Средний доход пунктов выдачи «Яндекс Маркета» за год вырос на 84%

Они отдают заказы, принимают посылки и оказывают другие услуги.

Покупатели стали чаще забирать товары в ПВЗ Маркета: в 2022 году доля заказов с доставкой в пункты выдачи выросла на сервисе до 59%. Популярность этого способа получения товаров также подтверждает исследование Маркета и GfK Rus. Оно показало, что 74% онлайн-покупателей хотя бы раз в 2022 году получали заказы в пунктах выдачи — это относится к ПВЗ не только Маркета, но и других сервисов.

С ростом востребованности ПВЗ увеличивается и прибыль таких пунктов. В 2022 году средний доход брендированных ПВЗ Маркета вырос почти в 2 раза — на 84% по сравнению с 2021 годом.

Маркет активно развивает свою сеть пунктов выдачи. Так, к концу прошлого года количество брендированных ПВЗ сервиса увеличилось в 2,8 раза относительно этого же периода годом раньше. В начале 2023 года рост показателя ускорился: сейчас у Маркета уже на 37% больше таких пунктов, чем в конце 2022 года.

Узнать о том, как запустить ПВЗ с минимальными затратами, можно на сайте: