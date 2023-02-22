Торговля
Обычный украинец

Wildberries с 1 марта перестанет принимать на складах товары без маркировки Статьи редакции

С этой же даты маркетплейс будет нести ответственность за продажу товаров без маркировки.

  • При отсутствии кода маркировки или невозможности его отсканировать Wildberries будет возвращать такие товары продавцу, сообщил маркетплейс.
  • В компании называют меру вынужденной: с 1 марта 2023 года вступают в силу изменения в закон о маркировке. Теперь маркетплейсы обязаны нести ответственность за продажу товаров без специальной маркировки — и хотя маркировать товары должны продавцы, за нарушение привлекут платформу.
  • Кроме того, в Telegram-канале для партнёров маркетплейса указано, что если код маркировки не читается, с 23 февраля с продавца будет удерживаться «доплата за нарушение правил торговли» — 1500 рублей.
  • Система маркировки «Честный знак» работает в России с 2019 года. Обязательной маркировке подлежат молочная продукция, минеральная вода, табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника.
  • Также проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.
  • В июле 2022-го в Минпромторге заявили, что Wildberries становится «каналом сбыта контрафакта» из-за «многочисленных жалоб от потребителей и представителей сообществ, например, союза кожевников». В августе Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» начали обмениваться данными о продавцах контрафакта.

#новость #wildberries #маркировка

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4 комментария
Вадим Д.

WB, ответственность. Не собирается связное предложение 🤷🏼‍♂️

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Artur Kuramshin

На садоводе же и маркировку продают, так что нет проблем

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Борис Макаров

более того, там можно сразу купить набор "всё для маркировки"

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Евгений Бровченко

Мои вещички никто не трогает, это прекрасно

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