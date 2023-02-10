Оценка возможных убытков Adidas от разрыва контракта с Канье Уэстом выросла почти втрое — до $748 млн Статьи редакции
Акции компании упали на 12%, это самое большое падение за два года.
- Adidas опубликовала финансовый прогноз на 2023 год и предупредила, что может понести убыток впервые за тридцать лет, сообщает Reuters.
- Компания рассматривает разные варианты использования своих запасов Yeezy, которые она создала вместе с Канье Уэстом. Но отказ от их продажи снизит выручку на €1,2 млрд ($1,3 млрд) в 2023 году, сообщил ритейлер.
- Если Adidas решит списать существующие запасы Yeezy, это снизит операционную прибыль на €500 млн. Также компания потратит до €200 млн на стратегический анализ, чтобы возобновить рост прибыли с 2024 года. В худшем случае это приведёт к убытку в €700 млн ($748 млн) в 2023-м.
- Выручка Adidas в 2022 году составила €669 млн, читая прибыль — €254 млн.
- Adidas разорвала контракт с Канье Уэстом в октябре 2022 года из-за его антисемитиских и других разжигающих ненависть высказываний. Тогда компания оценивала возможный ущерб в $246 млн и называла это «лишь краткосрочным сокращением прибыли, которое не скажется на финансовых показателях в дальнейшем».
- По данным на 2021 год, Уэсту принадлежало 100% Yeezy, но производила и продавала обувь Adidas. Тогда сумма отчислений рэперу с продаж кроссовок составила $190 млн.
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Вот жеж бабломойка )))
"Если Adidas решит списать существующие запасы Yeezy, это снизит операционную прибыль на €500 млн. Также компания потратит до €200 млн на стратегический анализ, чтобы возобновить рост прибыли с 2024 года. "
Можно я сделаю анализ за 199 млн? )))
Кстати обсудите в чем рулез Кантье Уэста. Чё за челик. В чём его хайповость? Он круче В. И. Ленина по интеллекту, написал больше томов? Сколько у него дивизий? Чем крут? Я так понял весь хайп в том, что он гитлера оправдал и белых перед черными. У нас на форуме Челябинска в разделе политсрача такие темы всего на час обсуждений, потом надоедает. А они так чо бомбят? Хотя тот же гитлер порубал советских людей куда больше, чем американцев - нам бомбить следовало бы сильнее...
Я заслушал один часовой подкаст Его у Лекса, пока убирался, на языке оригинала - такие банальные вещи перетирают, словно бабки на кухне цены на яйцо и картофель. Я ваще не проссал где цимес, банальщина какая-то.
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Не вопрос. С вас 198 млн, пожалуйста!
Сделай, кто мешает.
К тебе ж наверняка очередь из клиентов за стратегическим анализом стоит. Вот им и предложи
Вы на руспрофайле давно были? Видели графы прибыль/выручка, где выручка всегда либо минус, либо небольшая? Но владельцы этих компаний всегда имеют большие дома, несколько машин, яхты. Все бабло моют. Ибо у ООО не адекватные многоступенчатые налоги.
Вы не сделайте даже за 500 млн. долларов. Я как то читал стратег. анализ одного на тот момент маленького американского банка, работающего на деньги транснациональной компании.
Там пишут настолько детально, что кажется что это бред.
За два года по этой стратегии банк вырос в РФ. в 12 раз по общему активов. А потом пришел 2006 год, расцвет ипотеки и эту стратегию решили забросить - там ипотека была на 5 месте и запуск планировался в 2015 году
Банк вырос еще в 3 раза за 2007 год. Никто уже не думал о той стратегии.
Потом 2008 год, в январе банку из Америки прислали чувака, который быстро расписал, что всем пришла п..да.
И тогда заглянули в стратегию - там кризис 2008 года в общих чертах был указан, но на пару лет позже. И год 2015 был выбран как возможность завоевывать лидирующие позиции после кризиса.
Не знаю, сколько точно стоила стратегия, мне лишь намекнули что 50 млн долларов - было бы «слишком маленькой ценой»,
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Выручка Adidas в 2022 году составила €669 млн, читая прибыль — €254 млн.
Но отказ от их продажи снизит выручку на €1,2 млрд ($1,3 млрд) в 2023 году, сообщил ритейлер.
Либо Адидас это логистическая и производственная компания Канье и не более того, либо у вас что-то с цифрами не то.
В оригинале выручка Адидас за 2022 год 22511 млн евро, то есть 22,5 миллиарда.
Ну да, почти угадали.
только выиграли получается
Адидас со своими тремя полосками это просто отврат, им продажи только изики и делали последнее время
объясните почему они расторгли контракт с Канье
Потому что он адепт чего-то вроде "не всё так однозначно" и сказал, что видит в Гитлере и хорошие стороны. Сказал, что ему нравится Гитлер. А также призвал евреев простить Гитлера. Ну и до этого было множество скандалов с продвигаемым им лозунгом "White Lives Matter".
Путина вроде похвалил
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Да его каждая собака уже "отменяет"
Не вижу комментарии СКИИЛЗа в топике
А в чем проблема продавать их как контерфейты/реплики через всяких реселлеров
если только по себестоимости (по $5-10 за любую пару), а они же жадные - хотят с маржой в 10000% впаривать свои поделки
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go woke go broke
Имидж бренда, если всплывет еще больше потеряют
они там столь упорото лицемерные, что в тыщу анусов гадят одновременно
речь Кани была аккуратна и сбалансирована... чего эти умные люди так взбеленились - загадка, вот пусть теперь расхлебывают
Аналитики у них хорошо устроились. Всех уволить. Нанять нейросеть.
Антисемиты приносят неплохую прибыль оказывается
а кто тут в прибыли? как я понимаю все в убытке
А куда кроссы денут? Африку обуют?
Капиталист сожжет или выкинет на свалку, ибо уже обутые люди не будут покупать новые кроссовки
коррупции у них не существует, ога ога
да че вы, верните деда