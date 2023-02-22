Мы столкнулись с реальным риском, что, если мы прекратим работу в стране, российское правительство может принять меры против сотрудников или национализировать бизнес. Многие предприятия говорили об этой проблеме.

Чтобы свести к минимуму риски, мы в течение переходного периода будем сокращать операции, пока не передадим бизнес новому владельцу в соответствии с международными и местными законами.