Торговля
Маша Цепелева

Производитель IQOS и «Парламента» решил «скорее оставить» бизнес в России, чем продавать его со скидкой Статьи редакции

Компания искала покупателя с марта и выбирала из трёх претендентов.

  • Гендиректор табачной компании Philip Morris International (PMI) Яцек Ольчак рассказал Financial Times, что переговоры о продаже российского бизнеса зашли в тупик.
  • По его словам, были три «серьёзных» потенциальных покупателя. Но компания «скорее оставит» бизнес в России, чем продаст на невыгодных для акционеров условиях. «Это их деньги, а не мои. Если бы у меня был покупатель, который может провести транзакцию, да, мы могли бы это сделать — но его нет. Надежды нет. Поэтому лучше это всё сохранить».
  • В феврале 2023-го PMI снова включила Россию и Украину в прогнозы будущей выручки. «Я никого не поддерживаю. Я просто попал в ловушку и... какой выход?», — прокомментировал изданию Ольчак. На Россию и Украину в 2022-м пришлось 8% выручки PMI в $31,7 млрд.
  • Philip Morris не раскрыл желаемую цену российского бизнеса, но в документах компании говорилось, что оценка местных активов — $2,5 млрд. В случае продажи PMI «очень вероятно» будет настаивать на возможности обратного выкупа, отметил Ольчак.
  • В декабре 2022 года Минфин принял критерии, по которым будет согласовывать продажу иностранных компаний из «недружественных» стран. Например, обязательна скидка в 50% от стоимости, определённой независимой оценкой.
  • Табачная компании работает в России с 1977 года, тогда она заключила лицензионный договор на производство Marlboro в СССР. Сейчас у Philip Morris есть завод в Санкт-Петербурге и торговые представительства в 100 городах. В июне PMI заявил, что с марта пытается продать российский бизнес, но при этом «защитить сотрудников и компанию от национализации».
  • Imperial Brands, производитель Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим», продала российские активы местному партнёру с убытком в $463 млн. British American Tobacco ведёт «предварительные переговоры» с покупателем. Japan Tobacco не планирует уходить с российского рынка.
Фото Zuma Press

#новость #philipmorris

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44 комментария
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 igotosochi

И дым отечества нам сладок и приятен. Парламент.

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Илья Самойлов

Вавилен, перелогинься!

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Сталин

Он не может, он опять под грибами на здание ПВО залазит)

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Вадим Д.

Я его скорее брошу, чем со скидкою продам.
Он такой у нас хороший, что жадюгам не отдам.

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Северный звук

Они бы и рады продать, как я понял, даже со скидкой, но некому. А за 1 руб не будут.

p.s. прочитал вывеску, как "АО Филип Моррис и Жора"

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Виталий Павлов

Да многие транс корпорации так и не ушли из России по-настоящему. И не уйдут. Не выгодно такой рынок терять. 8% все-таки на дороге не валяются.

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Невкусно и грустно

Именно поэтому Пыня запретил одобрять продажу бизнесов и всячески вставляет палки в колеса, да? Ну потому что рынок такой выгодный-выгодный, а мы еще и госзапрет на продажу ебанет, да?)))

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NTH-PROG

Это дофига... Да хоть 1 проц. Просто для таких корпораций 1 проц +- от 100лямов долларов до миллиардов

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Demyan Belyakov

Ушли именно что все. Кто громко, кто тихо. Странно этого не замечать. Где то знакомые буквы еще светятся. Но это буквы.

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Стас Иванов
Странно этого не замечать

А если незаметно, надо как-то по-особенному смотреть?

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Мурад Муртазалиев

Не фига у людей розовые очки

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Leo Uvarov

Табачные компании вряд ли будут шеймить за то, что они продают этим русским отраву. Можно оставаться.

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ЧятЖПТ

Получается компания пришла когда Украина была частью России но задумалась об уходе когда Россия снова захотела чтоб Украина была ее частью))

Как с газопроводами-амеры сначала накладывали санкции когда строили газопровод шедший через Украину в Европу а потом накладывали санкции когда шел в обход Украины в Европу)

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sf

приехали, с чего бы это УССР быть частью РСФСР в 1977 году )

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ЧятЖПТ

Вы еще скажитн чегой то малороссии быть в составе великороссии.
Все ж все понимают

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Kirill Kulagin

И снова минутка "ипанутым нет покоя", Украина часть России, ок, у вас там на фабрике планка требований к возрасту вообще что-ли уже отсутствует? С 12 лет принимают уже небось

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Пляжный крокодил

Меньше телек смотри.украина с момента основания 39 лет назад была частью России

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Kirill Kulagin

России блеать??? Давай на твою жопу поспорим что частью РФ Украина никогда не была ????))

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Xota Bitch

продал он свою жопу за 15р, чтобы жить в луже)

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Сталин

Если смотреть меньше телек, то тогда нельзя будет узнать про «момент основания» Украины; ибо это сравнительно древнее государство которое не ООО, чтобы иметь дату учреждения.
Если про СССР говорить то я как лицо, непасредственна па-настящему имевшего дело с гасударственным устройством СССР скажу - эта бил союз сравнительна равнаправных республик. А Украинский блок уже ва времена Никитушки имел сильные пазиции в КПСС.

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Xota Bitch

получается ты любишь "курить" "сигарету" Путина?

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Император Нолимоций

И Жора хотел тоже купить, но не смог провести транзакцию. Поэтому такой грустный на фото.

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Serghei Maveriz

Пускай Никоретте попробуют, ну или на крайняк Кара почитают, а то так никогда не оставят

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Kiss1nger

Для подавляющего большинства - это единственная радость в жизни. Они и не хотят бросать.

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Дмитрий

Ну хоть возможности сосать народ не лишат 🙂

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Владлен Лернер

Скатертью дорога, парламент за последние 2 года упал в качестве до опилок со смолой🤬 За 250 руб жаба дымить душит.

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ЯД

Так они остаются же

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ЯД

Давно перешёл на Мальборо, там всё ок, слава яйцам Филиппа

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Владлен Лернер

Лучше бы свалили, был бы шанс бросить 😆 Мальбро тоже не торт стали, да и тяжелые они. Мне нравятся самокрутки, но лень каждый день крутить.

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Serghei Maveriz

Многим нравятся самокрутки, но 228 не нравится

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Владлен Лернер

Нет, я про обычный табак на развес 😆

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Serghei Maveriz

Так и я тоже про табак на развес

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Февраль Камшотов

Тоже в последнее время как-то сдавать начали они - (

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pavel

да уж быстрее бы ушли, россия толькл спасибо скажет

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Kirill Kulagin

В каком виде? Назовет это Дума и точка и продолжит травить народ?))

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Serghei Maveriz

Спасибо? Представляешь какая это статья доходов для государства?

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just a.

Переживаю за Яцека Ольчака
.

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ЯД

Я один понял «оставить» в заголовке как «бросить»?

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1E0P4RD

Какой кошмар. Что же теперь бедные школьники будут сосать? Так жалко их (нет)

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Дмитрий Филиппов

Почему опиум для народа?

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Александр Голубев

Продовай, дон! Хороший цена даю, дон!

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Александр

У меня возник вопрос на фразу: "Скорей оставить" это как🤔
1. Оставить — т.е. уйти и закрыть предприятия без продаж, а оборудование перевести в другую страну или утилизировать тут.
2. Оставить — не получилось продать и мы решили Оставить его себе и остаться в РФ все-таки 8% как не как $31,7 млрд

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Перечитатель
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Перечитатель
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