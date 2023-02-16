IKEA продала три завода в России лесопереработчику «Лузалес» и изготовителю мебельных плит «Слотекс» Статьи редакции
Стороны не раскрыли сумму сделки.
- Правительственная комиссия одобрила продажу трёх заводов IKEA в России, рассказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Покупателями стали производитель пиломатериалов «Лузалес» и изготовитель мебельных плит «Слотекс». Сделку подтвердили vc.ru в «Лузалесе».
- В Минпромторге пообещали новым собственникам «все возможные меры государственной поддержки» из арсенала ведомства. Завершить сделку планируют в ближайшее время, её условия и сумму стороны не уточнили.
- IKEA выставила на продажу четыре фабрики в Новгородской, Ленинградской и Кировской областях. Две площадки объединили в одну, поэтому в сделку вошли три завода.
- Шведская компания рассказала о сокращении бизнеса в России в июне 2022 года. Среди потенциальных покупателей её производств называли АФК «Систему» и сеть гипермаркетов «Твой дом» и магазинов Hoff.
- В августе источники ТАСС и РБК рассказали, что ритейлер планирует вернуться в Россию самостоятельно «в течение года-двух — после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления».
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Не планирует.
Если вам кажется, что ситуация улучшается, значит вы что-то не заметили..
# закон Мерфи
источники ТАСС и РБК что-то упустили из виду. ))
(C) источник близкий к икеа
IKEA продала три завода в России лесопереработчику «Лузалес». Сделала это ради лулзов, чтобы не быть лузерами
Lose а лес
Ну и ок. Заводы продолжают работать, мебель делаться, люди не теряют мест и налоги платятся.
Грустно было бы, если бы закрылись.
За 1 рубль?
Или 10 "старушек")
ждем деревянную мебель
Она и так вся деревянная.
когда уже?