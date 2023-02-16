«Яндекс Маркет» запустил сервис для выдачи денег продавцам на развитие бизнеса Статьи редакции
Вернуть средства можно в течение трёх месяцев или полугода.
- Услуга называется «Деньги в оборот»: воспользоваться ей можно в личном кабинете продавца, рассказала компания. На деньги от «Маркета» можно закупить больше товаров, запустить рекламу или заказать оборудование. Пока услуга доступна части продавцов, в ближайшее время воспользоваться ею смогут все.
- Получить деньги от маркетплейса могут предприниматели, которые сотрудничают с «Маркетом» по моделям FBY (товары хранит, собирает и доставляет маркетплейс), FBS (товары хранит и собирает магазин, а «Маркет» только доставляет их) или «Экспресс» («Маркет» занимается только доставкой и развозит товары покупателям в радиусе до двух часов езды от склада продавца). При этом оборот продавца на «Маркете» не должен превышать 3 млн рублей в месяц.
- Продавец может сам выбрать сумму, которую он хочет получить — в пределах доступного лимита — а также срок, в течение которого деньги нужно вернуть: три месяца или полгода.
- У каждого магазина свой индивидуальный лимит. Он составляет до 1,5 объёма продаж на маркетплейсе в предыдущем месяце. Если оборот вырастет, лимит — тоже.
- «Маркет» анонсировал услугу в ноябре 2022 года. Тогда компания подчёркивала, что это не кредит, а для получения средств не нужно будет подписывать никаких документов.
- В феврале 2023-го похожий сервис запустил Ozon: он позволяет закупить товары с отсрочкой платежа — траты на закупки покроет маркетплейс, а вернуть деньги можно в течение 30 или 90 дней.
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баллами плюса можно будет отдавать?
Если позволишь себе установить Яндекс браузер то хоть минусами
Так то очень крутая тема. Думаю многие воспользуются этой возможностью раскрутится
Стартпаки от Яндекса! Как бы ни звучало: продавцы, налетай!
Это тот же Яндекс, который платит своим сотрудникам такие опупительные зарплаты?
https://hh.ru/vacancy/70028144?from=vacancy_search_list&query=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
200р в час. Почти как у кассиров.
как в школе с математикой было?
Зайдите и почитайте условия целиком
20 часов в неделю 15600 в месяц.
Из новости ничего не понятно:
- кто оказывает услугу? Если не банк, почему предоставляются финансовые услуги клиентам без лицензии? Если банк, то как и кто производит идентификацию ЕИО?
- почему не надо подписывать документы? Или имеется в виду, что бумажные не надо подписывать?
- Если это не кредит, но деньги не целевые и переводятся на расчетный счет, то что это? Заём от маркетплейса, вероятно, других предположений нет
Не денег, а денек
Вроде на озоне такое есть, мне отказали
Удобно и на словах красиво звучит. Конечно всё тестить надо, а там видно будет.