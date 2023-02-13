«AliExpress Россия» планирует импортировать в Россию автозапчасти международных брендов и их аналоги — VPost Статьи редакции
Для этого компания получила соответствующие сертификаты.
- Маркетплейс 13 февраля по итогам испытаний получил больше десятка российских сертификатов соответствия на запчасти международных автомобильных брендов, по которым сможет в течение полугода ввозить детали в Россию, обнаружил VPost.
- Запчасти для испытаний компания завезла ещё в августе, уточняет издание. Редакция vc.ru обратилась в «AliExpress Россия» за комментарием, но на момент публикации заметки его не получила.
- Среди автозапчастей, которые сможет импортировать AliExpress — воздушные фильтры и ремни ГРМ (привода газораспределительного механизма) для Ford с заводов Ford в Великобритании, Германии, Мексике и США; натяжители цепей BMW, комплектующие для двигателя и термостаты для Mercedes Benz — с французского, немецкого и испанского заводов Daimler AG.
- Кроме того — комплектующие Audi из Германии, коленчатый вал для Cadillac с заводов General Motors из Таиланда, Мексики и Китая; термостаты для Volvo c заводов Gates Europe BVBA в США, Турции и Бельгии, лямбда-зонды Denso Corp (работает для Mazda и Toyota) из Японии, Китая и Индонезии; регуляторы давления, лямбда-зонды Bosch с китайских заводов; катушки зажигания Beru из Германии и Португалии и другие детали.
- С весны 2022 года Россия живёт в условиях дефицита запчастей для автомобилей, пишет издание. Из-за санкций большинство международных брендов прекратили поставлять в страну любые автокомплектующие — из-за этого их стоимость выросла: некоторые запчасти подорожали на 50-60%, в среднем рост составил 27,7%.
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А AliExpress Россия не планирует вернуть относительно нормальное приложение и сделать хоть что то с поддержкой?
Да уж. Новым приложением пользоваться невозможно. Вообще забил на Алик. По таком подходе. Они идиоты. Клиентов потеряли и все , переходом на новое приложение
оно не настолько плохое, чтобы отказываться от дешевых товаров их Китая
А они есть? Цены на все как на вб
Ну что же вы так сразу) они же член АКИТ, им это не нужно
Ну кстати, однажды, членство организации в АКИТ помогло мне выбить заказ, который не хотели отдавать, но боюсь это уже не будет работать)
вы что-то путаете
https://akit.ru/business/partners?type=member
а к чему им это, дохода такого не будет, легче детали продавать
Мне моя элементарнейшая логика говорит, улучшаешь сервис - больше продаешь - получаешь больше денег) но увы, похоже, это сферический конь в вакууме :)
у кого какой подход к делу, если бы они парились за приложение, то давно его сделали бы)
да их походу все и так устраивает
А оно у них когда-то было нормальным?
Нет, потому я и написал «относительно» нормальное. Относительно текущего приложения, предыдущее было еще куда ни шло
но вот только дальше оно никуда не пошло, а так вы правы
Когда уже будет новость о закрытии AliExpress Россия и о том, что снова можно покупать на алике
остается в такое только надеяться
не в ближайшем будущем(
Я думаю, наоборот, Скоро кончится этот кошмар и будете вспоминать, как плохой сон.🙂
Потом вместо запчасти BMW придет запчасть от дядюшки Ляо и техподдержка скажет ну а че ты хотел мы русские своих не обманываем
Даже не ответит
Как показывает практика, чаще всего обманывают русских...тьфу
Классика, знать надо
Кто-то может встретить меня с распредвалом на B57D30A на пункте самовывоза Тёплый Стан, 1а?))
- Как я Вас узнаю?
- Ну я девушка заметная, распредвал в руках держать буду.
Лучше коленвала - коленвал более солидный.😂
Так,тук, а третий цилиндр не хочет погулять или уже вылетел?
А зачем? Лучше сразу готовые машинки и наверное желательно не китайские и уж тем более не отечественные....
Желательно какие?
Что не так с китайскими?
Ну они китайские
только не известно какого качества будут эти автозапчасти
Вам же объяснили, что лучше не спрашивать, а если интересно очень, я могу ответить, но по секрету, между нами - от высшего до наинизшего.🤭
Скорее на алиэкпресс за коленчатым валом для Cadillac, ахвхв
Наконец-то Роман сообразил, что лучше выбрать коленвал - солидно.🥴
Как долго музыка для них играть будет? И компания и всех связанных с ней не объявят в санкционных пакетах, за помощь обходить санкции?
Блять, ну наконец-то смогу заказать коленвал на Али.