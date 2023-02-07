Торговля
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«Лента» начала тестировать «экономный» гипермаркет в Санкт-Петербурге Статьи редакции

Чтобы снизить цены, товары будут хранить в транспортной упаковке, а количество сервисов сократят «до минимума».

«Лента»
  • «Лента» откроет в Санкт-Петербурге «экономный» гипермаркет под названием «Лента эконом», рассказал ритейлер. Чтобы снизить цены в нём, компания откажется от некоторых операционных затрат.
  • Например, выкладывать товары в магазине будут в транспортных упаковках, количество дополнительных сервисов сократят «до минимума», ценники будут обновлять реже, а штатное расписание поменяют.
  • «Лента» уже внесла изменения в цены и ассортимент 35 категорий товаров. В феврале-апреле ритейлер продолжит вносить изменения, опираясь на обратную связь от покупателей и показатели плотности продаж.
  • В январе 2021 года «Лента» уже запустила сеть дискаунтеров «365+». Первые магазины заработали в Новосибирске и Барнауле, но ритейлер за два года так и не расширил формат.
  • Свои дискаунтеры есть у «Магнита» — «Моя цена», и у X5 Retail — «Чижик». В России работает также сеть «Светофор» с магазинами-складами, где товары хранят на паллетах — деревянных подставках для грузов.

#новость #лента

2958 просмотров
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58 комментариев
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 Сергей Поляков

Недавно зашёл в магнит моя цена и осознал, что огурцы гладкие за 350 руб/кг не супер эконом

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Сергей Мельников

у магнита есть дискаунтер? О_о То есть у ЭТОГО есть еще и ДИСКАУНТЕР?

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6 комментариев
Rafa Ramazanov

Внутренний еврей не подсказал идти в отдел семян и что есть большой балкон ? 😁

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1 комментарий
jonewayne

Сезонное же. Я тоже вчера в магните от цен офигел, но возле дома есть ларёк, где конкретно сейчас огурцы дешевле и вкуснее, при этом есть дорогие позиции вроде огромной хурмы/граната без косточек по 600р за кг. В целом Лента пока в моём городе один из лучших вариантов, учитывая бесплатную доставку на дом в мой ПГТ в 15км от города)

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TNT Race

Бюджетка запустила буджетку,ауффф.Ждем когда Светофор, запустит свой дискаунтер. Летим в светлое будущее!

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Игорь Ромин

Вот на дискаунтер от Светофора я б посмотрел, учитывая что их магазы и так выглядят как бомжатники (и пахнут так же!), там будет коллаб с городской свалкой, мол, безотходный магазин под открытым небом

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1 комментарий
Rafa Ramazanov

Просто бюджетка выросла и стала большой, и теперь они родили бюджетку

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Владимир Владимирович

Это был бы самый интересный перфоменс

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Вадим Д.

Элитный ЛентоФор — тебя запустили!
А ценники останутся от обычной, видимо.

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Евгений Широков

С ценами впринципе какой-то пиздец там. Все по карте и дороже было даже до спеанальной операции.
А состояние магазина, если бытьконкретным один Воронежский, в плачевном состоянии. Везде мусор, в туалет страшно зайти, с продуктами обращаются хуй пойми как, алкашка только подходит для закупа и то, цены тоже высокие.

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p0sted

Жить стало лучше - жить стало веселее, товарищи!

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Деловой магнит

кто-то там в зале в этот момент кашлял даже)

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1 комментарий
Мария Зинченко

Я тут зашла в ленту, взвесила один гладкий огурец, поняла что цена 80 рублей за штуку 🫠

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Джошуа

Простите ради бога, мужа содержать дороже, извините если что

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3 комментария
Rafa Ramazanov

И зашла в магнит косметик и купила помаду по акции за 1399 😁

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3 комментария
Деловой магнит

*зачем?

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1 комментарий
Лена Головач

Они б лучше персонала набрали: как не зайдешь - вечно 1 касса при огромной очереди, кривые ценники, свалки, плесень в овощах/фруктах и прочее.

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Игорь Протасов

Так экономят

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Слегка Придурковатый

Скоро, кроме, пожалуй, Москвы и может быть Питера, только такие продуктовые магазины и останутся.

Тарам-парам-пам!

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D.

В Мск, например, Чижик и Фикс Прайс пользуется большой популярностью. Не нужно пиздить, что здесь стараются все покупать за оверпрайс.

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2 комментария
Юлек

Лента далеко не самый бюджетный магазин.

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muiren

На выхах сходил в соседний Авиапарк, и я устал ходить там, от людей, очередей, кучи ненужного ассортимента в том же Ашане (если 10 лет назад целую коляску там набирал, то сейчас взял меньше, чем в том же Перекрёстке). Думаю, в следующий раз в оффлайн вернусь нескоро.
Вот не понимаю, зачем эти новые гипермаркеты, которые нужно содержать, не лучше ли развивать онлайн-сторы?

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IE

Одно другому не мешает. Тут даже на vc люди в панике от цен на огурцы, а вы предлагаете платить за сбор и доставку товара. Доставка - это сервис, за это платить нужно.

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Npc

не рынок, а дискаунтер.

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Юрий Б.

Что по поводу цен на огурцы? Как-то обойдена эта тема

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Сергей Мельников

а, то есть не я один на днях удивился, что огурцы стоят дороже ананасов, манго и авокадо? Так это сезонная классика. У меня в телефоне фото от января 2016 с российскими оугрцами по 310 рублей в ашане.

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Джошуа

Да бросьте вы, очередная операция на головах граждан. 2 года назад простейшая морковь стоила до 160руб. Дефицит сахара посреди лета тоже уже приелся, сейчас вот огурцами решили отвлечь внимание.
Есть удобоваримая версия, вроде бы личинки огурцов то ли не посадили то ли они помёрзли от морозов которые были несколько недель назад. Похоже, так может быть, но уже не хочется верить государственным рассказам.

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VM Sprawl

И каждый покупатель будет сканировать продукты следующему в очереди 🙈🙈🙈

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Сергей Мельников

я, конечно, бесконечно далек от ритейла. но что-то мне кажется, что эконом-магазин не обязательно строить на системе "ангар с коробками, покупатели сами в них копаются" — возможно, снизить стоимость содержания магазина можно более технологичными решениями. Как например Победа, которая летает четко по графику, четко по правилам и только на новых самолетах с недорогим обслуживанием, а не на тридцатилетних бортах с пилотами-курсантами с постоянными опозданиями.

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BoS

На выходных заметил, что в обычной ленте часть товара стала выставляться в коробках, как в дискаунтерах

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Инженер-душнила

а может просто ЦЕНЫ НЕ ПОДНИМАТЬ БЛЯТЬ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ?

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Федор Русаков

Ну от ленты, кстати, можно ожидать чего-то нормального и недорогое. Всякие магниты, пятерки со своими красными ценами на здоровье уйдет больше чем на продукты за год

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Цуканова Екатерина

В моём городе ни магнита ни ленты ещё нет( Хотелось бы протестить конечно, что за магазины такие. А то слышу разные отзывы, кому нравиться, кому - нет.

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Джошуа

Что, неужели есть мухосранск задрипаней чем у меня?

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Яна Баранова

А можно Лента будет себя тестировать в Калининграде например?))))0

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Alexey Ignatov

уже пора убирать автоматические входные двери

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Denis Torbeev

о,как раз вовремя,как раз все беднеют

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Торт Скряба

Лента в Москве то еще никак не может свои магазины открыть, одни анонсы. Еще, бы, если им стратегию писала секретарша.

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Pingun

Вот и до центральных регионов начала российская реальность доходить. За Уралом уже давно вместо супермаркетов люди ходят в гаражи со стеллажами на которых стоят продукты в коробках

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Энтони Лавджой

Это типо победы ?

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