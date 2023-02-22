Heineken запланировала продать бизнес в России в первой половине 2023 года Статьи редакции
Компания ищет покупателя с августа, но старается избежать национализации.
- Heineken заявила, что «прилагает все усилия, чтобы передать российский бизнес жизнеспособному покупателю в очень сложных обстоятельствах». При этом сотрудники местного подразделения «делают всё возможное, чтобы сохранить бизнес после полного ухода бренда и избежать национализации компании».
- Нидерландская компания утверждает, что между бизнесом в России и головной компанией нет финансовой связи, и последняя не получает дивидендов, корпоративных сборов или роялти за выпуск продукции под её брендами.
- Компания утверждает, что с самого начала не рассчитывала получить прибыль от сделки. В 2022 году актив обесценился на €88 млн, на момент продажи сумма увеличится до €300 млн. По собственным данным, Heineken вложила в российский бизнес более €1 млрд. Но «перспективы возврата в обозримом будущем просто нет».
- Оформление сделки затянулось из-за «постоянно меняющейся нормативно-правовой базы». Её запланировали завершить в первой половине 2023 года, но компания «не контролирует сроки согласований в России». Детали соглашения не раскрывают.
- Этим заявлением Heineken отреагировала на материал нидерландского издания Follow The Money, в котором компанию обвинили в нарушении обещания уйти из России, продолжении продаж и запуске новых продуктов на рынке.
- В августе 2022-го Heineken заявила, что «достигла прогресса в передаче бизнеса новому владельцу», и планировала закрыть сделку до конца года. Компания работает в России с 2002 года, ей принадлежат семь пивоварен в стране.
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В средние века во фландрийском Генте (ныне — Бельгия) была профессия собирателя мочи. Из мочи потом добывали аммиак, который шёл на изготовление селитры для пороха. По утрам собиратели ездили по городу с бочкой и платили деньги за мочу. Разумеется, нашлись хитрые горожане, которые стали разбавлять продукт. Тогда появилась новая профессия — дегустатор мочи, который органолептически определял качество и концентрацию драгоценного аммиака. Но пришли Новые Времена, люди научились синтезировать аммиак или добывать его другими способами, а профессия дегустатора мочи стала ненужной.
И вот все эти специалисты по моче покинули Фландрию, переехали в Амстердам и основали пивоварню Хайнекен.
Мне кажется, в России еще остались эксперты
Точно остались. Без них бы ни за что не определили, что это Обама все подъезды и лифты за$$ал.
Мда, дожили vc
По сравнению с российскими сортами/продукцией заводского пива, например МПК, продукция хайнекена божественная амброзия.
да вы гурман
Экологически чистое пиво в лучших традиция МПК.
https://mosbrew.ru/brands/52/
у них Хамовники неплохое кстати
Жигули, Хамовники, Волки, все это хорошее пиво от МПК
Глупость, уровень МПК выше. Хайникен это дешманское посредственное пиво.
МПК со своими волками в среднеценовом сегменте продается.
МПК это самый современный завод крупный в России, притом это российская компания
Не плохой панч.
А я думал они все на производстве "Балтики" работают???
Понятно, что решение вынужденное, но пусть тоже продают Черноголовке, будут Буратино нефильтрованный и Ipa байкал.
Да переименовались бы как кола и сидели бы себе до лучших времён.
Скоро как в совочке, будут мужики в очереди к цистерне с пивом стоять с авоськами и трехлитровыми бутылками
сейчас чаще говорят "с эко-шопперами и гроулерами", дерёвня !
бросьте эти ваши буржуазные замашки
а вкус такой же будет?
Не заметил что Heineken был бы особо популярен в России. Поэтому и продают
На самом деле, для пивоварни у них было много Торговых марок, и вытекая из этого, торговые марки были очень популярными в России
«Три медведя», «Охота», «Окское», «Степан Разин» - это всё Heineken.
Поэтому у Heineken около 300 брендов. Бочка одна, этикетки разныные.
поддерживаю, они как большой брат за ширмой))
Никто не хочет терять то, что создавалось и продвигалось годами. Кто-то под грузом обстоятельств спрыгивает мгновенно, а кто-то тянет или ищет альтернативные варианты.
Когда думал, что вот-вот все вернется как встарь, но надежды нет.
сдурел.... Всё... больше никогда
но это само собой, но чего в жизни то не случалось, ко всему адаптировались
Готовься к Жугулевскому
кто-то к нему готовится уже лет 5 если не больше)
Не всегда адаптация это хорошо. Как и в данном случае
Куплю за 1 руб - бизнес не нужно, только остатки со склада
А они были в списке тех кто теперь варит пиво за 3 дня?
они за 2 дня всё варили)
будущее, которое мы заслужили ;)
там нет пива Heineken, это не то будущее)
Без пива нет будущего!!!!!
Эх,это что значит Heineken к нам больше не придёт никогда?
да она хочет вывеску сменить и не сжигать мосты - понимают бред не вечен. не надо нам парить лажу. и нимб у них плохо светит и сильно пахнет