Производители стали чаще маскировать уменьшение объёма молока в пакете надписью «1 кг» — «Продажи.рф» Статьи редакции
Они не впервые прибегают к уловкам, чтобы не повышать цены напрямую.
- Российские производители молочной продукции в 2022 году чаще указывали на упаковках молока, сливок и кефира вес продукта, а не его объём. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Продажи.рф», сравнив данные продаж одинакового набора магазинов в январе-декабре 2022-го с тем же периодом 2021-го. Данные приводит РБК.
- Конкретные цифры по объёмам такой продукции в продаже исследователи не приводят. Как отмечает РБК, таким образом, в частности, маркируется молочная продукция «Бежин луг» и Viola. Производители указывают на упаковках один килограмм, 1000 г и их объём в миллилитрах, а иногда — только вес.
- Danone, PepsiCo, «Велком» (Viola) и «Тульский молочный комбинат» («Бежин луг») пока не ответили на запросы издания.
- Килограмм чуть меньше литра, что позволяет экономить около 3% продукта, отмечает издание. При этом в 2022 году цены на сырое молоко выросли — по данным Росстата, средняя цена реализации у сельхозпроизводителей увеличилась на 20,1% год к году, с 27,5 до 33 рублей за 1 кг.
- В Союзмолоке пояснили, что на стоимости молока «отыгрывается» рост себестоимости его производства на протяжении нескольких лет: в 2022 году, по предварительным данным, его себестоимость выросла на 7-8% год к году, в 2020-м и 2021-м этот показатель в среднем по году составлял 16-20%.
- Сотрудник одной из крупных торговых сетей отмечает, что надписи «1 кг» вместо «1 л» на пакетах молока стали появляться ещё несколько лет назад. Опрошенные РБК эксперты считают, что это — маркетинговые уловки, чтобы не повышать цены в кризис и сделать уменьшение объёма товара менее заметным для покупателей.
- В феврале 2022 года ритейлеры также говорили об изменении упаковок и веса продуктов в России ради сохранения цен. Например, вес сладостей, кофе, молочных продуктов и макаронных изделий в упаковке уменьшился на 5-50 граммов, а пива — до 0,43 литра в банке.
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Ну это не такой ахуй, чем когда жаришь на сковородке полкило замороженной рыбы, а готовое блюдо занимает 4 столовых ложки почему то
АхАхаХа. Жиза :''(
а грибы? от полной сковородки остаётся микроложка какая-то или просто запах
"сделать уменьшение объёма товара менее заметным для покупателей"
уже..
Я всё жду, когда этот тренд подхватят автозаправки.
Вот где веселуха будет! ))
домик кстати еще с 14го года такой объем, так что я хз откуда нашли эти килограмы
Ублюдки. Такое покупать нельзя
они наверное не от хорошей жизни так делают?
С претензиями если есть пусть к президенту идут. Или зарплату себе уменьшают. Я как потребитель страдать точно не должен
а в чем ты так неимоверно страдаешь?
Молоко дорожает, как и всё вокруг.
Ты можешь получить тот же литр за большие деньги, чем год назад. Или чуть меньше литра, за те же деньги, что и год назад.
Я не страдаю. Я считаю, что это блядство и обман. Такую продукцию нельзя покупать. Чтобы эти производители сгинули и перестали отравлять все вокруг своими гениальными идеями
Не покупай. Покупай честный литр.
Я куплю то, что посчитаю нужным в данный момент
Мы с вами разные. Я считаю лежащее дерьмо на дороге отклонением. И его быть не должно.
А вы просто мимо пройдёте. Засрано все- да и пох. Достаточно просто не обращать внимания
Если они пойдут с претензиями к президенту, молока для тебя как потребителя, больше не будет в принципе.
Не будет их - будут другие
После того, как увидят, что стало с предыдущими?
-Здравствуйте, пробейте мне это молоко.
-С вас 89 рублей.
-всмысле, там же написано 79 рублей?
-это за упаковку 0.9753л. А у вас 0.9967844л
Что-то вспомнилось
Я такой: ага, пиво 0,45 , а не 0,5. Не буду принципиально покупать тех, кто маркетингово надувает меня. Через год вообще пиво перестал пить.
Теперь походу с молоком придётся завязать вскоре
Проснулись. Найти литровый пакет молока - практически невыполнимая задача уже много лет.
Видимо, кто-то сделал открытие, что плотность молока выше, чем у воды. Поздравляю.
Как же я орал в магазине
В помойку эту гадость!
А чего орал? Ударился об бутылку?
С этим "уменьшительно-заменительным" подходом скоро единицы в СИ пора будет менять.
Кончайте прибедняться. Вы хоть раз видели худую пенсионерку? Они же все толстые, как шары. Уменьшение упаковок пойдёт им только на пользу.
Ну если ты тоже будешь дешевым говном питаться, таким же станешь
Маркетологам-шринкфляторам нужно платить зарплату с учётом шринкфляции.
Так молоко легче воды! Как в 900мл мож быть 1кг?
капни каплю молока в стакан с водой. Всплывет или утонет?
Причем молоко полное говно. Взял я тут домик в деревне 3.5-6% впервые за долгое время и плеснул себе в какао. В результате куча пузыриков от растительного масла.
А вот какао с нашим молоком
Да вроде бы и раньше килограммовые пачки встречались.
Было бы правильно заставить указывать цену за литр молока на витрине, а на кассе умножать её на 0,95 или на 0,873.
Тогда покупатель будет выбирать между одинаковыми по объему продуктами
А что случилось? (С)
Воды долить влом стало?