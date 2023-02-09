Торговля
Шахматный Влад

Metro начнёт развивать сеть шоурумов в России для мастер-классов рестораторов и презентаций их меню Статьи редакции

Арендовать площадки смогут клиенты ритейлера.

  • С 2021 года Metro тестировала пилотный шоурум в Казани, а теперь открыла ещё один в Нижнем Новгороде, пишет Shopper's со ссылкой на ритейлера. В 2023 году компания планирует открыть ещё несколько точек в других городах, но не называет их.
  • Шоурум — это площадка для мастер-классов с кухней и выставочной зоной, где будут представлены товары собственных торговых марок Metro. Клиенты ритейлера — рестораторы и другой бизнес — смогут арендовать их для обучения своих поваров или презентаций меню.
  • Там же клиенты смогут заключить договоры на поставки товаров Metro и узнать про новинки ассортимента для гостинично-ресторанного бизнеса. В Казани, по собственным данным, в 2022 году обучение прошли более 1300 шеф-поваров, а Metro заключила контракты с почти 1000 новых бизнес-партнёров.
  • Немецкая Metro начала работать в России в 2000 году. Сейчас, по собственным данным, у компании в стране 93 магазина. Кроме гипермаркетов ритейлер развивает сеть продуктовых «Фасоль», академию с курсами для поваров Stanfood и другие проекты.

#новость #metro

561 просмотров
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19 комментариев
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 Вадим Д.

Прочёл

Metro начнёт развивать сеть шаурмы в России

Так лучше: судя по скорости появления шаурмячных — самый ловкий и надёжный стартап.

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Вадим Т.

главное хороший уголок у магазина найти, а дальше всё само по себе пойдёт)

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Timur Agaev

а еще будут показывать мастер классы по изготовлению шаурмы

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Иван Серик

И правильно лепёшки делать

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Иван Серик
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Igor Chimbur
В 2023 году компания планирует открыть ещё несколько точек в других городах

Т.е. не истерят, не идут на поводу повесточки и развиваются, ведут бизнес. Хорошо, что здравомыслие у части бизнесменов еще осталось.

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Алексей Прасковьин
Т.е. не истерят, не идут на поводу повесточки и развиваются, ведут бизнес.

Смешно. Вы просто плоховато представляете себе процесс принятия решений относительно российского подразделения Метро. Там как у диплодока, пока до хвоста дойдет...

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Igor Chimbur

Смешно-несмешно, главное что бизнес работает, платит налоги, дает рабочие места. Ну и есть яйца у них, а это уже немало, в отличие от повесточных клоунов.

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Eli
Смешно-несмешно, главное что бизнес работает, платит налоги, дает рабочие места. Ну и есть яйца у них, а это уже немало

Платит налоги, которые идут на убийство украинцев, это теперь есть яица называется?

в отличие от повесточных клоунов.

Кто в этой истории клоун это ещё вопрос открытый.

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Мох

Т.е. налоги Метро идут на убийства (капля в море), а закупки газа и ископаемых государствами ЕС – нет?
Ей богу, может у вас в ЦИПСО уже что-то новое придумают?

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Февраль Камшотов

Удачи -)

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Кирилл Кириллов

А что война закончилась, чтобы бизнес вести в стране-агрессоре?

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Maxim Z

Так они не уходили, как и Леруа, есть компании с яйцами

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Доктор Богомол Тобогган

А писать комментарии на сайте в домене страны-агрессора?

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Alexandra Temnikova

Наконец то метро что то сделали кроме потерей долей рынка

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Newuser37

С конскими ценами,как бы бесполезны шоурумы...
Это,как перед нищим,омарами,намазанными сверху черной икрой,трясти...денег то,все равно,на это нет...

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Андрей Комягин

Молодцы, сейчас как раз лучшее время занять ниши которые освободились. Метро конечно очень тяжелые на подьем и не сильно динамичные, но тут удивили

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Eli

Показывать еду патриотам будут. Чтоб не забывали как выглядит. Купить то они ее больше не смогут 😂

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Eli

Заебали скачивать мои комменты, запомнить не можете штоль?

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