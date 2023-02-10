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Торговля
Маша Цепелева

В 2022-м россияне чащи покупали в интернете средства для ухода, а по акции стали брать меньше товаров — исследование Статьи редакции

«Яндекс Маркет» и GfK Rus провели ежегодное исследование российской аудитории интернет-магазинов.

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Для исследования опросили 4,2 тысячи онлайн-покупателей в возрасте 16-55 лет и провели телефонный опрос 2,4 тысячи человек.

Онлайн-аудитория магазинов стала расти быстрее

Доля жителей городов, которые хотя бы раз за год сделали онлайн-покупку, выросла до 58%, на 6 п.п. год к году. В Москве доля онлайн-покупателей — 76%, (+6 п.п.). В малых городах и сёлах совершает онлайн-покупки каждый второй житель. Доля онлайн-покупателей в городах выросла за год на 4 п.п. — до 65%.

Изображение «Яндекса»

Рост аудитории в основном происходит за счёт женщин в возрасте 16-24 лет. Доля женщин выросла до 65%, мужчин — до 51%. Доля онлайн-покупателей в возрасте 16-24 лет выросла за год на 15 п.п., до 69%. Продолжает также расти аудитория старше 45 лет.

Также стало больше покупателей со средним доходом, их доля выросла на 14 п.п. за год, до 76%. Среди аудиторий с доходом ниже среднего и выше среднего — 59% покупают онлайн. Семьи с детьми покупают чаще (64%), чем без детей (58%).

Доля онлайн-покупок по акции впервые снизилась за последние пять лет

В 2021 году 80% онлайн-покупателей отмечали, что их последняя покупка в интернете была со скидкой, в 2022-м доля снизилась до 77%. Каждый второй считает, что скидка важна, но не важнее других условий.

Среди популярных причин для онлайн-покупок респонденты отметили возможность сэкономить (52%), заказать всё необходимое в одном месте (46%), никуда не ехать и сэкономить время (46%).

Средства личной гигиены стали покупать онлайн чаще, чем одежду

Среди категорий товаров, которые покупали именно в российских интернет-магазинах за последний год, 58% отметили средства личной гигиены (для ухода за телом, лицом, волосами). Это значит, что среди всех интернет-покупателей большинство приобретало товары в этой категории хотя бы раз за год.

Лидер прошлого года — категория одежды и обуви — заняла второе место (56%). На третьем месте — продукты (55%).

Если рассматривать российские и иностранные интернет-магазины вместе, то одежда и обувь остаётся на первом месте по охвату (65%).

42% онлайн-покупателей покупали б/у товары. Самые популярная категория в сегменте — электроника (смартфоны и планшеты). На втором месте — одежда и обувь (чаще покупают взрослую, чем детскую). На третьем месте — автозапчасти.

Самовывоз популярней, чем курьерская доставка

Самовывоз — самый популярный способ доставки, им пользовались 74% опрошенных. 53% считают его самым удобным.

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Если говорить про курьерскую доставку, каждый второй считает наиболее удобным срок доставки на следующий день после покупки.

35% хотели бы получить товар в день заказа, и 34% опрошенных действительно получали свой заказ в этот же день при последней покупке.

В 2021 году доля заказов, оформленных со смартфона, впервые обошла долю покупок с десктопа (59% против 36%). Этот показатель продолжил расти и в 2022 году (64% против 31%).

С компьютеров заказывают электронику и бытовую технику. Со смартфонов — продукты, детскую одежду и товары для ухода за детьми, декоративную косметику и парфюмерию.

#новость

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29 комментариев
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 Pyro Fury

Покупали густой лес?

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Bratishka

Похоже не все поймут твой при чем здесь лес, но получается, что россияне, действительно, покупают теперь лесной массив для личной гигиены 🤪

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Громадный меч

Интересная раса. Из какого рпг?

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Bratishka

Из заголовка к этой статье о приобретении россиянами «чащи»

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Cukini

Отдельный вид россиян. Обычно ходят с березовыми флагами)

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Торт Скряба

"Доля онлайн-покупок по акции впервые снизилась" потому что никаких акций на маркетплейсах нет

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Антон Большаков

В заголовке ошибка... чащи покупают

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Роллон Пешеход

Лесные хозяйства строить будут, значит.

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Школьный огонь

эх, плодопитомники пойдут, заживём

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Антон Большаков

Я ломал мозг, либо после чащи нет запятой, либо все таки ошибка )

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Пабы старой Руси

Где те люди, которые уверяли меня две недели назад, что трафик из ТЦ перешёл в онлайн?

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Zloy Marketolog

Ну конечно, они в чаще опрос среди грибников провели, там интернета нет, какие онлайн-покупки :D

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Иван Серик

Я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи!

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Сексорцист Милфхантерович

Богатеем видать.

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Сексорцист Милфхантерович

Ну кстати да, мне босс например проиндексировал зп на 20% в связи с "обстановкой в мире".

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Школьный огонь

а ты на всю двадцатку чипсиков закупил?)

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Сексорцист Милфхантерович

Я к лету худеть начинаю :0

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Школьный огонь

Ты мне это в марте говорил, в прошлом, после того как в Призме уходящей пошерудил всё)))

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F-117

Это - типичная отговорка тех, у кого нет денег на еду

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Виктор Сивашев

у вас адекватный босс

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Тётя Сара Моргенштерн

по акции стали меньше покупать,но в интернете непонятно какого качества продукцию начали покупать

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Сексорцист Милфхантерович

:(

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Энтони Лавджой

Я наоборот распродаю все, а не покупаю.

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Василиса Жилина

Заметила, что онлайн всегда дешевле, чем в физических магазинах. Поэтому и книги, и косметику беру онлайн)

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Слегка Придурковатый

Пиздёж. Почти всегда дороже.

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Любовный хичхакер
Средства личной гигиены стали покупать онлайн чаще, чем одежду

Удалёнка делает своё дело

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Егор Егоров

Маша молодец, хороший прием. Напиши кривой текст с ошибками и получи кучу коментов. Не важно каких и о чем.

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Сергей Леопольдович

Статься писать 4-й кошка-жена умный китайца кто выиграть подряд за 77 тарелка с вкусная рис и водка?

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ilia

"Доля женщин выросла до 65%, мужчин — до 51%" - эээ, до 146% не дотянули?)

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