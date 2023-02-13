Торговля
Специальный череп

«AliExpress Россия» планирует импортировать в Россию автозапчасти международных брендов и их аналоги — VPost Статьи редакции

Для этого компания получила соответствующие сертификаты.

  • Маркетплейс 13 февраля по итогам испытаний получил больше десятка российских сертификатов соответствия на запчасти международных автомобильных брендов, по которым сможет в течение полугода ввозить детали в Россию, обнаружил VPost.
  • Запчасти для испытаний компания завезла ещё в августе, уточняет издание. Редакция vc.ru обратилась в «AliExpress Россия» за комментарием, но на момент публикации заметки его не получила.
  • Среди автозапчастей, которые сможет импортировать AliExpress — воздушные фильтры и ремни ГРМ (привода газораспределительного механизма) для Ford с заводов Ford в Великобритании, Германии, Мексике и США; натяжители цепей BMW, комплектующие для двигателя и термостаты для Mercedes Benz — с французского, немецкого и испанского заводов Daimler AG.
  • Кроме того — комплектующие Audi из Германии, коленчатый вал для Cadillac с заводов General Motors из Таиланда, Мексики и Китая; термостаты для Volvo c заводов Gates Europe BVBA в США, Турции и Бельгии, лямбда-зонды Denso Corp (работает для Mazda и Toyota) из Японии, Китая и Индонезии; регуляторы давления, лямбда-зонды Bosch с китайских заводов; катушки зажигания Beru из Германии и Португалии и другие детали.
  • С весны 2022 года Россия живёт в условиях дефицита запчастей для автомобилей, пишет издание. Из-за санкций большинство международных брендов прекратили поставлять в страну любые автокомплектующие — из-за этого их стоимость выросла: некоторые запчасти подорожали на 50-60%, в среднем рост составил 27,7%.

#новость #aliexpress

2130 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
36 комментариев
Написать комментарий...
 Sergei Taimaskin

А AliExpress Россия не планирует вернуть относительно нормальное приложение и сделать хоть что то с поддержкой?

Ответить
Развернуть ветку
Vitaliy

Да уж. Новым приложением пользоваться невозможно. Вообще забил на Алик. По таком подходе. Они идиоты. Клиентов потеряли и все , переходом на новое приложение

Ответить
Развернуть ветку
GPT-Либерал-смузихлёб

оно не настолько плохое, чтобы отказываться от дешевых товаров их Китая

Ответить
Развернуть ветку
IE

А они есть? Цены на все как на вб

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Поляков

Ну что же вы так сразу) они же член АКИТ, им это не нужно

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Taimaskin

Ну кстати, однажды, членство организации в АКИТ помогло мне выбить заказ, который не хотели отдавать, но боюсь это уже не будет работать)

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

вы что-то путаете
https://akit.ru/business/partners?type=member

Члены и партнёры - АКИТ
Члены и партнёры АКИТ: поиск членов и партнёров, краткая информация о компаниях, перечень…
akit.ru
Ответить
Развернуть ветку
Jeff Trump

а к чему им это, дохода такого не будет, легче детали продавать

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Taimaskin

Мне моя элементарнейшая логика говорит, улучшаешь сервис - больше продаешь - получаешь больше денег) но увы, похоже, это сферический конь в вакууме :)

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Раду

у кого какой подход к делу, если бы они парились за приложение, то давно его сделали бы)

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Смоляков

да их походу все и так устраивает

Ответить
Развернуть ветку
Иван Дэвидсон

А оно у них когда-то было нормальным?

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Taimaskin

Нет, потому я и написал «относительно» нормальное. Относительно текущего приложения, предыдущее было еще куда ни шло

Ответить
Развернуть ветку
Никита Борисов

но вот только дальше оно никуда не пошло, а так вы правы

Ответить
Развернуть ветку
Руслан

Когда уже будет новость о закрытии AliExpress Россия и о том, что снова можно покупать на алике

Ответить
Развернуть ветку
Елена Конструктивная

остается в такое только надеяться

Ответить
Развернуть ветку
Нина Кравчук

не в ближайшем будущем(

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Я думаю, наоборот, Скоро кончится этот кошмар и будете вспоминать, как плохой сон.🙂

Ответить
Развернуть ветку
Neo

Потом вместо запчасти BMW придет запчасть от дядюшки Ляо и техподдержка скажет ну а че ты хотел мы русские своих не обманываем

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Поляков

Даже не ответит

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Как показывает практика, чаще всего обманывают русских...тьфу

Ответить
Развернуть ветку
Andrew Sychev

Классика, знать надо

Ответить
Развернуть ветку
Довольный динозавр

Кто-то может встретить меня с распредвалом на B57D30A на пункте самовывоза Тёплый Стан, 1а?))

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

- Как я Вас узнаю?
- Ну я девушка заметная, распредвал в руках держать буду.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Лучше коленвала - коленвал более солидный.😂

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Так,тук, а третий цилиндр не хочет погулять или уже вылетел?

Ответить
Развернуть ветку
Боевой ящик

А зачем? Лучше сразу готовые машинки и наверное желательно не китайские и уж тем более не отечественные....

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Желательно какие?

Ответить
Развернуть ветку
And

Что не так с китайскими?

Ответить
Развернуть ветку
Andrew Sychev

Ну они китайские

Ответить
Развернуть ветку
Hank Coffe

только не известно какого качества будут эти автозапчасти

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Вам же объяснили, что лучше не спрашивать, а если интересно очень, я могу ответить, но по секрету, между нами - от высшего до наинизшего.🤭

Ответить
Развернуть ветку
Roman

Скорее на алиэкпресс за коленчатым валом для Cadillac, ахвхв

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Наконец-то Роман сообразил, что лучше выбрать коленвал - солидно.🥴

Ответить
Развернуть ветку
Yan

Как долго музыка для них играть будет? И компания и всех связанных с ней не объявят в санкционных пакетах, за помощь обходить санкции?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Блять, ну наконец-то смогу заказать коленвал на Али.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 36 комментариев
null