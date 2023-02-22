Производитель IQOS и «Парламента» решил «скорее оставить» бизнес в России, чем продавать его со скидкой Статьи редакции
Компания искала покупателя с марта и выбирала из трёх претендентов.
- Гендиректор табачной компании Philip Morris International (PMI) Яцек Ольчак рассказал Financial Times, что переговоры о продаже российского бизнеса зашли в тупик.
- По его словам, были три «серьёзных» потенциальных покупателя. Но компания «скорее оставит» бизнес в России, чем продаст на невыгодных для акционеров условиях. «Это их деньги, а не мои. Если бы у меня был покупатель, который может провести транзакцию, да, мы могли бы это сделать — но его нет. Надежды нет. Поэтому лучше это всё сохранить».
- В феврале 2023-го PMI снова включила Россию и Украину в прогнозы будущей выручки. «Я никого не поддерживаю. Я просто попал в ловушку и... какой выход?», — прокомментировал изданию Ольчак. На Россию и Украину в 2022-м пришлось 8% выручки PMI в $31,7 млрд.
- Philip Morris не раскрыл желаемую цену российского бизнеса, но в документах компании говорилось, что оценка местных активов — $2,5 млрд. В случае продажи PMI «очень вероятно» будет настаивать на возможности обратного выкупа, отметил Ольчак.
- В декабре 2022 года Минфин принял критерии, по которым будет согласовывать продажу иностранных компаний из «недружественных» стран. Например, обязательна скидка в 50% от стоимости, определённой независимой оценкой.
- Табачная компании работает в России с 1977 года, тогда она заключила лицензионный договор на производство Marlboro в СССР. Сейчас у Philip Morris есть завод в Санкт-Петербурге и торговые представительства в 100 городах. В июне PMI заявил, что с марта пытается продать российский бизнес, но при этом «защитить сотрудников и компанию от национализации».
- Imperial Brands, производитель Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим», продала российские активы местному партнёру с убытком в $463 млн. British American Tobacco ведёт «предварительные переговоры» с покупателем. Japan Tobacco не планирует уходить с российского рынка.
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И дым отечества нам сладок и приятен. Парламент.
Вавилен, перелогинься!
Он не может, он опять под грибами на здание ПВО залазит)
Я его скорее брошу, чем со скидкою продам.
Он такой у нас хороший, что жадюгам не отдам.
Они бы и рады продать, как я понял, даже со скидкой, но некому. А за 1 руб не будут.
p.s. прочитал вывеску, как "АО Филип Моррис и Жора"
Да многие транс корпорации так и не ушли из России по-настоящему. И не уйдут. Не выгодно такой рынок терять. 8% все-таки на дороге не валяются.
Именно поэтому Пыня запретил одобрять продажу бизнесов и всячески вставляет палки в колеса, да? Ну потому что рынок такой выгодный-выгодный, а мы еще и госзапрет на продажу ебанет, да?)))
Это дофига... Да хоть 1 проц. Просто для таких корпораций 1 проц +- от 100лямов долларов до миллиардов
Ушли именно что все. Кто громко, кто тихо. Странно этого не замечать. Где то знакомые буквы еще светятся. Но это буквы.
А если незаметно, надо как-то по-особенному смотреть?
Не фига у людей розовые очки
Табачные компании вряд ли будут шеймить за то, что они продают этим русским отраву. Можно оставаться.
Получается компания пришла когда Украина была частью России но задумалась об уходе когда Россия снова захотела чтоб Украина была ее частью))
Как с газопроводами-амеры сначала накладывали санкции когда строили газопровод шедший через Украину в Европу а потом накладывали санкции когда шел в обход Украины в Европу)
приехали, с чего бы это УССР быть частью РСФСР в 1977 году )
Вы еще скажитн чегой то малороссии быть в составе великороссии.
Все ж все понимают
И снова минутка "ипанутым нет покоя", Украина часть России, ок, у вас там на фабрике планка требований к возрасту вообще что-ли уже отсутствует? С 12 лет принимают уже небось
Меньше телек смотри.украина с момента основания 39 лет назад была частью России
России блеать??? Давай на твою жопу поспорим что частью РФ Украина никогда не была ????))
продал он свою жопу за 15р, чтобы жить в луже)
Если смотреть меньше телек, то тогда нельзя будет узнать про «момент основания» Украины; ибо это сравнительно древнее государство которое не ООО, чтобы иметь дату учреждения.
Если про СССР говорить то я как лицо, непасредственна па-настящему имевшего дело с гасударственным устройством СССР скажу - эта бил союз сравнительна равнаправных республик. А Украинский блок уже ва времена Никитушки имел сильные пазиции в КПСС.
получается ты любишь "курить" "сигарету" Путина?
И Жора хотел тоже купить, но не смог провести транзакцию. Поэтому такой грустный на фото.
Пускай Никоретте попробуют, ну или на крайняк Кара почитают, а то так никогда не оставят
Для подавляющего большинства - это единственная радость в жизни. Они и не хотят бросать.
Ну хоть возможности сосать народ не лишат 🙂
Скатертью дорога, парламент за последние 2 года упал в качестве до опилок со смолой🤬 За 250 руб жаба дымить душит.
Так они остаются же
Давно перешёл на Мальборо, там всё ок, слава яйцам Филиппа
Лучше бы свалили, был бы шанс бросить 😆 Мальбро тоже не торт стали, да и тяжелые они. Мне нравятся самокрутки, но лень каждый день крутить.
Многим нравятся самокрутки, но 228 не нравится
Нет, я про обычный табак на развес 😆
Так и я тоже про табак на развес
Тоже в последнее время как-то сдавать начали они - (
да уж быстрее бы ушли, россия толькл спасибо скажет
В каком виде? Назовет это Дума и точка и продолжит травить народ?))
Спасибо? Представляешь какая это статья доходов для государства?
Переживаю за Яцека Ольчака
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Я один понял «оставить» в заголовке как «бросить»?
Какой кошмар. Что же теперь бедные школьники будут сосать? Так жалко их (нет)
Почему опиум для народа?
Продовай, дон! Хороший цена даю, дон!
У меня возник вопрос на фразу: "Скорей оставить" это как🤔
1. Оставить — т.е. уйти и закрыть предприятия без продаж, а оборудование перевести в другую страну или утилизировать тут.
2. Оставить — не получилось продать и мы решили Оставить его себе и остаться в РФ все-таки 8% как не как $31,7 млрд