Metro начнёт развивать сеть шоурумов в России для мастер-классов рестораторов и презентаций их меню Статьи редакции
Арендовать площадки смогут клиенты ритейлера.
- С 2021 года Metro тестировала пилотный шоурум в Казани, а теперь открыла ещё один в Нижнем Новгороде, пишет Shopper's со ссылкой на ритейлера. В 2023 году компания планирует открыть ещё несколько точек в других городах, но не называет их.
- Шоурум — это площадка для мастер-классов с кухней и выставочной зоной, где будут представлены товары собственных торговых марок Metro. Клиенты ритейлера — рестораторы и другой бизнес — смогут арендовать их для обучения своих поваров или презентаций меню.
- Там же клиенты смогут заключить договоры на поставки товаров Metro и узнать про новинки ассортимента для гостинично-ресторанного бизнеса. В Казани, по собственным данным, в 2022 году обучение прошли более 1300 шеф-поваров, а Metro заключила контракты с почти 1000 новых бизнес-партнёров.
- Немецкая Metro начала работать в России в 2000 году. Сейчас, по собственным данным, у компании в стране 93 магазина. Кроме гипермаркетов ритейлер развивает сеть продуктовых «Фасоль», академию с курсами для поваров Stanfood и другие проекты.
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ПрочёлMetro начнёт развивать сеть шаурмы в России
Так лучше: судя по скорости появления шаурмячных — самый ловкий и надёжный стартап.
главное хороший уголок у магазина найти, а дальше всё само по себе пойдёт)
а еще будут показывать мастер классы по изготовлению шаурмы
И правильно лепёшки делать
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Т.е. не истерят, не идут на поводу повесточки и развиваются, ведут бизнес. Хорошо, что здравомыслие у части бизнесменов еще осталось.
Смешно. Вы просто плоховато представляете себе процесс принятия решений относительно российского подразделения Метро. Там как у диплодока, пока до хвоста дойдет...
Смешно-несмешно, главное что бизнес работает, платит налоги, дает рабочие места. Ну и есть яйца у них, а это уже немало, в отличие от повесточных клоунов.
Платит налоги, которые идут на убийство украинцев, это теперь есть яица называется?в отличие от повесточных клоунов.
Кто в этой истории клоун это ещё вопрос открытый.
Т.е. налоги Метро идут на убийства (капля в море), а закупки газа и ископаемых государствами ЕС – нет?
Ей богу, может у вас в ЦИПСО уже что-то новое придумают?
Удачи -)
А что война закончилась, чтобы бизнес вести в стране-агрессоре?
Так они не уходили, как и Леруа, есть компании с яйцами
А писать комментарии на сайте в домене страны-агрессора?
Наконец то метро что то сделали кроме потерей долей рынка
С конскими ценами,как бы бесполезны шоурумы...
Это,как перед нищим,омарами,намазанными сверху черной икрой,трясти...денег то,все равно,на это нет...
Молодцы, сейчас как раз лучшее время занять ниши которые освободились. Метро конечно очень тяжелые на подьем и не сильно динамичные, но тут удивили
Показывать еду патриотам будут. Чтоб не забывали как выглядит. Купить то они ее больше не смогут 😂
Заебали скачивать мои комменты, запомнить не можете штоль?