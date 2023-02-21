Ozon запустит для продавцов программу с бонусами за поставки — ими можно оплатить размещение товаров на складе Статьи редакции
Один бонус позволит бесплатно хранить на складе один литр товаров в течение суток.
- С 15 марта для всех складов будет действовать единый тариф на размещение — 15 копеек за литр, сообщила компания.
- Кроме того, маркетплейс с этой же даты запустит мотивационную программу для продавцов: теперь за поставки товаров им будут начислять специальные баллы — литробонусы. Один такой бонус равняется бесплатному размещению одного литра товара на день.
- Посмотреть количество бонусов можно в разделе «FBO» → «Стоимость размещения». Начислять их начали с 15 февраля, использовать их можно с 15 марта. Их количество будет зависеть от объёма товара, помноженного на 30. Для складов в Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Хабаровске коэффициент будет удвоенным — 60.
- Например, если продавец привёз 200 л товаров, из которых 100 л — на складе в Хоругвино, а ещё 100 л — в Новосибирске, в итоге предприниматель получит 3000 бонусов с первого склада (100*30) и 6000 (100*60) — со второго. Этих 9000 должно хватить на 45 дней бесплатного размещения товаров на складах.
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И килограмм порошков.
А если серьёзно — звучит неплохо, бонусная для продавцов на складские услуги, это круто. Но над названиями типа «литробонусы» надо ещё поработать (-:
что хорошего?, все эти бонусы, кешбеки и прочие спец предложения от лукавого.
Система взаиморасчетов должна быть прямая, простая и надежная.
Для чего вы отвечаете нейросети? Невозможно столько комментариев оставлять в час
Она ещё обижается и минусы ставит)