Торговля
Яркий якорь

Wildberries запретил продавцам завышать изначальную цену на товары при расчёте скидок Статьи редакции

До этого некоторые пользовались возможностью, чтобы предлагать большую «выгоду».

  • Маркетплейс начал внедрять новую систему расчёта скидок и их отображения для покупателей, рассказали в компании.
  • Изменения направлены на борьбу с фейковыми «скидками». Раньше перечёркнутую (первоначальную) стоимость товара продавец указывал произвольно. Теперь она не может быть выше фактической цены, по которой товар продавался в течение предыдущей календарной недели.
  • Такой подход позволит предотвратить распространение фейковых «акций», отмечают в Wildberries. До этого некоторые продавцы могли завышать изначальную цену товара и указывать большую «скидку» относительно неё, вводя покупателей в заблуждение.
  • Теперь информацию о скидке покупатель увидит только в том случае, если новая цена отличается от средней за прошлую неделю не менее, чем на 5%.
  • Изменения уже действуют в некоторых регионах России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении. Компания планирует расширить механизм на всех пользователей до 1 марта 2023 года.
  • В октябре 2022 года маркетплейс запустил алгоритм для борьбы с «фейковыми скидками». Он анализирует историю цен и показывает на первом месте товары, которые стали более выгодны со скидкой, чем до неё.

#новости #wildberries

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47 комментариев
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 Alexey Dymov

Теперь информацию о скидке покупатель увидит только в том случае, если новая цена отличается от средней за прошлую неделю не менее, чем на 5%.

То есть, завышать цену надо за 8 дней до акции теперь?

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clarity

да

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Александр Малинов

Да, прикол в том, что даже если брать за базу цену за последний месяц, находится много кудесников, кто завышают сильно заранее и постепенно

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Denis Ulyanov

Тогда они теряют в продажах в этот период

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Сергей Сергеев

возможно эти потери с лихвой отбиваются на распродажах

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Игорь Протасов

Как понимаю, лучше сразу ставить завышенную.
Там постоянно акции. Новый год, рождество, старый нг, первая распродажа нового года, день валентина, 23, 8, встреча весны и т.д.

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Ванюшка

Ну начинается нытью в другую сторону. Вначале: божечки, нас обманываютЬ, цены завышают, божечки, какой кошмар, нет никакого спасение
Теперь: божечки, снова все плохо. Мы тут сидим, все такие с тонкой душевной организацией, страдаем по любому поводу, спасите-помогите

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Виктор Баринов

ну а что вы хотели,чтобы вас не обманывали? это уже слишком

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Вадим Д.

Что?! WB борется с тем единственным, что смогли "придумать" маркетплейсы?
Теперь продавцы сразу будут ставить конский ценник, чтобы на время "акций" скидывать чуть-чуть?

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Александр Ненадо

Это не так работает. Будут ставить конский ценник - у них не будут покупать.

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Илюша Варламов

Будут, если товар будет пожизненно участвовать в акциях ))

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Александр Ненадо

Причем тут акции. Внимательно прочтите статью.

Теперь информацию о скидке покупатель увидит только в том случае, если новая цена отличается от средней за прошлую неделю не менее, чем на 5%.
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Стерлядка Вяленая

Ну, и в чем проблема пойти таким путем: хочешь ты товар продать за 600 руб. Выставляешь ему ценник 5к, но по пожизненной акции предлагаешь за 1к - будут покупать. А для спец акций снижаешь ценник до 600-700 руб и профит. И условия все выполнил, и в минуса не залез, и товар не по супер конским ценам. У меня куча примеров товаров в избранном, что в озоне, что в ВБ, с изначальным ценником в 6-9 раз выше рынка, но по пожизненной скидке (цена в пределах рынка).

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Ivan Petrov

Так и делают, копия алишки такая копия) госплан в камуфляже

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Случайные фотографии

При том что будет на складе коробка товара который стоит с высокой ценой и пожизненно заранее меняет цену туда сюда для попадания продавца во все акции

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Иван Иванов

а нельзя продавать почти такой же товар по нормальной цене (внезапно пропадающий в начале акции) и другой, под скидку, раза в 4 дороже?
я не знаю, к продавцам вб отношения не имею

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Sunlighthell

Видимо все так.

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Арсений Чекалов

Предлагаю Wildberries запретить свою внутреннюю скидку, которую они выставляют, не спрашивая и не уведомляя продавца.

На моём опыте иногда приходится завышать цену просто, чтоб не уйти в минус, когда ВБ решит урезать цену на твой товар на 40% в честь какого-нибудь дня Угандийского военнослужащего

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Балкон.Ру
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Anton

Бакальчук?

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Александр Сидоров

Так спп же оплачивается самой вб, а не продавцом. Или речь о чем-то другом?

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clarity

это, конечно, кринж, что площадка вообще так делает

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Кристина Соколова

СПП они ставят за свой счет. Даже, если скидка больше 15% комиссии вб. В таких случаях они просто дают за счет своих поборов с вашей логистики и пр

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Никита Иванов

Вб столько раз уже пытается бороться с фейковыми скидками, что по итогу начал финансировать скидки самостоятельно 😁

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Максим Иванников

Вы про СПП? Ну вот у меня именно Озон субсидировать начал внезапно весьма большую скидку на товар с самой низкой маржой (что приятно), но отказаться от этого ради соблюдения МРЦ я не могу, что обидно)

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Игорь Протасов

Люлей не дали. А то общался тут с коллегами. Им от поставщика за самовольную скидку от озона прилетело

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Никита Иванов

Про спп да.

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AutoBuy.by

Перечеркнутая цена стала таким рудиментом, что при первом взгляде она уже даже не считывается.
Надо в принципе от нее отказаться, хотя lamoda решила построить поровоз из этих цен, там своя атмосфера

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Anton

Плюсую. Ps. Являюсь активным продавцом на ВБ и озоне

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JewelRunner
Перечеркнутая цена стала таким рудиментом, что при первом взгляде она уже даже не считывается.

Она и не должна считываться при первом взгляде. При первом взгляде должна считываться конечная цена, а старая цена должна подтверждать выгодность новой цены.

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Независимый микрофон

а сколько это в российских рублях, если не секрет?

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Регулярный рубин

Имитация бурной деятельности

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Юрий Раткин

а то что то давно о них не слышали,хотя постойте ка

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Антон Рыбчинский

О, Танька Бакальчук станет еще богаче.

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Christina

М-Видео: ха, лохи 😂

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Марина Петрова

Сама задумка-то неплохая, но продавцов, которые привыкли манипулировать ценами, это не остановит. Это очевидно

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Агент Моссада

а всего-то было бы достаточно повторить опыта ЕС, где на законодательном уровне надо отображать наименьшую цену за последний месяц под актуальным ценник, чтобы сразу иметь возможность сравнить, реальная скидка или нет

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Васисуалий Лоханкин

Это что уйдет эра: Половая тряпка- 20 тыс, зачеркнуто, 200 рублей? )

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Андрей Афонасьев

Наконец-то, а то многие продавцы ставили огромную цену на товар от балды, а потом типа скидочку организовали

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Иван Иванов

Не только в маркетплейсах, даже в обычных магазинах такое практикуют. Но в интернете проще, конечно - не надо всю ночь ценники переписывать.

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Никита Иванов

С этим уже давно сложнее. Если раньше, что бы попадать в доп.рейтинг по скидки, все ставили условно 1000р, а после скидку применяли 70-80%, то уже давно такая история не работает, максимум 30% на новый товар.

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Артур Снегов

Будут поднимать теперь до акции, подумаешь проблема

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Барон Люберецкий

Все равно сеят по цене конечной. Правда алгоритм не спит

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Айдар Гаязов

Ну наконец-то, сенсация, вб что-то сделали полезное, а то я захожу в чёрную пятницу, а оказывается это не для того чтобы сэкономить акция была, а для тех кто не любит скидки

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Владимир Зыков

Я думаю обойти такую систему можно))

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Marina

Озон обманывает интереснее фейковыми "супер-распродажами", где якобы ограниченное количество позиций можно урвать по ниибацо скидке. Все эти позиции, конечно, разлетаются меньше чем через секунду после старта акции, а сам товар продолжает продаваться со своей "обычной" скидкой.

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Anton

Скидки то реальные. Поймут ток продавцы

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