Торговля
Маша Цепелева

IKEA продала три завода в России лесопереработчику «Лузалес» и изготовителю мебельных плит «Слотекс» Статьи редакции

Стороны не раскрыли сумму сделки.

  • Правительственная комиссия одобрила продажу трёх заводов IKEA в России, рассказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Покупателями стали производитель пиломатериалов «Лузалес» и изготовитель мебельных плит «Слотекс». Сделку подтвердили vc.ru в «Лузалесе».
  • В Минпромторге пообещали новым собственникам «все возможные меры государственной поддержки» из арсенала ведомства. Завершить сделку планируют в ближайшее время, её условия и сумму стороны не уточнили.
  • IKEA выставила на продажу четыре фабрики в Новгородской, Ленинградской и Кировской областях. Две площадки объединили в одну, поэтому в сделку вошли три завода.
  • Шведская компания рассказала о сокращении бизнеса в России в июне 2022 года. Среди потенциальных покупателей её производств называли АФК «Систему» и сеть гипермаркетов «Твой дом» и магазинов Hoff.
  • В августе источники ТАСС и РБК рассказали, что ритейлер планирует вернуться в Россию самостоятельно «в течение года-двух — после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления».

#новость #ikea

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11 комментариев
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 Вадим Д.
источники ТАСС и РБК рассказали, что ритейлер планирует вернуться в Россию самостоятельно «в течение года-двух ...»

Не планирует.

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Веселый файл

Если вам кажется, что ситуация улучшается, значит вы что-то не заметили..
# закон Мерфи

источники ТАСС и РБК что-то упустили из виду. ))

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умный человек

(C) источник близкий к икеа

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Юрий Б.

IKEA продала три завода в России лесопереработчику «Лузалес». Сделала это ради лулзов, чтобы не быть лузерами

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Elnar Ibragimov

Lose а лес

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Leonid Bushuev

Ну и ок. Заводы продолжают работать, мебель делаться, люди не теряют мест и налоги платятся.
Грустно было бы, если бы закрылись.

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Vlad

За 1 рубль?

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Максим Ростокин

Или 10 "старушек")

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Анна Богданова

ждем деревянную мебель

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Dimm Debrov

Она и так вся деревянная.

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

когда уже?

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