Торговля
Маша Цепелева

Heineken запланировала продать бизнес в России в первой половине 2023 года Статьи редакции

Компания ищет покупателя с августа, но старается избежать национализации.

  • Heineken заявила, что «прилагает все усилия, чтобы передать российский бизнес жизнеспособному покупателю в очень сложных обстоятельствах». При этом сотрудники местного подразделения «делают всё возможное, чтобы сохранить бизнес после полного ухода бренда и избежать национализации компании».
  • Нидерландская компания утверждает, что между бизнесом в России и головной компанией нет финансовой связи, и последняя не получает дивидендов, корпоративных сборов или роялти за выпуск продукции под её брендами.

Мы столкнулись с реальным риском, что, если мы прекратим работу в стране, российское правительство может принять меры против сотрудников или национализировать бизнес. Многие предприятия говорили об этой проблеме.

Чтобы свести к минимуму риски, мы в течение переходного периода будем сокращать операции, пока не передадим бизнес новому владельцу в соответствии с международными и местными законами.

Heineken
  • Компания утверждает, что с самого начала не рассчитывала получить прибыль от сделки. В 2022 году актив обесценился на €88 млн, на момент продажи сумма увеличится до €300 млн. По собственным данным, Heineken вложила в российский бизнес более €1 млрд. Но «перспективы возврата в обозримом будущем просто нет».
  • Оформление сделки затянулось из-за «постоянно меняющейся нормативно-правовой базы». Её запланировали завершить в первой половине 2023 года, но компания «не контролирует сроки согласований в России». Детали соглашения не раскрывают.
  • Этим заявлением Heineken отреагировала на материал нидерландского издания Follow The Money, в котором компанию обвинили в нарушении обещания уйти из России, продолжении продаж и запуске новых продуктов на рынке.
  • В августе 2022-го Heineken заявила, что «достигла прогресса в передаче бизнеса новому владельцу», и планировала закрыть сделку до конца года. Компания работает в России с 2002 года, ей принадлежат семь пивоварен в стране.

#новость #heineken

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38 комментариев
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 Матвей Шапошников

В средние века во фландрийском Генте (ныне — Бельгия) была профессия собирателя мочи. Из мочи потом добывали аммиак, который шёл на изготовление селитры для пороха. По утрам собиратели ездили по городу с бочкой и платили деньги за мочу. Разумеется, нашлись хитрые горожане, которые стали разбавлять продукт. Тогда появилась новая профессия — дегустатор мочи, который органолептически определял качество и концентрацию драгоценного аммиака. Но пришли Новые Времена, люди научились синтезировать аммиак или добывать его другими способами, а профессия дегустатора мочи стала ненужной.
И вот все эти специалисты по моче покинули Фландрию, переехали в Амстердам и основали пивоварню Хайнекен.

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Перечитатель

Мне кажется, в России еще остались эксперты

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Император Нолимоций

Точно остались. Без них бы ни за что не определили, что это Обама все подъезды и лифты за$$ал.

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Timur Gaziev

Мда, дожили vc

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Pavel Petel

По сравнению с российскими сортами/продукцией заводского пива, например МПК, продукция хайнекена божественная амброзия.

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Leonid Bushuev

да вы гурман

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Pavel Petel

Экологически чистое пиво в лучших традиция МПК.
https://mosbrew.ru/brands/52/

Лосиный берег
Лосиный берег
mosbrew.ru
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Leonid Bushuev

у них Хамовники неплохое кстати

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Иван Саблин

Жигули, Хамовники, Волки, все это хорошее пиво от МПК

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Иван Саблин

Глупость, уровень МПК выше. Хайникен это дешманское посредственное пиво.
МПК со своими волками в среднеценовом сегменте продается.
МПК это самый современный завод крупный в России, притом это российская компания

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Дарья Смолякова

Не плохой панч.

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andriy петров

А я думал они все на производстве "Балтики" работают???

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Вадим Д.

Понятно, что решение вынужденное, но пусть тоже продают Черноголовке, будут Буратино нефильтрованный и Ipa байкал.

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Blackrock

Да переименовались бы как кола и сидели бы себе до лучших времён.

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Илья О.

Скоро как в совочке, будут мужики в очереди к цистерне с пивом стоять с авоськами и трехлитровыми бутылками

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Максим Горький

сейчас чаще говорят "с эко-шопперами и гроулерами", дерёвня !

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Garmonbon

бросьте эти ваши буржуазные замашки

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Leonid Bushuev

а вкус такой же будет?

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Перечитатель

Не заметил что Heineken был бы особо популярен в России. Поэтому и продают

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Жан Жак

На самом деле, для пивоварни у них было много Торговых марок, и вытекая из этого, торговые марки были очень популярными в России

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Северный звук

«Три медведя», «Охота», «Окское», «Степан Разин» - это всё Heineken.

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Дарья Смолякова

Поэтому у Heineken около 300 брендов. Бочка одна, этикетки разныные.

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Денис Бочков

поддерживаю, они как большой брат за ширмой))

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Акционерный лолипоп

Никто не хочет терять то, что создавалось и продвигалось годами. Кто-то под грузом обстоятельств спрыгивает мгновенно, а кто-то тянет или ищет альтернативные варианты.

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Сидор

Когда думал, что вот-вот все вернется как встарь, но надежды нет.

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Перечитатель

сдурел.... Всё... больше никогда

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Брянский Бренд

но это само собой, но чего в жизни то не случалось, ко всему адаптировались

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Перечитатель

Готовься к Жугулевскому

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Роман Таровик

кто-то к нему готовится уже лет 5 если не больше)

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Сидор

Не всегда адаптация это хорошо. Как и в данном случае

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Перечитатель

Куплю за 1 руб - бизнес не нужно, только остатки со склада

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Иван

А они были в списке тех кто теперь варит пиво за 3 дня?

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Брянский Бренд

они за 2 дня всё варили)

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Vasili Kubarev

будущее, которое мы заслужили ;)

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Роман Таровик

там нет пива Heineken, это не то будущее)

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Глеб Сергеев

Без пива нет будущего!!!!!

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Вероника Самсонова

Эх,это что значит Heineken к нам больше не придёт никогда?

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Сергей Степанов

да она хочет вывеску сменить и не сжигать мосты - понимают бред не вечен. не надо нам парить лажу. и нимб у них плохо светит и сильно пахнет

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