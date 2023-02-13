Wildberries анонсировал новую программу выплат партнёрским ПВЗ — с учётом расположения пункта, его рейтинга и другого Статьи редакции
Маркетплейс рассчитывает перевести все партнёрские пункты выдачи на новые тарифы в течение 2023 года.
- Компания объявила, что разрабатывает новую программу выплат владельцам партнёрских пунктов выдачи заказов на основе обратной связи от предпринимателей. Эта система будет учитывать «все возможные особенности каждого отдельно взятого пункта».
- Например, количество жителей и их уровень жизни в населённом пункте, расположение ПВЗ относительно торговых центров и транспортных развязок, стоимость аренды, характер застройки и инфраструктуру, площадь ПВЗ и его рейтинг.
- В Wildberries уточнили vc.ru, что часть этой информации есть в официальных источниках, расчёты компания проводит сама. Сейчас проходит первый этап — ритейлер определяет индивидуальные показатели. Перевести все партнёрские ПВЗ на новые тарифы он планирует в течение 2023 года, но детали не раскрывает.
- На какие минимальные и максимальные выплаты смогут рассчитывать партнёрские ПВЗ в компании не ответили — они индивидуальные.
- В Wildberries считают, что новая система будет более гибкой и позволит предпринимателям повысить свои доходы, поскольку раньше тарифы не учитывали, например, расположение каждого пункта и застройку рядом. В конце января 2023 года маркетплейс представил программу субсидирования партнёров для открытия ПВЗ в определённых регионах.
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Новая программа наебки продавцов и покупателей. Судя по тому, что предметно в самой статье не сказано, а одна вода, то так оно и будет.
В случае если уровень жизни в городе меньше, чем ожидает Wildberries, то владельцы пункта выдачи должны будут его повышать?
Ну а кто это должен делать? Путин что ли?
Мне кажется, правильное и нужное начинание. Пусть они и занимаются всеми благотворительными инициативами, а wb будет получать налоговые льготы
Какие такие налоговые льготы? Не положены льготы, нужно пояса подзатянуть.
Это кому надо льготы, этим положено)
вот нехорошие, везде лазейку ищут, лишь бы не работать)
По итогу платить будут меньше.
Бакальчук, так и скажи что просто не хочется платить ПВЗ.
Уровень блять жизни, характер застройки, уровень Ph в крови владельца.
Приезжайте ко мне на Дальний Восток, я покажу уровень жизни, и все возможные его особенности.
"уж лучше вы к нам"
Мне кажется идея в том, что бы с популярных пвз в хороших местах с большим трафиком, стрясти побольше денег
Покажи мне? Я как раз с ДВ, что не так с уровнем жизни?
И как это должно влиять на уровень выплат? Уверен что опять изменения ведут к тому, чтобы платить меньше владельцем ПВЗ.
ПВЗ разделят на: загаженные и полностью загаженные? Как у них так получается? У других МП ведь есть нормальные, чистые/опрятные пункты, и отстойные.
скорее всего это зависит от загруженности самого пункта, бывает такое что люди что-то заказывают, но потом не забирают товар или забирают через время, и всё это там в пункте остается и тем самым гадится. Других вариантов я не вижу тут
Оплачивают и не забирают? Это что то новенькое
Уже много лет не пользуюсь WB именно из за их отношения как к покупателям, так и к продавцам. То ли дело la moda
В качестве эпиграфа хотелось бы привести слова Эпикура.Хотелось бы но я их не знаю
ВБ пидарасы! Если у организации нет горячей линии для клиентов/поставщиков, то по моему мнению они пидарасы и мошенники
Если кто-то меняет программу, то значит хочет зарабатывать больше. Не думаю, что это будет выгодно всем, кроме ВБ
Еще новость для селлеров, кто в теме:
Начисления по логистике в отчетах о продажах будут отражаться по дате фактической продажи товара на ПВЗ либо отмены клиентом.
Изменения вступили в силу с 6 февраля.
Раньше логистика отражалась по факту заказа товара покупателем.