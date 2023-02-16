Торговля
Детский бокал

«Яндекс Маркет» запустил сервис для выдачи денег продавцам на развитие бизнеса Статьи редакции

Вернуть средства можно в течение трёх месяцев или полугода.

  • Услуга называется «Деньги в оборот»: воспользоваться ей можно в личном кабинете продавца, рассказала компания. На деньги от «Маркета» можно закупить больше товаров, запустить рекламу или заказать оборудование. Пока услуга доступна части продавцов, в ближайшее время воспользоваться ею смогут все.
  • Получить деньги от маркетплейса могут предприниматели, которые сотрудничают с «Маркетом» по моделям FBY (товары хранит, собирает и доставляет маркетплейс), FBS (товары хранит и собирает магазин, а «Маркет» только доставляет их) или «Экспресс» («Маркет» занимается только доставкой и развозит товары покупателям в радиусе до двух часов езды от склада продавца). При этом оборот продавца на «Маркете» не должен превышать 3 млн рублей в месяц.
  • Продавец может сам выбрать сумму, которую он хочет получить — в пределах доступного лимита — а также срок, в течение которого деньги нужно вернуть: три месяца или полгода.
  • У каждого магазина свой индивидуальный лимит. Он составляет до 1,5 объёма продаж на маркетплейсе в предыдущем месяце. Если оборот вырастет, лимит — тоже.
  • «Маркет» анонсировал услугу в ноябре 2022 года. Тогда компания подчёркивала, что это не кредит, а для получения средств не нужно будет подписывать никаких документов.
  • В феврале 2023-го похожий сервис запустил Ozon: он позволяет закупить товары с отсрочкой платежа — траты на закупки покроет маркетплейс, а вернуть деньги можно в течение 30 или 90 дней.

#новость #яндексмаркет

1063 просмотров
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14 комментариев
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 Daniil Levi

баллами плюса можно будет отдавать?

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Евгений Широков

Если позволишь себе установить Яндекс браузер то хоть минусами

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Артур Снегов

Так то очень крутая тема. Думаю многие воспользуются этой возможностью раскрутится

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Вадим Д.

Стартпаки от Яндекса! Как бы ни звучало: продавцы, налетай!

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under construction

Это тот же Яндекс, который платит своим сотрудникам такие опупительные зарплаты?

https://hh.ru/vacancy/70028144?from=vacancy_search_list&query=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81

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Владислав

200р в час. Почти как у кассиров.

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under construction

как в школе с математикой было?

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Владислав

Зайдите и почитайте условия целиком

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under construction

20 часов в неделю 15600 в месяц.

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Alexey Dymov

Из новости ничего не понятно:
- кто оказывает услугу? Если не банк, почему предоставляются финансовые услуги клиентам без лицензии? Если банк, то как и кто производит идентификацию ЕИО?
- почему не надо подписывать документы? Или имеется в виду, что бумажные не надо подписывать?
- Если это не кредит, но деньги не целевые и переводятся на расчетный счет, то что это? Заём от маркетплейса, вероятно, других предположений нет

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Айдар Гаязов

Не денег, а денек

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Вованыч

Вроде на озоне такое есть, мне отказали

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Igor Tarasov
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Марина Моськина

Удобно и на словах красиво звучит. Конечно всё тестить надо, а там видно будет.

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