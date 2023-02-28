Торговля
Санитарный завод

«Магнит» объявил о запуске сети «жёстких» дискаунтеров под брендом «Первый выбор» Статьи редакции

В отличие от магазинов «Моя цена», в них будут собственные пекарни и «холодные комнаты» для охлаждённой продукции, но меньше ассортимент.

Источник: «Магнит»
  • Первые три пилотных магазина под названием B1 или «Первый выбор» открылись в подмосковных Ступино, Электростали и Тучково, объявил ритейлер. Их торговая площадь — 330-400 м².
  • В отличие от «мягких» дискаунтеров «Моя цена», которые компания развивает с 2020 года, в новом формате меньше ассортимент (до 1000 SKU против в среднем 2000 SKU у «Моей цены») с акцентом на фреш-категории, фрукты и овощи.
  • В будущем для магазинов B1 «Магнит» планирует разработать собственные торговые марки, которых не будет в других форматах торговых точек ритейлера. По плану, в целом СТМ займут 50% предложения.
  • В магазинах будут собственные пекарни, товары на развес и в больших упаковках, разложенных на паллетах и в коробках. В магазинах будут «холодные комнаты» для мяса, рыбы, молочных продуктов и салатов — они позволят снизить эксплуатационные затраты и время персонала на выкладку.
  • Ценовая стратегия дискаунтеров — EDLP (every day low prices — «низкие цены каждый день» без промоакций), добавили в компании. Цены будут ниже, чем в магазинах «Моя цена» или «Магнит» «у дома» за счёт «более глубокой оптимизации операционных процессов и логистики».
  • Управлять магазинами B1 будет Анжела Рябова, которая пришла в «Магнит» в ноябре 2022 года, а до этого возглавляла группу «Красный Яр». В частности, там она занималась развитием дискаунтеров «Батон». У «жёстких» дискаунтеров «Магнита» в будущем будет отдельная логистика — первый распределительный центр компания планирует открыть в четвёртом квартале 2023 года.
  • В ближайшее время «Магнит» планирует открыть до 15 пилотных точек в Московской области, чтобы протестировать гипотезы, операционные модели и бизнес-процессы. После этого сеть решит, будет ли масштабировать формат.

#новость #магнит

4058 просмотров
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135 комментариев
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 Sergey Folps

Да, расцвет нищмаркетов как индикатор новой эпохи

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Сергей Меринов

в Европе не был ни разу? Там только такие нищмаркеты и есть. Уже давным-давно. Lidl и прочие.

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10 комментариев
Рыжий
новой эпохи

Вопрос только, в какой момент она наступила. Дискаунтеры в моде были еще задолго до ковида2019 даже

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9 комментариев
Sergei Timofeyev

В смысле, рассвет? Они с нами уже как лет пять: Светофор, КиБ

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7 комментариев
stark

Честно говоря всегда считал сам магнит нищмаркетом, а оказывается вон оно как

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Natural Phobia

Азбука вкуса объявила о запуске сети жёстких дискаунтеров под брендом "Перекрёсток"

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Влад Борщ

ВкусВилл тогда уж

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2 комментария
Доктор Богомол Тобогган

Интересно в Европе есть аналог АВ? Ни разу не встречал. March (или как то так) австрийский более менее был, но даже не рядом.

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Виктор Якунин

Повсеместное открытие дискаунтеров, все более и более низких цен, как-то коррелирует с общим уровнем жизни в стране?

Я недавно послание президента смотрел. Он сказал, что у нас все хорошо.

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Sergeant Ding

А вы не путайте свою личную шерсть с государственной

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Dmitry

У них всё хорошо

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Алеоп

Я бы наоборот всё дороже сделал, надо больше зарабатывать

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Станислав Назаров

Нет, это просто капитализм и оптимизация.

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Hnorr
«жёстких» дискаунтеров

Типа по качеству продуктов там будет ваще жесть?

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Sergeant Ding

Кассир на кассе вместо сдачи будет давать леща

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1 комментарий
Перечитатель

А сам Магнит, это не жесткий дискаунт?

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Sergei Timofeyev

Почти премиум теперь. :)

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2 комментария
muiren

Магнит для многих с падением доходов перестал быть дискаунтером.

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1 комментарий
Anton Zapuskalov

Мягкий дискаунтер
Дискаунтер пожёстче
Вообще жёсткий дискаунтер жесть...

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Васисуалий Лоханкин

На выходе поставят человека, который будет провожать каждого фразой: Ну что, набрал гнилья, нищук?? Смотреть на тебя противно! И плевать в спину.
Ну чтобы прям ЖЕСТКО.

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неформат

да пора уже с фур курями торговать, какой фреш в магните когда там сплошной треш

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Paul Brezcuu

Ещё больше пальмового масла и продуктов с плесенью)

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Дарья

как аппетитно звучит

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Sergeant Ding

Чувствую запах роста экономики и среднего класса

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Арчибальд

Дискаунтер моя любимая карта в CS 1.6

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Paul Brezcuu

У нас тут около дома за магнитом практически ежедневный дискаунтер, пенсионеры ждут от магнита пока те им вынесут просрочку, озверевшие от голода бои даже за еду устраивают) беспощадный руззкий дискаунтер

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Alexey Dymov

Нет в Магните такого способа избавления от просрочки. Придумывай что-то более реальное.

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18 комментариев
Sergeant Ding

А вы что, хотите как 90-е?

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1 комментарий
illusive man

Из европы же пришло это. Фудшеринг, вроде из Германии

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Евгений Стрелков

Не манди

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Дед Велосипед

Релевантное название бренда в сегодняшних условиях - «Выбора нет», не благодарите

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Mr.Nobody

… и точка

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

"В частности, там она занималась развитием дискаунтеров «Батон»"

"Батон", конечно, популярен (как и аналогичный дискаунтер "Хороший" от сети "Командор"), но там пиздец. Такое, как на картинке, будет разве что первые пару дней. Потом будет как в хлеву - вонь, очереди, теснота. Даже в "Светофорах" намного лучше, хотя бы по причине большей площади магазинов.

Чую, Анжела не вывезет, и никакого серьёзного масштабирования не будет.

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Алексей Прасковьин
конечно, популярен
но там пиздец

Значит вы просто не ЦА. Иначе получается противоречие :)

Потом будет как в хлеву - вонь, очереди, теснота

И на это есть своя ЦА.

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1 комментарий
Sergei Timofeyev

Пока всё неплохо. Оптовых рынков-баз, как в 90-ые пока не появляется, куда мы ездили раз в неделю-две, закупаясь надолго. Даже большие супермаркеты нас так не привлекали. Сейчас 95% покупок в магазине у дома.

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Рыжий
Оптовых рынков-баз, как в 90-ые пока не появляется

Чиво блять meme
Они никуда и не уходили же

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1 комментарий
Sergeant Ding

Раз в неделю? Мы раз в месяц мешками закупались.

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4 комментария
Lexx Sky

Новых нкт, а вот на старые, бывает, заезжаем

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Перечитатель

блинчики за 119 это разве дискаунт? В Дикси 89 такие же

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Pavel Cree

В Дикси ещё дополнительный питательный слой из плесени будет, так что реально дорого.

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неформат

а там точно блинчики за 119, 89 даже если они с ничем

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Вадим Д.

Дискаунтер, который любит пожёстче.
Магнит и так не сеть элитных магазинов. Некоторые вообще от Дикси не отличить, а там-то полнейший бардак.

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Женя Соха

А мне интересно, когда же в магнитах перестанет вонять. Была в магнитах в разных городах, везде тухлыми овощами пахнет. Ну или просто мне везёт на такие магазины, и во всех остальных такого нет.

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3 комментария
M-S-R

В них хотя-бы продукты есть. Толи ещё будет

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1 комментарий
Sergei Timofeyev

В Дикси хороший выбор пивоварни Афанасий

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Alexander

Предлагаю запустить дискаунтер уровня NIGHTMARE, в котором выдавать товары по талонам, а по залу развесить огромные телевизоры и установить громкоговорители, чтобы они круглосуточно передавали части послания Владимира Владимировича Федеральному Собранию, в которых он информирует население о том, что санкции пошли на пользу, что экономика растёт неудержимо, несмотря на потуги вражеского Запада, а также что правительство в очередной раз увеличило норму выдачи шоколада с 20 до 25 грамм.

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Andrey Kuznetsov

Работа с нищими - новая стратегия работы с потребителями в рознице.

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Dima Katin

ну кого больше с теми и работают

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1 комментарий
Sergeant Ding

Что характерно - тестировать проект планируют в Московской области. То есть за границами Москвы сразу наступает лучшая жизнь, даже далеко ехать не надо.

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Бублик static void
То есть за границами Москвы сразу наступает лучшая жизнь, даже далеко ехать не надо

Так по окружению и так видно) Микроавтобусы, разбитая плитка, человейники похлеще внутримкадовских. И это несмотря на то, что бюджет мособласти на человека один из самых больших в стране.

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Blackrock

Забавно, что магнит вырос в регионах и в Москву долгое время не лез. А теперь новые проекты с нее начинает)

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Невкусно и грустно

Когда уже перестанут называть это магазинами и начнут называть продуктопроводами?

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Болезненный ящик

Долгие проводы — лишние слёзы

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1 комментарий
Болезненный ящик

Первый выбор — В1 (выбор один)
Выбора нет

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Mr.Nobody

Ключ поверни и полетели

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1 комментарий
Oleg Mosalov

Это "секретное" послание: первый выбор - выучить английский до уровня B1.

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Alexey Dymov

Свежий хлеб, мясо и рыба в магазине у дома - это очень круто.
Отличный формат.

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Евгений Стрелков

Мля! Ну сколько же нытья! “Шеф! Все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!”. Как те мухи, которые кроме дерьма ничего вокруг себя больше и не видят.

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M-S-R

Вот оно развитие России, расцвет России! "Развитие -2%"

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Перечитатель

А греческая улитка будет?

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Sergeant Ding

Исключительно Бургундская

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Alexander

Это зависит от того, как Греция, и улитки, проживающие в её акватории, проголосовали в ООН по последней антироссийской резолюции.

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cmpstrn

Дискаунтер дискаунтера.

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Highest Smooth Operator

Джузеппе Жестко.

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TheDrunkPundit

Рост нищих и бедных в России является медицинским фактом.

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Ivan Ratnikov

Для многодетных семей, семей которые покупают впрок вполне удобная вещь. Сам хожу в Чижик за мороженным которое делают айсфили под маркой светаево, причем такое же вкусное и по составу один в один. Только цена на 50% ниже

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RY SICK

Кто сказал, что цены будут как в чижике?)

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Che Burashko

Это состав по виду один, а по факту молоко там из нечетных сосков коровы!

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GR

Читается как "Первый выбор - be one"

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Zloy Marketolog

Рывки и прорывы

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