Wildberries запретил продавцам завышать изначальную цену на товары при расчёте скидок Статьи редакции
До этого некоторые пользовались возможностью, чтобы предлагать большую «выгоду».
- Маркетплейс начал внедрять новую систему расчёта скидок и их отображения для покупателей, рассказали в компании.
- Изменения направлены на борьбу с фейковыми «скидками». Раньше перечёркнутую (первоначальную) стоимость товара продавец указывал произвольно. Теперь она не может быть выше фактической цены, по которой товар продавался в течение предыдущей календарной недели.
- Такой подход позволит предотвратить распространение фейковых «акций», отмечают в Wildberries. До этого некоторые продавцы могли завышать изначальную цену товара и указывать большую «скидку» относительно неё, вводя покупателей в заблуждение.
- Теперь информацию о скидке покупатель увидит только в том случае, если новая цена отличается от средней за прошлую неделю не менее, чем на 5%.
- Изменения уже действуют в некоторых регионах России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении. Компания планирует расширить механизм на всех пользователей до 1 марта 2023 года.
- В октябре 2022 года маркетплейс запустил алгоритм для борьбы с «фейковыми скидками». Он анализирует историю цен и показывает на первом месте товары, которые стали более выгодны со скидкой, чем до неё.
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Теперь информацию о скидке покупатель увидит только в том случае, если новая цена отличается от средней за прошлую неделю не менее, чем на 5%.
То есть, завышать цену надо за 8 дней до акции теперь?
да
Да, прикол в том, что даже если брать за базу цену за последний месяц, находится много кудесников, кто завышают сильно заранее и постепенно
Тогда они теряют в продажах в этот период
возможно эти потери с лихвой отбиваются на распродажах
Как понимаю, лучше сразу ставить завышенную.
Там постоянно акции. Новый год, рождество, старый нг, первая распродажа нового года, день валентина, 23, 8, встреча весны и т.д.
Ну начинается нытью в другую сторону. Вначале: божечки, нас обманываютЬ, цены завышают, божечки, какой кошмар, нет никакого спасение
Теперь: божечки, снова все плохо. Мы тут сидим, все такие с тонкой душевной организацией, страдаем по любому поводу, спасите-помогите
ну а что вы хотели,чтобы вас не обманывали? это уже слишком
Что?! WB борется с тем единственным, что смогли "придумать" маркетплейсы?
Теперь продавцы сразу будут ставить конский ценник, чтобы на время "акций" скидывать чуть-чуть?
Это не так работает. Будут ставить конский ценник - у них не будут покупать.
Будут, если товар будет пожизненно участвовать в акциях ))
Причем тут акции. Внимательно прочтите статью.Теперь информацию о скидке покупатель увидит только в том случае, если новая цена отличается от средней за прошлую неделю не менее, чем на 5%.
Ну, и в чем проблема пойти таким путем: хочешь ты товар продать за 600 руб. Выставляешь ему ценник 5к, но по пожизненной акции предлагаешь за 1к - будут покупать. А для спец акций снижаешь ценник до 600-700 руб и профит. И условия все выполнил, и в минуса не залез, и товар не по супер конским ценам. У меня куча примеров товаров в избранном, что в озоне, что в ВБ, с изначальным ценником в 6-9 раз выше рынка, но по пожизненной скидке (цена в пределах рынка).
Так и делают, копия алишки такая копия) госплан в камуфляже
При том что будет на складе коробка товара который стоит с высокой ценой и пожизненно заранее меняет цену туда сюда для попадания продавца во все акции
а нельзя продавать почти такой же товар по нормальной цене (внезапно пропадающий в начале акции) и другой, под скидку, раза в 4 дороже?
я не знаю, к продавцам вб отношения не имею
Видимо все так.
Предлагаю Wildberries запретить свою внутреннюю скидку, которую они выставляют, не спрашивая и не уведомляя продавца.
На моём опыте иногда приходится завышать цену просто, чтоб не уйти в минус, когда ВБ решит урезать цену на твой товар на 40% в честь какого-нибудь дня Угандийского военнослужащего
Бакальчук?
Так спп же оплачивается самой вб, а не продавцом. Или речь о чем-то другом?
это, конечно, кринж, что площадка вообще так делает
СПП они ставят за свой счет. Даже, если скидка больше 15% комиссии вб. В таких случаях они просто дают за счет своих поборов с вашей логистики и пр
Вб столько раз уже пытается бороться с фейковыми скидками, что по итогу начал финансировать скидки самостоятельно 😁
Вы про СПП? Ну вот у меня именно Озон субсидировать начал внезапно весьма большую скидку на товар с самой низкой маржой (что приятно), но отказаться от этого ради соблюдения МРЦ я не могу, что обидно)
Люлей не дали. А то общался тут с коллегами. Им от поставщика за самовольную скидку от озона прилетело
Про спп да.
Перечеркнутая цена стала таким рудиментом, что при первом взгляде она уже даже не считывается.
Надо в принципе от нее отказаться, хотя lamoda решила построить поровоз из этих цен, там своя атмосфера
Плюсую. Ps. Являюсь активным продавцом на ВБ и озоне
Она и не должна считываться при первом взгляде. При первом взгляде должна считываться конечная цена, а старая цена должна подтверждать выгодность новой цены.
а сколько это в российских рублях, если не секрет?
Имитация бурной деятельности
а то что то давно о них не слышали,хотя постойте ка
О, Танька Бакальчук станет еще богаче.
М-Видео: ха, лохи 😂
Сама задумка-то неплохая, но продавцов, которые привыкли манипулировать ценами, это не остановит. Это очевидно
а всего-то было бы достаточно повторить опыта ЕС, где на законодательном уровне надо отображать наименьшую цену за последний месяц под актуальным ценник, чтобы сразу иметь возможность сравнить, реальная скидка или нет
Это что уйдет эра: Половая тряпка- 20 тыс, зачеркнуто, 200 рублей? )
Наконец-то, а то многие продавцы ставили огромную цену на товар от балды, а потом типа скидочку организовали
Не только в маркетплейсах, даже в обычных магазинах такое практикуют. Но в интернете проще, конечно - не надо всю ночь ценники переписывать.
С этим уже давно сложнее. Если раньше, что бы попадать в доп.рейтинг по скидки, все ставили условно 1000р, а после скидку применяли 70-80%, то уже давно такая история не работает, максимум 30% на новый товар.
Будут поднимать теперь до акции, подумаешь проблема
Все равно сеят по цене конечной. Правда алгоритм не спит
Ну наконец-то, сенсация, вб что-то сделали полезное, а то я захожу в чёрную пятницу, а оказывается это не для того чтобы сэкономить акция была, а для тех кто не любит скидки
Я думаю обойти такую систему можно))
Озон обманывает интереснее фейковыми "супер-распродажами", где якобы ограниченное количество позиций можно урвать по ниибацо скидке. Все эти позиции, конечно, разлетаются меньше чем через секунду после старта акции, а сам товар продолжает продаваться со своей "обычной" скидкой.
Скидки то реальные. Поймут ток продавцы