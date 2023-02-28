«Магнит» объявил о запуске сети «жёстких» дискаунтеров под брендом «Первый выбор» Статьи редакции
В отличие от магазинов «Моя цена», в них будут собственные пекарни и «холодные комнаты» для охлаждённой продукции, но меньше ассортимент.
- Первые три пилотных магазина под названием B1 или «Первый выбор» открылись в подмосковных Ступино, Электростали и Тучково, объявил ритейлер. Их торговая площадь — 330-400 м².
- В отличие от «мягких» дискаунтеров «Моя цена», которые компания развивает с 2020 года, в новом формате меньше ассортимент (до 1000 SKU против в среднем 2000 SKU у «Моей цены») с акцентом на фреш-категории, фрукты и овощи.
- В будущем для магазинов B1 «Магнит» планирует разработать собственные торговые марки, которых не будет в других форматах торговых точек ритейлера. По плану, в целом СТМ займут 50% предложения.
- В магазинах будут собственные пекарни, товары на развес и в больших упаковках, разложенных на паллетах и в коробках. В магазинах будут «холодные комнаты» для мяса, рыбы, молочных продуктов и салатов — они позволят снизить эксплуатационные затраты и время персонала на выкладку.
- Ценовая стратегия дискаунтеров — EDLP (every day low prices — «низкие цены каждый день» без промоакций), добавили в компании. Цены будут ниже, чем в магазинах «Моя цена» или «Магнит» «у дома» за счёт «более глубокой оптимизации операционных процессов и логистики».
- Управлять магазинами B1 будет Анжела Рябова, которая пришла в «Магнит» в ноябре 2022 года, а до этого возглавляла группу «Красный Яр». В частности, там она занималась развитием дискаунтеров «Батон». У «жёстких» дискаунтеров «Магнита» в будущем будет отдельная логистика — первый распределительный центр компания планирует открыть в четвёртом квартале 2023 года.
- В ближайшее время «Магнит» планирует открыть до 15 пилотных точек в Московской области, чтобы протестировать гипотезы, операционные модели и бизнес-процессы. После этого сеть решит, будет ли масштабировать формат.
4058 просмотров
Да, расцвет нищмаркетов как индикатор новой эпохи
в Европе не был ни разу? Там только такие нищмаркеты и есть. Уже давным-давно. Lidl и прочие.
Вопрос только, в какой момент она наступила. Дискаунтеры в моде были еще задолго до ковида2019 даже
В смысле, рассвет? Они с нами уже как лет пять: Светофор, КиБ
Честно говоря всегда считал сам магнит нищмаркетом, а оказывается вон оно как
Азбука вкуса объявила о запуске сети жёстких дискаунтеров под брендом "Перекрёсток"
ВкусВилл тогда уж
Интересно в Европе есть аналог АВ? Ни разу не встречал. March (или как то так) австрийский более менее был, но даже не рядом.
Повсеместное открытие дискаунтеров, все более и более низких цен, как-то коррелирует с общим уровнем жизни в стране?
Я недавно послание президента смотрел. Он сказал, что у нас все хорошо.
А вы не путайте свою личную шерсть с государственной
У них всё хорошо
Я бы наоборот всё дороже сделал, надо больше зарабатывать
Нет, это просто капитализм и оптимизация.
Типа по качеству продуктов там будет ваще жесть?
Кассир на кассе вместо сдачи будет давать леща
А сам Магнит, это не жесткий дискаунт?
Почти премиум теперь. :)
Магнит для многих с падением доходов перестал быть дискаунтером.
Мягкий дискаунтер
Дискаунтер пожёстче
Вообще жёсткий дискаунтер жесть...
На выходе поставят человека, который будет провожать каждого фразой: Ну что, набрал гнилья, нищук?? Смотреть на тебя противно! И плевать в спину.
Ну чтобы прям ЖЕСТКО.
да пора уже с фур курями торговать, какой фреш в магните когда там сплошной треш
Ещё больше пальмового масла и продуктов с плесенью)
как аппетитно звучит
Чувствую запах роста экономики и среднего класса
Дискаунтер моя любимая карта в CS 1.6
У нас тут около дома за магнитом практически ежедневный дискаунтер, пенсионеры ждут от магнита пока те им вынесут просрочку, озверевшие от голода бои даже за еду устраивают) беспощадный руззкий дискаунтер
Нет в Магните такого способа избавления от просрочки. Придумывай что-то более реальное.
А вы что, хотите как 90-е?
Из европы же пришло это. Фудшеринг, вроде из Германии
Не манди
Релевантное название бренда в сегодняшних условиях - «Выбора нет», не благодарите
… и точка
"В частности, там она занималась развитием дискаунтеров «Батон»"
"Батон", конечно, популярен (как и аналогичный дискаунтер "Хороший" от сети "Командор"), но там пиздец. Такое, как на картинке, будет разве что первые пару дней. Потом будет как в хлеву - вонь, очереди, теснота. Даже в "Светофорах" намного лучше, хотя бы по причине большей площади магазинов.
Чую, Анжела не вывезет, и никакого серьёзного масштабирования не будет.
но там пиздец
Значит вы просто не ЦА. Иначе получается противоречие :)Потом будет как в хлеву - вонь, очереди, теснота
И на это есть своя ЦА.
Пока всё неплохо. Оптовых рынков-баз, как в 90-ые пока не появляется, куда мы ездили раз в неделю-две, закупаясь надолго. Даже большие супермаркеты нас так не привлекали. Сейчас 95% покупок в магазине у дома.
Чиво блять meme
Они никуда и не уходили же
Раз в неделю? Мы раз в месяц мешками закупались.
Новых нкт, а вот на старые, бывает, заезжаем
блинчики за 119 это разве дискаунт? В Дикси 89 такие же
В Дикси ещё дополнительный питательный слой из плесени будет, так что реально дорого.
а там точно блинчики за 119, 89 даже если они с ничем
Дискаунтер, который любит пожёстче.
Магнит и так не сеть элитных магазинов. Некоторые вообще от Дикси не отличить, а там-то полнейший бардак.
А мне интересно, когда же в магнитах перестанет вонять. Была в магнитах в разных городах, везде тухлыми овощами пахнет. Ну или просто мне везёт на такие магазины, и во всех остальных такого нет.
В них хотя-бы продукты есть. Толи ещё будет
В Дикси хороший выбор пивоварни Афанасий
Предлагаю запустить дискаунтер уровня NIGHTMARE, в котором выдавать товары по талонам, а по залу развесить огромные телевизоры и установить громкоговорители, чтобы они круглосуточно передавали части послания Владимира Владимировича Федеральному Собранию, в которых он информирует население о том, что санкции пошли на пользу, что экономика растёт неудержимо, несмотря на потуги вражеского Запада, а также что правительство в очередной раз увеличило норму выдачи шоколада с 20 до 25 грамм.
Работа с нищими - новая стратегия работы с потребителями в рознице.
ну кого больше с теми и работают
Что характерно - тестировать проект планируют в Московской области. То есть за границами Москвы сразу наступает лучшая жизнь, даже далеко ехать не надо.
Так по окружению и так видно) Микроавтобусы, разбитая плитка, человейники похлеще внутримкадовских. И это несмотря на то, что бюджет мособласти на человека один из самых больших в стране.
Забавно, что магнит вырос в регионах и в Москву долгое время не лез. А теперь новые проекты с нее начинает)
Когда уже перестанут называть это магазинами и начнут называть продуктопроводами?
Долгие проводы — лишние слёзы
Первый выбор — В1 (выбор один)
Выбора нет
Ключ поверни и полетели
Это "секретное" послание: первый выбор - выучить английский до уровня B1.
Свежий хлеб, мясо и рыба в магазине у дома - это очень круто.
Отличный формат.
Мля! Ну сколько же нытья! “Шеф! Все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!”. Как те мухи, которые кроме дерьма ничего вокруг себя больше и не видят.
Вот оно развитие России, расцвет России! "Развитие -2%"
А греческая улитка будет?
Исключительно Бургундская
Это зависит от того, как Греция, и улитки, проживающие в её акватории, проголосовали в ООН по последней антироссийской резолюции.
Дискаунтер дискаунтера.
Джузеппе Жестко.
Рост нищих и бедных в России является медицинским фактом.
Для многодетных семей, семей которые покупают впрок вполне удобная вещь. Сам хожу в Чижик за мороженным которое делают айсфили под маркой светаево, причем такое же вкусное и по составу один в один. Только цена на 50% ниже
Кто сказал, что цены будут как в чижике?)
Это состав по виду один, а по факту молоко там из нечетных сосков коровы!
Читается как "Первый выбор - be one"
Рывки и прорывы