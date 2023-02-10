Торговля
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Бренд и сайт книжной сети «Республика» выставят на продажу Статьи редакции

Новый правообладатель может открыть магазины под тем же названием, но и нынешний владелец сети сможет использовать бренд и после продажи.

  • В рамках банкротства «Республики» 23 марта пройдут торги, на которые выставлены товарные знаки книжной сети, её Android-приложение и сайт, пишет «Коммерсантъ». Начальная цена — 53,5 млн рублей.
  • Среди активов, которые выставят на продажу — товарные знаки «Республика», «Respublica», «Республика книг», «ipublica», «Айпублика», дизайн концепция «Made in Respublica» и дизайн-концепция оформления бумажных пакетов.
  • После продажи лицензиат книжной сети ООО «Пролайф», которое сейчас управляет «Республикой», может и дальше использовать её товарный знак. А новый правообладатель может запустить магазины под тем же названием. В случае споров с ним «Пролайф» готово сменить название на другое — «уже зарекомендовавшее себя в Казахстане». «Ъ» предполагает, что речь об магазинах «Меломан» и Marwin.
  • Опрошенные издание эксперты считают, что бренд «Республики» узнаваем, но вряд ли будет интересен существующим игрокам на книжном рынке. Однако он может заинтересовать новичков.
  • «Республика» была одной из крупнейших сетей книжных магазинов в России — в неё входило 40 точек. Сеть принадлежала Вадиму Дымову. В 2020 году большинство магазинов закрылось из-за финансовых проблем на фоне ограничений, оставшиеся перешли в управление «Пролайф».
  • В апреле 2021-го Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление сети о собственном банкротстве. Долг «Республики» составлял 802 млн рублей, из них «Эксмо-АСТ» требовала 158,1 млн рублей. В декабре, после начала банкротства, «Республика» перешла под контроль казахстанского бизнесмена Игоря Дериглазова. На январь 2023-го у сети осталось только восемь магазинов в Москве.
Торговля
Татьяна Афанасьева
Почему не выжила «Республика» — сеть с идеей сделать книжные магазины модными Статьи редакции

«Былое величие» компании собирается вернуть новый владелец.

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#новость #республика

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27 комментариев
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 Илья Самойлов

Назвали бы диктатурой глядишь и выжили бы

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Олег Трулев

Республику захотели они ишш. Не нужон он нам, ваш республиканский строй. Один народ-один саурон

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умный человек

Распублику они захотели ДАИШ

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Юрий Климов

магазин " у царя" сразу понятно что за страна

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Таир Бакиев

империей тогда уж

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Вадим Д.

Сталин поинтересовался у авторов будущего автомобиля «Победа», рабочее название тогда было «Родина»:
— Почем будете “Родину” продавать?

А тут целая Республика (-:

но и нынешний владелец сети сможет использовать бренд и после продажи

И будет две Республики.

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Sergey Tischenko

А потом республика будет наносить ответный удар)

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Михаил Загоскин

Всегда интересовал момент, победу не зазорно продавать?))

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M-S-R

В империю потом переименует. Скриньте

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Вадим Д.

Империя Республик. Советских.

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Эльчин Ибрагимов

Новый правообладатель может открыть магазины под тем же названием- зачем,можно же придумать лучше

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Serghei Maveriz

Книги и точка, например

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Sergey Tischenko

Учитывая как они придумывают названия, где они додумались до «вкусно и точка», лучше не надо)

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M-S-R

Зато сразу понятно, что это публичный сортир

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Pasha Z

Долгов под один миллиард, а активы продают за 50 миллионов, итого кредиторам в лучшем случае достанется 5%, в худшем ничего.

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M-S-R

Там такие активы, конечно. Какое-то приложение, название и тг-канал ещё до кучи к таким активам

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Арсений Чекалов

Огромной маржи с продажи бумажных книг не хватило?)

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M-S-R

Разворовали, да растранжирили походу все бабки. Какое-то приложение вон делали. Ну бред же

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M-S-R

Могу забрать за 1 копейку

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Михаил Александрович

Помню классные магазины Союз. Они нравились больше

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Sergey Tischenko

Для него уже есть новое название. «Крупнейшая геополитическая катастрофа»

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Mr Gold

Классные были магазины(

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Александр Ларин
бренд «Республики» узнаваем, но вряд ли будет интересен существующим игрокам

Не люблю политот комментарии, но почему то мозг зациклился на этом месте и показал картинку не по тексту(

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Алексей С.

Несколько лет назад там появился новый директор по чему-то там, который решал что продавать, а что нет и стратегию продаж определял. Вот он всё просрал (мнение сотрудников - не моё).

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Торт Скряба

Почему не выжили? Потому что в цифровой экономике бизнесом должны управлять не торгаши, а продакт-менеджеры.

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Торт Скряба

"Новый правообладатель может открыть магазины под тем же названием" кому нахер нужен бренд в современном мире? Всем насрать на республику

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Зубр

вау здорово на самом деле

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