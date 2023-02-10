«Яндекс Маркет» и GfK Rus провели ежегодное исследование российской аудитории интернет-магазинов.

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Для исследования опросили 4,2 тысячи онлайн-покупателей в возрасте 16-55 лет и провели телефонный опрос 2,4 тысячи человек.

Онлайн-аудитория магазинов стала расти быстрее

Доля жителей городов, которые хотя бы раз за год сделали онлайн-покупку, выросла до 58%, на 6 п.п. год к году. В Москве доля онлайн-покупателей — 76%, (+6 п.п.). В малых городах и сёлах совершает онлайн-покупки каждый второй житель. Доля онлайн-покупателей в городах выросла за год на 4 п.п. — до 65%.

Изображение «Яндекса»

Рост аудитории в основном происходит за счёт женщин в возрасте 16-24 лет. Доля женщин выросла до 65%, мужчин — до 51%. Доля онлайн-покупателей в возрасте 16-24 лет выросла за год на 15 п.п., до 69%. Продолжает также расти аудитория старше 45 лет.

Также стало больше покупателей со средним доходом, их доля выросла на 14 п.п. за год, до 76%. Среди аудиторий с доходом ниже среднего и выше среднего — 59% покупают онлайн. Семьи с детьми покупают чаще (64%), чем без детей (58%).

Доля онлайн-покупок по акции впервые снизилась за последние пять лет

В 2021 году 80% онлайн-покупателей отмечали, что их последняя покупка в интернете была со скидкой, в 2022-м доля снизилась до 77%. Каждый второй считает, что скидка важна, но не важнее других условий.

Среди популярных причин для онлайн-покупок респонденты отметили возможность сэкономить (52%), заказать всё необходимое в одном месте (46%), никуда не ехать и сэкономить время (46%).

Средства личной гигиены стали покупать онлайн чаще, чем одежду

Среди категорий товаров, которые покупали именно в российских интернет-магазинах за последний год, 58% отметили средства личной гигиены (для ухода за телом, лицом, волосами). Это значит, что среди всех интернет-покупателей большинство приобретало товары в этой категории хотя бы раз за год.

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Лидер прошлого года — категория одежды и обуви — заняла второе место (56%). На третьем месте — продукты (55%).

Если рассматривать российские и иностранные интернет-магазины вместе, то одежда и обувь остаётся на первом месте по охвату (65%).

42% онлайн-покупателей покупали б/у товары. Самые популярная категория в сегменте — электроника (смартфоны и планшеты). На втором месте — одежда и обувь (чаще покупают взрослую, чем детскую). На третьем месте — автозапчасти.

Самовывоз популярней, чем курьерская доставка

Самовывоз — самый популярный способ доставки, им пользовались 74% опрошенных. 53% считают его самым удобным.

Если говорить про курьерскую доставку, каждый второй считает наиболее удобным срок доставки на следующий день после покупки.

35% хотели бы получить товар в день заказа, и 34% опрошенных действительно получали свой заказ в этот же день при последней покупке.

В 2021 году доля заказов, оформленных со смартфона, впервые обошла долю покупок с десктопа (59% против 36%). Этот показатель продолжил расти и в 2022 году (64% против 31%).