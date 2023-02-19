Последние из-за проблем с авторскими правами наводнили рынок подделками, с которыми датчанин не смог побороться. Восстановить справедливость удалось только после его смерти.

{"id":611821,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":611821,"gtm":null} 296 просмотров

Томас Дам. Источник здесь и далее, где не указано иначе: Classic Troll

Конспект материала The Hustle.

В 1960-х игрушечные тролли со смешными пучками на голове и нелепыми улыбками соперничали по объёму продаж с куклами Barbie: ежедневно с прилавков уходило около 38 тысяч фигурок. Вскоре ажиотаж поутих на целых тридцать лет, но вспыхнул снова в 1990-х, а потом и в середине 2010-х, когда в прокат вышел одноимённый фильм от DreamWorks.

За созданием чудного образа стоял пекарь Томас Дам. Но при жизни получить то же признание, что досталось его кукле, он не смог: конкуренты продавали больше игрушек, чем он, не выплачивая ему ни цента роялти и не стесняясь называться «королями троллей».

Дам с троллями

Построить бизнес на местной легенде

Томас Дам родился в 1915 году — в датской деревушке Гьёль. Сын бедного рыбака, он провёл юные годы за колкой дров — очарованный, как и большинство сверстников, небылицами о злобных троллях, что по легенде скрывались в северных горах.

Рыбачить, как папа, он никогда не хотел и всегда испытывал тягу к творчеству — много рисовал на уроках и умел мастерить поделки из дерева.

К 1940-м Дам женился, обзавёлся двумя детьми, пристроился пекарем и вёл скромную жизнь. Однако из-за Второй мировой войны местная мукомольная фабрика закрылась, и бедность вновь постучала в дверь. Денег не хватало даже на символический подарок дочери ко дню рождения (Classic Troll пишет, что речь шла о Рождестве, — vc.ru).

[{"title":"\u0414\u0430\u043c \u0441 \u0434\u043e\u0447\u0435\u0440\u044c\u044e \u0438 \u0436\u0435\u043d\u043e\u0439","image":{"type":"image","data":{"uuid":"31a47427-b02e-5a0a-a62e-7c01503388d4","width":1061,"height":782,"size":375609,"type":"png","color":"535353","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0416\u0435\u043d\u0430 \u0414\u0430\u043c\u0430 \u0438 \u0435\u0433\u043e \u0434\u0435\u0442\u0438 \u2014 \u0441 \u0442\u0440\u043e\u043b\u044f\u043c\u0438 \u0432 \u0440\u0443\u043a\u0430\u0445","image":{"type":"image","data":{"uuid":"040dab83-cfed-5772-bcc4-16515cdeca80","width":3264,"height":1638,"size":599390,"type":"jpg","color":"635544","hash":"","external_service":[]}}}]

Чтобы не оставлять дочь без сюрприза, Дам вырезал небольшую фигурку из дерева — тролля с «уродливым» лицом, напоминавшим мясника из лавки неподалёку, которому мужчина задолжал денег.

Деревянный тролль так полюбился детям в округе, что Томас задумал делать их на заказ и продавать — сначала в Гьёле, потом в соседнем городе Ольборг, а позже и за пределами Дании, где троллей размещали у витрин магазинов.

Спрос не сокращался, поэтому стругать каждую игрушку отдельно или выжигать их из глины было неразумно — на это и так уходили круглые сутки, — так что Томас стал делать их из резины, которую заливал в специальные керамические формы.

После этого он набивал заготовки древесной стружкой, которая оставалась от других поделок, для волос использовал овчину, а одежду шил из войлока.

Идеальное выражение лица для троллей Дам «искал» месяцами — ему хотелось, чтобы игрушечные морды казались живыми, вызывали улыбку и поднимали настроение. Руки были разведены в сторону намерено — будто готовы резиновые существа готовы обнять «целый мир».

Чтобы вести бизнес официально, мастер учредил компанию Dam Things, а линейку кукол назвал Goodluck Trolls — «тролли на удачу». К 1959 году в одной только Дании он продавал свыше 10 тысяч фигурок в месяц, а позже нашёл инвестора, открыл с его помощью целую фабрику в Гьёле и перешёл с резины на более современный поливинилхлорид.

[{"title":"\u041a\u0430\u0434\u0440\u044b \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430","image":{"type":"image","data":{"uuid":"3e7542b7-216b-5bdd-8f98-5529b754dd3d","width":1811,"height":1179,"size":1090503,"type":"png","color":"1c1c1c","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0414\u043e\u0447\u044c \u0414\u0430\u043c\u0430","image":{"type":"image","data":{"uuid":"e2ccbf0b-9dd1-563c-be45-87c963ab1773","width":1280,"height":811,"size":157024,"type":"jpg","color":"d8d5ce","hash":"","external_service":[]}}}]

«Сыграть» на тяге к мистике

Открыв фабрику, Дам задумался также о выходе на новые рынки и уже в 1961 году попробовал продавать товар в США. Помогла предпринимательница Инге Дикинс: она заприметила тролля у одного своего приятеля из Швеции. Дикинс привезла из Дании сперва 90 штук, а после — 125 тысяч, которые с прибылью продала.

Популярность в США набирали контркультурные движения, так что «мистические» игрушечные существа быстро нашли отклик у американцев. К 1963 году Дикинс организовала команду из 20 продавцов и вместе с ними сбыла более 1 млн троллей — на выставках и ярмарках.



Дам понимал, что торговать игрушками будет проще, если изготавливать их прямо в США, так что выдал местной компании Royalty Design лицензию на производство, в результате чего годовой оборот составлял уже $2 млн — это более $16 млн по современному курсу, подсчитало The Hustle.

Слева на обложке журнала дочь Дама

Американцам нравилось верить, что тролли сулят везение — как подковы, что вешают в доме, кроличьи лапки и четырёхлистный клевер, поэтому они приписывали им свои личные победы: в спорте, карьере и бизнесе.

В центре Бетти Миллер — первая женщина, пересёкшая Тихий океан в одиночку, во время визита в Белый дом. Она верила, что преодолеть путь ей помог тролль-талисман

По данным Classic Troll, Dam Things также выдала лицензию на выпуск игрушек в Великобритании, откуда тролли добрались до Германии, Бельгии, Франции и Нидерландов.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

В итоге спрос на кукол настолько превзошёл ожидания, что Dam Things, по слухам, истощила все запасы овчины в Исландии, спровоцировав рост цен на овечьи шкуры на целый $1.

[{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"00d3c1f5-d4e1-5495-a70c-7acdacb291ce","width":1256,"height":922,"size":684331,"type":"png","color":"2f2c28","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0414\u043e\u0447\u044c \u0414\u0430\u043c\u0430 \u0441 \u0442\u0440\u043e\u043b\u043b\u044f\u043c\u0438","image":{"type":"image","data":{"uuid":"87036583-9b50-5799-bd07-11c2669c895a","width":959,"height":864,"size":545890,"type":"jpg","color":"e0d2c5","hash":"","external_service":[]}}}]

Не украсть, а вдохновиться

Бум на троллей породил целый рынок подделок — по дизайну они едва ли отличались от оригинала и стоили при этом гораздо дешевле. Dam Things ещё в 1961 году зарегистрировала авторские права на дизайн в США, поэтому в 1965-м подала иск против фирмы, которая открыто их нарушала.

Но суд обнаружил, что Дам забыл разместить знак копирайта на сотнях тысяч проданных игрушек, хотя по закону был обязан это сделать, и что сам знак содержал только год регистрации, номер и страну изготовления и нигде не упоминал саму Dam Things.

Тролли признали частью общественного достояния, так что платить за использование их образов изготовители были не обязаны.

Томас потерял веру в развитие производства за пределами Дании и свернул торговлю в США, не сумев противостоять конкурентам. По словам коллег, Дам был «художником, а не бизнесменом». К концу 1960-х сошло на «нет» и всеобщее помешательство на куклах-талисманах.

Процесс изготовления троллей на фабрике Дама

Дать троллям вторую жизнь

В 1982 году, путешествуя по миру, американский предприниматель Стивен Старк увидел куклу Дама в копенгагенском аэропорту. Несмотря на то, что рынок троллей деградировал уже десять лет, Старк подумал, что у него есть шанс, ведь взрослые, обожавшие кукол в детстве, обзавелись к тому времени собственными детьми.

Он позвонил в Dam Things, получил добро на торговлю троллями в США под названием Norfin и переосмыслил их облик: теперь у игрушек были самые разные морды, наряды и цвет волос. Тогда же в США зародился и рынок мерчендайза — это футболки с троллями, украшения, рюкзаки, наклейки, игры.

В 1991 году троллей назвали игрушкой года по версии Ассоциации индустрии игрушек США. А годовые продажи трёх ведущих производителей достигли $700 млн — это более $1 млрд по современному курсу.

Вторая волна «троллемании» в 1990-х охватила в итоге и взрослых, пишет издание. «Троллеголики» устраивали «троллерейды», скупая в магазинах десятки кукол, чтобы потом хвастаться коллекциями из тысяч разных фигурок.

[{"title":"\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a: WorthPoint","image":{"type":"image","data":{"uuid":"826a00f0-50f7-541a-a4c3-9b31b0644020","width":1600,"height":903,"size":406111,"type":"jpg","color":"915a35","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a: Review Journal","image":{"type":"image","data":{"uuid":"1d979d7b-753f-5d0f-b88a-079761432336","width":640,"height":443,"size":114132,"type":"webp","color":"bd6a4c","hash":"","external_service":[]}}}]

Медсестра на пенсии из Огайо, например, открыла целый музей, в котором разместила более 8000 кукол. Теперь в галерее их более 20 тысяч, а сама она вошла в Книгу рекордов Гиннесса.

[{"title":"\u0424\u043e\u0442\u043e \u0438\u0437 \u043c\u0443\u0437\u0435\u044f","image":{"type":"image","data":{"uuid":"f8574837-6f5f-53b1-b8c2-f2f688f9c267","width":1614,"height":1080,"size":941965,"type":"png","color":"89715a","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u0430 \u043c\u0443\u0437\u0435\u044f \u0428\u0435\u0440\u0440\u0438 \u0413\u0440\u0443\u043c","image":{"type":"image","data":{"uuid":"da8d41df-c891-5142-8928-af83c2779902","width":3986,"height":2765,"size":1495223,"type":"jpg","color":"ccbfc7","hash":"","external_service":[]}}}]

Правда, самой Dam Things даже на этот раз не удалось стать лидером рынка. Одним из главных её конкурентов был предприниматель Рассел Берри. В 1960-х он продавал троллей через Royalty Design, а когда та обанкротилась, взял производственные формы Дама и стал изготавливать кукол уже под своим брендом Russ Trolls — без лицензии.

Берри отправлял игрушки в Китай и в 1992 году выручил со всех продаж $150 млн, а также, благодаря СИ, получил прозвище «король троллей».

Ещё одна фирма Ace Novelty выпускала Treasure Trolls — кукол с цветными камнями в пупках — и подписала договоры с более чем 50 лицензиатами. К тому времени на прилавках можно было встретить троллей в разных образах — священников, балерин, двуглавых существ, молодожёнов, детей и шутов.

[{"title":"\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a: ShopoTam","image":{"type":"image","data":{"uuid":"4c7757f8-af93-5179-a5d7-a9c90726c97a","width":1600,"height":1200,"size":385576,"type":"jpg","color":"b97256","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"<span>\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a: ShopoTam<\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"b6c6711f-f26b-5dda-94d8-7667820b5ba5","width":1600,"height":1200,"size":320929,"type":"jpg","color":"ab9785","hash":"","external_service":[]}}}]

Передать куклы Голливуду

Застать пик второй волны «троллемании» Томас Дам не успел: в 1989 году он скончался от рака. К 1994 году продажи троллей вновь сократились, а в 1998-м на фабрике Dam Things случился пожар: он уничтожил и дорогие оригинальные формы Дама, и тысячи кукол. СМИ тогда писали, что производству троллей в Гьёлле по сути настал конец.

От банкротства компанию спас Закон о соглашениях Уругвайского раунда, принятый Конгрессом США в 1995 году. Одна из поправок позволяла восстановить авторские права на работы, которые до этого стали общественным достоянием из-за пробелов в законодательстве.

В 1996 году Dam Things вернула права в США и принялась подавать иски на бесчестных конкурентов, вынудив их уйти с рынка. Вот только заработать на троллях в 2000-х оказалось сложнее, чем раньше. Компания DiC, например, хотела монетизировать Trollz — человекоподобных кукол-девочек, — но затея провалилась.

[{"title":"Trollz \u043e\u0442 DiC.\u00a0\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a: WorthPoint","image":{"type":"image","data":{"uuid":"154b570d-88bd-55ec-a046-98ac93ac51b6","width":400,"height":319,"size":28517,"type":"jpg","color":"788775","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u041e\u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0440\u043e\u043b\u043b\u0438","image":{"type":"image","data":{"uuid":"b627b54b-f677-5419-98a8-ce0482e90aca","width":2400,"height":2316,"size":412970,"type":"jpg","color":"cbd3ce","hash":"","external_service":[]}}}]

Долгожданного успеха Dam Things добилась только в 2010-х: в 2011 году она подписала контракт со студией DreamWorks на создание полнометражного мультфильма «Тролли». Он вышел в 2016 году и собрал в мировом прокате $346 млн, а продажи мерча и сопутствующих товаров принесли ещё $700 млн выручки.

Дам в своё время и сам мечтал, что однажды его тролли снимутся в кино, но после проигрыша в суде в 1960-х и возвращения в Данию мечта казалась неосуществимой.

[{"title":"\u00ab\u0422\u0440\u043e\u043b\u043b\u0438\u00bb \u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u0438 DreamWorks","image":{"type":"image","data":{"uuid":"4563cc37-62fd-509d-9840-7f3aab72e0c1","width":1200,"height":800,"size":362834,"type":"png","color":"4c7c4f","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a: Mama's Geeky","image":{"type":"image","data":{"uuid":"5bfa0d84-b576-5d68-9cc0-97aeeb70d4ed","width":843,"height":561,"size":232472,"type":"webp","color":"363037","hash":"","external_service":[]}}}]

Не дожидаясь очередного заката «троллемании», компания Дама также продала студии DreamWorks права на интеллектуальную собственность за нераскрытую сумму и сохранила только возможность производить кукол в Дании.

Дам получил наконец заслуженное признание, а «голливудские» тролли продолжили самостоятельное путешествие по миру в 2020 году, когда DreamWorks выпустила второй фильм — «Тролли: мировой тур».