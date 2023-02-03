Торговля
Киевский танк88

Производители стали чаще маскировать уменьшение объёма молока в пакете надписью «1 кг» — «Продажи.рф» Статьи редакции

Они не впервые прибегают к уловкам, чтобы не повышать цены напрямую.

  • Российские производители молочной продукции в 2022 году чаще указывали на упаковках молока, сливок и кефира вес продукта, а не его объём. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Продажи.рф», сравнив данные продаж одинакового набора магазинов в январе-декабре 2022-го с тем же периодом 2021-го. Данные приводит РБК.
  • Конкретные цифры по объёмам такой продукции в продаже исследователи не приводят. Как отмечает РБК, таким образом, в частности, маркируется молочная продукция «Бежин луг» и Viola. Производители указывают на упаковках один килограмм, 1000 г и их объём в миллилитрах, а иногда — только вес.
  • Danone, PepsiCo, «Велком» (Viola) и «Тульский молочный комбинат» («Бежин луг») пока не ответили на запросы издания.
  • Килограмм чуть меньше литра, что позволяет экономить около 3% продукта, отмечает издание. При этом в 2022 году цены на сырое молоко выросли — по данным Росстата, средняя цена реализации у сельхозпроизводителей увеличилась на 20,1% год к году, с 27,5 до 33 рублей за 1 кг.
  • В Союзмолоке пояснили, что на стоимости молока «отыгрывается» рост себестоимости его производства на протяжении нескольких лет: в 2022 году, по предварительным данным, его себестоимость выросла на 7-8% год к году, в 2020-м и 2021-м этот показатель в среднем по году составлял 16-20%.
  • Сотрудник одной из крупных торговых сетей отмечает, что надписи «1 кг» вместо «1 л» на пакетах молока стали появляться ещё несколько лет назад. Опрошенные РБК эксперты считают, что это — маркетинговые уловки, чтобы не повышать цены в кризис и сделать уменьшение объёма товара менее заметным для покупателей.
  • В феврале 2022 года ритейлеры также говорили об изменении упаковок и веса продуктов в России ради сохранения цен. Например, вес сладостей, кофе, молочных продуктов и макаронных изделий в упаковке уменьшился на 5-50 граммов, а пива — до 0,43 литра в банке.

#новость

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35 комментариев
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Южный мангал

Ну это не такой ахуй, чем когда жаришь на сковородке полкило замороженной рыбы, а готовое блюдо занимает 4 столовых ложки почему то

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D. Olko

АхАхаХа. Жиза :''(

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alva kerstin

а грибы? от полной сковородки остаётся микроложка какая-то или просто запах

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VBZASH

"сделать уменьшение объёма товара менее заметным для покупателей"

уже..

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Верный Орзэмэс

Я всё жду, когда этот тренд подхватят автозаправки.
Вот где веселуха будет! ))

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Dmitry Kruger

домик кстати еще с 14го года такой объем, так что я хз откуда нашли эти килограмы

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M-S-R

Ублюдки. Такое покупать нельзя

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Дантист

они наверное не от хорошей жизни так делают?

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M-S-R

С претензиями если есть пусть к президенту идут. Или зарплату себе уменьшают. Я как потребитель страдать точно не должен

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Михаил Барабаш

а в чем ты так неимоверно страдаешь?
Молоко дорожает, как и всё вокруг.
Ты можешь получить тот же литр за большие деньги, чем год назад. Или чуть меньше литра, за те же деньги, что и год назад.

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M-S-R

Я не страдаю. Я считаю, что это блядство и обман. Такую продукцию нельзя покупать. Чтобы эти производители сгинули и перестали отравлять все вокруг своими гениальными идеями

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Михаил Барабаш

Не покупай. Покупай честный литр.
Я куплю то, что посчитаю нужным в данный момент

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M-S-R

Мы с вами разные. Я считаю лежащее дерьмо на дороге отклонением. И его быть не должно.
А вы просто мимо пройдёте. Засрано все- да и пох. Достаточно просто не обращать внимания

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JewelRunner

Если они пойдут с претензиями к президенту, молока для тебя как потребителя, больше не будет в принципе.

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M-S-R

Не будет их - будут другие

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JewelRunner

После того, как увидят, что стало с предыдущими?

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Noi.se

-Здравствуйте, пробейте мне это молоко.
-С вас 89 рублей.
-всмысле, там же написано 79 рублей?
-это за упаковку 0.9753л. А у вас 0.9967844л

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Энтони Лавджой

Что-то вспомнилось

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D. Olko

Я такой: ага, пиво 0,45 , а не 0,5. Не буду принципиально покупать тех, кто маркетингово надувает меня. Через год вообще пиво перестал пить.
Теперь походу с молоком придётся завязать вскоре

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Leo Uvarov

Проснулись. Найти литровый пакет молока - практически невыполнимая задача уже много лет.
Видимо, кто-то сделал открытие, что плотность молока выше, чем у воды. Поздравляю.

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джекичян

Как же я орал в магазине

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M-S-R

В помойку эту гадость!

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Mansplaining

А чего орал? Ударился об бутылку?

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Вадим Д.

С этим "уменьшительно-заменительным" подходом скоро единицы в СИ пора будет менять.

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Handsome

Кончайте прибедняться. Вы хоть раз видели худую пенсионерку? Они же все толстые, как шары. Уменьшение упаковок пойдёт им только на пользу.

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Few

Ну если ты тоже будешь дешевым говном питаться, таким же станешь

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Jonas Kotovsky
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Слегка Придурковатый

Маркетологам-шринкфляторам нужно платить зарплату с учётом шринкфляции.

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Сергей Никитин

Так молоко легче воды! Как в 900мл мож быть 1кг?

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Leo Uvarov

капни каплю молока в стакан с водой. Всплывет или утонет?

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Стерлядка Вяленая

Причем молоко полное говно. Взял я тут домик в деревне 3.5-6% впервые за долгое время и плеснул себе в какао. В результате куча пузыриков от растительного масла.

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Стерлядка Вяленая

А вот какао с нашим молоком

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compostirony

Да вроде бы и раньше килограммовые пачки встречались.

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Alexey Dymov

Было бы правильно заставить указывать цену за литр молока на витрине, а на кассе умножать её на 0,95 или на 0,873.
Тогда покупатель будет выбирать между одинаковыми по объему продуктами

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تقي

А что случилось? (С)

Воды долить влом стало?

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