Бренд и сайт книжной сети «Республика» выставят на продажу Статьи редакции
Новый правообладатель может открыть магазины под тем же названием, но и нынешний владелец сети сможет использовать бренд и после продажи.
- В рамках банкротства «Республики» 23 марта пройдут торги, на которые выставлены товарные знаки книжной сети, её Android-приложение и сайт, пишет «Коммерсантъ». Начальная цена — 53,5 млн рублей.
- Среди активов, которые выставят на продажу — товарные знаки «Республика», «Respublica», «Республика книг», «ipublica», «Айпублика», дизайн концепция «Made in Respublica» и дизайн-концепция оформления бумажных пакетов.
- После продажи лицензиат книжной сети ООО «Пролайф», которое сейчас управляет «Республикой», может и дальше использовать её товарный знак. А новый правообладатель может запустить магазины под тем же названием. В случае споров с ним «Пролайф» готово сменить название на другое — «уже зарекомендовавшее себя в Казахстане». «Ъ» предполагает, что речь об магазинах «Меломан» и Marwin.
- Опрошенные издание эксперты считают, что бренд «Республики» узнаваем, но вряд ли будет интересен существующим игрокам на книжном рынке. Однако он может заинтересовать новичков.
- «Республика» была одной из крупнейших сетей книжных магазинов в России — в неё входило 40 точек. Сеть принадлежала Вадиму Дымову. В 2020 году большинство магазинов закрылось из-за финансовых проблем на фоне ограничений, оставшиеся перешли в управление «Пролайф».
- В апреле 2021-го Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление сети о собственном банкротстве. Долг «Республики» составлял 802 млн рублей, из них «Эксмо-АСТ» требовала 158,1 млн рублей. В декабре, после начала банкротства, «Республика» перешла под контроль казахстанского бизнесмена Игоря Дериглазова. На январь 2023-го у сети осталось только восемь магазинов в Москве.
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Назвали бы диктатурой глядишь и выжили бы
Республику захотели они ишш. Не нужон он нам, ваш республиканский строй. Один народ-один саурон
Распублику они захотели ДАИШ
магазин " у царя" сразу понятно что за страна
империей тогда уж
Сталин поинтересовался у авторов будущего автомобиля «Победа», рабочее название тогда было «Родина»:
— Почем будете “Родину” продавать?
А тут целая Республика (-:но и нынешний владелец сети сможет использовать бренд и после продажи
И будет две Республики.
А потом республика будет наносить ответный удар)
Всегда интересовал момент, победу не зазорно продавать?))
В империю потом переименует. Скриньте
Империя Республик. Советских.
Новый правообладатель может открыть магазины под тем же названием- зачем,можно же придумать лучше
Книги и точка, например
Учитывая как они придумывают названия, где они додумались до «вкусно и точка», лучше не надо)
Зато сразу понятно, что это публичный сортир
Долгов под один миллиард, а активы продают за 50 миллионов, итого кредиторам в лучшем случае достанется 5%, в худшем ничего.
Там такие активы, конечно. Какое-то приложение, название и тг-канал ещё до кучи к таким активам
Огромной маржи с продажи бумажных книг не хватило?)
Разворовали, да растранжирили походу все бабки. Какое-то приложение вон делали. Ну бред же
Могу забрать за 1 копейку
Помню классные магазины Союз. Они нравились больше
Для него уже есть новое название. «Крупнейшая геополитическая катастрофа»
Классные были магазины(
Не люблю политот комментарии, но почему то мозг зациклился на этом месте и показал картинку не по тексту(
Несколько лет назад там появился новый директор по чему-то там, который решал что продавать, а что нет и стратегию продаж определял. Вот он всё просрал (мнение сотрудников - не моё).
Почему не выжили? Потому что в цифровой экономике бизнесом должны управлять не торгаши, а продакт-менеджеры.
"Новый правообладатель может открыть магазины под тем же названием" кому нахер нужен бренд в современном мире? Всем насрать на республику
вау здорово на самом деле