку войдут только российские марки Danone, в том числе — «Простоквашино», «Растишка» и «Тёма», говорят источники.

  • Danone включила в сделку по передаче контроля в своём российском бизнесе опцион обратного выкупа, пишет «Ъ» со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением. Инвесторам предложили от 75% бизнеса — Danone хочет сохранить долю в нём и место в совете директоров после сделки. В компании отказались комментировать эту тему.

  • Компания объявила о планах передать контроль над бизнесом в октябре 2022 года. Danone объяснила, что это решение — лучшее из возможных как для сотрудников и партнёров, так и для потребителей.

  • По словам двух источников, в сделку должны войти только российские марки продуктов — среди них «Простоквашино», «Растишка» и «Тёма». Один из собеседников издания предполагает, что отбор интересующихся компаний закончился, среди потенциальных покупателей есть несколько инвестфондов — но их названия источник не указывает.

  • Наличие опциона обратного выкупа сузит круг потенциальных покупателей, говорят опрошенные «Ъ» эксперты. Сделка может заинтересовать финансовых инвесторов, а не стратегических. Такой опцион был предусмотрен, например, в сделках Nissan и Renault с государством, а также при продаже McDonald’s.
  • В марте 2022 года Danone объявила, что приостановит инвестпроекты в России. Позже производитель прекратил импорт растительного молока Alpro и минеральной воды Evian, а также объявил, что переориентирует российский бизнес на базовые молочные продукты и детское и лечебное питание и откажется от дивидендов и прибыли.

#новость #danone

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8 комментариев
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 Вадим Д.

Ммм, Danone, сказали инвесторы, хищно ухмыляясь.

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Хэппи милф

Жаль, конечно. Не факт, что новые собственники будут заботиться о качестве, а не 354-м способе скрыть шринкфляцию на упаковке

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Там Тамыч

Если марки только российские то что Простоквашино делают в Украине и Беларуси?
Кто-то подбрехивает ,либо журнализды либо гандон

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Слегка Придурковатый

«В сделку войдут только российские марки Danone, в том числе — «Простоквашино», «Растишка» и «Тёма»

Тогда и названия надо менять.

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Свиридова Наталья

Шутники)))

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thinkabout1t

йогурты у них неплохие,есть прям интересные десерты

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Алексей Тюшняков

Ну если с правом выкупа, тогда не буду покупать.

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Андрей

У них классный бренд Alpro - plant based

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