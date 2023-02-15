Wildberries начал тестировать оценки для клиентов — выставлять их будут работники ПВЗ Статьи редакции
Пока — для внутреннего пользования, позже на основе этих оценок клиенты маркетплейса смогут получить бонусы.
- С 15 февраля Wildberries начал тестировать во всех регионах присутствия новый инструмент — оценки для клиентов, рассказала компания.
- Ставить оценки будут представители компании «на основе взаимодействия с клиентом» — в первое время делать это будут сотрудники пунктов выдачи заказов. По каким критериям будут оценивать взаимодействие, не уточняется.
- Оценка при этом будет недоступна для покупателя, только маркетплейсу — для внутреннего использования. Позже её выведут и для клиентов.
- В будущем Wildberries планирует предлагать покупателям с высокой оценкой бонусы, дополнительные услуги и специальные предложения.
- Когда именно это случится, маркетплейс не раскрывает — пока это лишь тесты.
- Обновлено в 19:50. Источник vc.ru поделился с редакцией скриншотами того, как выглядит система оценок для ПВЗ: поставить можно от одной до пяти звёзд и оставить отзыв — сделать это можно в течение 12 часов. При этом, если оценка ниже пяти звезд, система попросит указать причину занижения. Среди них: мошенничество, хамство и «бывший сотрудник ПВЗ». В Wildberries подтвердили, что система выглядит так.
- Оценки для пользователей есть, например, в «Яндекс Такси»: рейтинг пассажиров появился в сервисе в 2020 году.
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Покупателям с оценкой ниже 4 вход в ПВЗ платный.
Вы че, это вайлдберриз. Выход платный.
🤣🤣🤣🤣
с учётом того что на чай ещё тоже копеечку им оставить надо будет))
:)
Да блин, теперь и заказы с дневником ходить забирать...
а как вы хотели? в 21 веке живем
Это вам не Америка. Жирная, в шортах и с немытой головой .
Придется накрасится, каблучки то-се.
Чёрное зеркало близко.
Кто смотрел тот поймет.
Социальный рейтинг вещь плохая только тогда, когда оценки тебе ставят другие люди. А если он будет зависеть от объективных параметров, таких как величина уплаченных налогов, наличие/отсутствие судимостей, уровень образования, и тому подобного, то будет очень даже хорошо.
Чего мы боимся, когда говорим о социальном рейтинге? Мы боимся того, что всякие долбоёбы, как в черном зеркале, налепят нам дизлайков от балды, а мы потом не сможем на нормальную работу из-за этого устроиться. А если рейтинг будет рассчитываться по моей схеме, то долбоёбы не то что не смогут нам жизнь осложнить, у них даже права оценивать нас не будет.
А в идеале и права голосовать тоже. Это какая-то дичь, когда академик, врач, предприниматель, и рецидивист, который только что отмотал очередной срок, имеют равные избирательные права.
шикарная серия
Это да. Рейтинг в такси меня сначала удивил, а потом без разницы стало)
ПРЕКОЛ. Как в Яндекс такси. Ниже 4.5 не будут пускать в ПВЗ (а.к.а. таксисты не любят брать заявки у клиентов, у кого рейтинг ниже 4.5)
Не без оснований) Не очень понятно кем надо быть, чтобы в такси оценка опустилась ниже 4.5 . Все же на пять звезд не глядя нажимают, если чего-то экстраординарного не произошло.
Настроение плохое у работника ПВЗ, на нах плохую оценку
пвз давно штрафуют за негативные оценки клиентов
главное что работник для себя решил, что это справедливо
Говорят, в Яндекс.Такси подобное есть. Объясните смысл этой хуйни, пожалуйста.
Если клиент с низкой оценкой придёт повторно, владелец ПВЗ получает моральное право обоссать его посылку? Или как это работает?
Цены тебе повысят, чтобы мозги не компасировал)
Чаевые клиенту за хороший забор заказа работники ПВЗ будут оставлять?
Автоматически списываться с любой карты которую светили в WB будет, вместе с пакетом
Похоже на социальный рейтинг .
Вообще сотрудники на этом заработать смогут наверное.
Блек мироу
О да, самые беспристрастные и независимые оценки.
А если так: ПВЗ ставит оценку клиенту, показывает, а клиент ставит оценку ПВЗ?
Поставлю хорошую оценку! цены в приват.
В среднем на большом количестве оценок, данные будут справедливы мне кажется. Если все время единицы ставят, значит что то не так. Если 5 оценок 5 и одна оценка 1, будет видно это и рейтинг слишком не снизится.
Но это мое предложение:)
В Яндексе ставят оценки ПВЗ. У нас в чате ЖК, сотрудник ПВЗ просил поставить оценки повыше, мотивируя тем, что их смотрят
Давайте введём просто систему социального кредита,как в Китае.
Нельзя. Без кошкожён очень быстро останемся.
Ахах, кринж 😁🥴
Почти год там ничего не покупаю и слава Богу
ага забрал всё молча быстро и не глядя - 5, стоит возникает, возмущается, меряет чего то там часами, возвращает - 1
"Wildberries планирует предлагать покупателям с высокой оценкой бонусы, дополнительные услуги и специальные предложения." Скидка покупателя будет ещё чаще прыгать туда сюда?
Wildberries раньше государства ввели соц рейтинг?
Или это тестирование...
Эх, пойду пересмотрю что ли
интересная штука, обойду их лишний раз стороной
Скоро в Приемной: "WB необоснованно снизил рейтинг и теперь не отдаёт оплаченную посылку"
- Добрый день. Могу я забрать заказ?
- Здравствуйте. Нет.
- А в чем дело?
- У вас рейтинг ниже 4.
P.S. Отказ - 100 р. И тут Бакальчук и музыка Like a boss.
пришел получать товар. его потеряли начал ругаться получил -10 рейтинг )
Шоу тупой и ещё тупее в самом разгаре
Подожду пока каменты настоятся, и потом почитаю зайду
Какие же они упыри.
Думаю Product Manager’s данного маркетплейса читают комменты. Для начала наведите порядок:
- с незаконным снятием денежных средств с покупателя за возврат бракованного товара
- процент выкупа сделайте прозрачным для расчёта, а то черти что
- за долгую доставку может не стоит снимать деньги с пользователей, если он им уже не нужен
И я думаю много чего еще можно написать.
хорошую оценку через постель
Яндекс такси, вб, другие подтянутся, вот вам и социальный рейтинг.
Компании соберут статистику и Госдума запретит делить людей по рейтингу. По этому для них это тонкая грань. Как только депутаты будут иметь оценку 3.9 в такси и маркетплейсах - сразу примут 😁
Учитывая так себе возможности возврата многих сложных технических устройств и платный возврат, что даст хороший рейтинг? Бесплатный возврат разве что и на этом из существенного всё
Чем выше оценка тем выше цена будет.
Лучше бы ввели скидки за релевантный (если можно так сказать) отзыв о товаре. Забрал товар. Оставил отзыв, который отражает несколько характеристик товара. Например, соответствие описанию, качество, ну и некое общее впечатление например. Плюс фото товара обязательно. Каждая характеристика должна быть описана не менее, чем 100 символами. После отправки отзыва, робот проверяет, что текст вполне человеческий, без пустых наборов символов. Если ОК, то покупателю возвращаются условные 3-5% стоимости товара в качестве баллов (или живых денег).
Бонусы - это будущие отрицательные скидки)
Хорошо и активно и вежливо покупает - можно накинуть немного к цене, вероятность срача меньше
Есть тут один пример от одной компании, которая сливает данные
В лучших традициях WB: со средней оценкой выше 4 скидка покупателя в ЛК 66%, иначе только 58%.
Сегодня знакомой через WB пришла пустая коробка и за ее возварт с нее взяли деньги. После такого я бы вообще не связывался с этой площадкой больше никогда
Когда привез кофе ребятам на ПВЗ:
Раз такое дело, то с рейтингом 5 — пакет бесплатно. Иначе бойкот !!!