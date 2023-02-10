В 2022-м россияне чаще покупали в интернете средства для ухода, а по акции стали брать меньше товаров — исследование Статьи редакции
«Яндекс Маркет» и GfK Rus провели ежегодное исследование российской аудитории интернет-магазинов.
Для исследования опросили 4,2 тысячи онлайн-покупателей в возрасте 16-55 лет и провели телефонный опрос 2,4 тысячи человек.
Онлайн-аудитория магазинов стала расти быстрее
Доля жителей городов, которые хотя бы раз за год сделали онлайн-покупку, выросла до 58%, на 6 п.п. год к году. В Москве доля онлайн-покупателей — 76%, (+6 п.п.). В малых городах и сёлах совершает онлайн-покупки каждый второй житель. Доля онлайн-покупателей в городах выросла за год на 4 п.п. — до 65%.
Рост аудитории в основном происходит за счёт женщин в возрасте 16-24 лет. Доля женщин выросла до 65%, мужчин — до 51%. Доля онлайн-покупателей в возрасте 16-24 лет выросла за год на 15 п.п., до 69%. Продолжает также расти аудитория старше 45 лет.
Также стало больше покупателей со средним доходом, их доля выросла на 14 п.п. за год, до 76%. Среди аудиторий с доходом ниже среднего и выше среднего — 59% покупают онлайн. Семьи с детьми покупают чаще (64%), чем без детей (58%).
Доля онлайн-покупок по акции впервые снизилась за последние пять лет
В 2021 году 80% онлайн-покупателей отмечали, что их последняя покупка в интернете была со скидкой, в 2022-м доля снизилась до 77%. Каждый второй считает, что скидка важна, но не важнее других условий.
Среди популярных причин для онлайн-покупок респонденты отметили возможность сэкономить (52%), заказать всё необходимое в одном месте (46%), никуда не ехать и сэкономить время (46%).
Средства личной гигиены стали покупать онлайн чаще, чем одежду
Среди категорий товаров, которые покупали именно в российских интернет-магазинах за последний год, 58% отметили средства личной гигиены (для ухода за телом, лицом, волосами). Это значит, что среди всех интернет-покупателей большинство приобретало товары в этой категории хотя бы раз за год.
Лидер прошлого года — категория одежды и обуви — заняла второе место (56%). На третьем месте — продукты (55%).
Если рассматривать российские и иностранные интернет-магазины вместе, то одежда и обувь остаётся на первом месте по охвату (65%).
42% онлайн-покупателей покупали б/у товары. Самые популярная категория в сегменте — электроника (смартфоны и планшеты). На втором месте — одежда и обувь (чаще покупают взрослую, чем детскую). На третьем месте — автозапчасти.
Самовывоз популярней, чем курьерская доставка
Самовывоз — самый популярный способ доставки, им пользовались 74% опрошенных. 53% считают его самым удобным.
Если говорить про курьерскую доставку, каждый второй считает наиболее удобным срок доставки на следующий день после покупки.
35% хотели бы получить товар в день заказа, и 34% опрошенных действительно получали свой заказ в этот же день при последней покупке.
В 2021 году доля заказов, оформленных со смартфона, впервые обошла долю покупок с десктопа (59% против 36%). Этот показатель продолжил расти и в 2022 году (64% против 31%).
С компьютеров заказывают электронику и бытовую технику. Со смартфонов — продукты, детскую одежду и товары для ухода за детьми, декоративную косметику и парфюмерию.
Покупали густой лес?
Похоже не все поймут твой при чем здесь лес, но получается, что россияне, действительно, покупают теперь лесной массив для личной гигиены 🤪
а я всё чащи замечаю...
Многое обретает смысл, если «чаще» заменить на «чащи»
Интересная раса. Из какого рпг?
Из заголовка к этой статье о приобретении россиянами «чащи»
Отдельный вид россиян. Обычно ходят с березовыми флагами)
Ну а что, густой лес — прекрасное средство для ухода.
эскапизм - как отдельный вид прекрасного?
выкупали такой себе лес, а потом уже делали густой)
"Доля онлайн-покупок по акции впервые снизилась" потому что никаких акций на маркетплейсах нет
Получается- люди стали что-то подозревать про 90% распродажи ……
В заголовке ошибка... чащи покупают
Лесные хозяйства строить будут, значит.
эх, плодопитомники пойдут, заживём
Я ломал мозг, либо после чащи нет запятой, либо все таки ошибка )
Ну конечно, они в чаще опрос среди грибников провели, там интернета нет, какие онлайн-покупки :D
Где те люди, которые уверяли меня две недели назад, что трафик из ТЦ перешёл в онлайн?
Я эти басни слышу с 2020.
вам повезло что только с 2020, они ещё раньше пошли)
Падажжи, так из этого опроса следует, что рост интернет-торговли идёт. Это не доказывает?
Кажется, статью дополнили. Сейчас более полная и подробная картина
Маша молодец, хороший прием. Напиши кривой текст с ошибками и получи кучу коментов. Не важно каких и о чем.
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зумер VC 2023
пися попа
Я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи!
Пойду чтоле гелик в кредит на 2000 лет возьму. 🤤
Заметила, что онлайн всегда дешевле, чем в физических магазинах. Поэтому и книги, и косметику беру онлайн)
Пиздёж. Почти всегда дороже.
Когда как на самом деле...
Удалёнка делает своё дело
Там банально определенные марки прокладок заканчивались в офлайн рознице и люди скупали остатки в маркетплейсах.
Богатеем видать.
Ну кстати да, мне босс например проиндексировал зп на 20% в связи с "обстановкой в мире".
а ты на всю двадцатку чипсиков закупил?)
Я к лету худеть начинаю :0
Ты мне это в марте говорил, в прошлом, после того как в Призме уходящей пошерудил всё)))
Я в процессе, не дави на меня! :(((
Хорошо, ни в коем случае.
Чтоб у тебя всё получилось!
А ты контрольные шорты достал?
АБЬЮЗ АБЬЮЗ
Это - типичная отговорка тех, у кого нет денег на еду
у вас адекватный босс
по акции стали меньше покупать,но в интернете непонятно какого качества продукцию начали покупать
:(
"Доля женщин выросла до 65%, мужчин — до 51%" - эээ, до 146% не дотянули?)
Это не та доля, на которую вы подумали)
Авторка имела в виду, что из выборки 16-55 городских жителей 65% тетек и 51% дядек покупают онлайн всякую ерундень.
Зато есть куда стремиться в будущем )))
так а акций никаких не было , чтоб по акции что-то покупать
Я наоборот распродаю все, а не покупаю.
Статься писать 4-й кошка-жена умный китайца кто выиграть подряд за 77 тарелка с вкусная рис и водка?
Из курса макроэкономики мне запомнилось, что во время кризиса растут продажи косметики, потому что на крупные вещи не хватает денег, а порадовать себя хочется, ибо всё плохо. ЧТД(